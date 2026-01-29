LG유플러스, 권오상 개인전 ‘Simplexity’ 개최… ‘익시오’ AI 도슨트 운영

LG유플러스가 현대미술가 권오상의 개인전 ‘권오상의 Simplexity: AI, 인간 그리고 예술’을 개최한다고 29일 밝혔다.
이번 전시는 오는 3월 31일까지 서울 강남의 복합문화공간 ‘일상비일상의틈 by U+’에서 진행된다. 최근 문화예술 향유에 적극적인 MZ세대의 관심을 반영하여, 일상 공간 속에서 기술과 예술이 결합된 새로운 고객 경험을 제공하고자 기획됐다.
전시의 핵심 주제인 ‘심플렉시티(Simplexity)’는 단순함(Simple)과 복잡함(Complexity)의 결합을 의미한다. 이는 복잡한 기술 환경 속에서도 고객에게 명확하고 심플한 경험을 제공하겠다는 LG유플러스의 브랜드 철학 ‘Simply.U+’를 예술적 언어로 재해석한 것이다.
권오상 작가는 사진과 조각의 경계를 허무는 실험적인 작업으로 에르메스, BMW, 지드래곤 등과의 협업은 물론 영국 빅토리아 앤 알버트 박물관(V&A)과 국립현대미술관 등 국내외 주요 미술관에 작품이 소장될 만큼 세계적인 주목을 받고 있다. 수많은 2차원 사진을 해체하고 재조합하여 입체적인 조각으로 완성하는 권오상 작가의 ‘사진 조각’ 작업 방식은 방대한 데이터를 학습해 최적의 결과를 도출하는 AI의 프로세스와 맞닿아 있다는 평가를 받는다.
특히 이번 전시에서 LG유플러스는 자체 AI 기술인 ‘익시오(ixi-O)’를 활용해 작가와의 실제 통화 내용을 기반으로 한 도슨트 서비스를 선보인다. AI 요약 및 대화 검색 기능을 통해 관람객이 궁금한 점을 능동적으로 묻고 답을 찾을 수 있게 돕는다.
한편 일상비일상의틈 by U+는 LG유플러스가 운영하는 복합문화공간으로, 예술·기술·라이프스타일을 연결하는 플랫폼이다. 지난해 열린 전시 ‘창조의 경계: AI, 인간 그리고 예술’에는 약 1만3000명이 방문했다.
김다림 LG유플러스 마케팅커뮤니케이션담당은 “일상비일상의틈은 AI시대에 고객들의 고민과 질문을 이해하고, ‘문화예술’ 이라는 도구를 통해 쉽고 편안한 미래를 연결하는 메신저가 될 것”이라며 “앞으로도 고객의 일상과 가치를 확장하는 사람 중심의 다양한 시도를 이어가겠다”고 말했다.
