[AI 써봄] 쾌적한 학습을 도와주는 AI 도구, 세타웨이브

생성형 인공지능(AI) 서비스가 등장한 지 2년여가 지났다. 초기엔 범용 AI 챗봇이 주목받았지만, 특정 분야를 깊이 파고드는 버티컬(Vertical) 혹은 도메인(Domain) AI라 부르는 특화 AI 서비스들이 급부상하는 중이다. 법률 문서 분석, 의료 진단 보조, 코딩 자동화 등 전문 영역에 최적화된 AI 서비스가 그 예다. 특화형 AI 서비스는 실제 생산성 향상을 위한 솔루션으로 진화했다.
교육 분야에 적용 중인 AI 서비스의 변화도 눈에 띈다. 시장조사기업 홀론아이큐(Holon IQ)는 전 세계 에듀테크 시장을 2025년 기준 404억 달러 규모로 추산했다. 이 중 AI 기반 학습 도구 비중이 61억 달러를 차지할 것으로 봤다. 여러 대학들이 AI 활용 교육 정책을 수정하면서, 정보 검색이 아닌 학습 효율화 관점의 AI 도구 사용을 허용하기 시작한 게 시장 확대 이유로 꼽았다. 따라서 학생들의 실질적 학습 과제를 해결하는 AI 서비스들이 경쟁력을 얻고 있다.
시장에는 여러 AI 학습 도구 서비스가 제공된다. 하지만 대다수 AI 학습 도구가 음성-문자 변환이나 요약 기능에 그친다. 녹음(번역) 내용을 정리하거나, 노트만 만들어주는 식이다.
세타웨이브(ThetaWave)는 조금 다른 접근을 시도한다. 노트를 대신 작성해주는 도구가 아니라, 학습 자료를 체계적으로 정리하고 개인화해 재구성하는 통합 AI 학습 도우미를 표방한다. 강의 녹음부터 문서(워드, PDF), 유튜브(YouTube) 영상 등 다양한 형태의 학습 자료를 다양한 학습 자료로 정리해 주기 때문이다.
학습 자료를 학습 경험으로 바꾸는 세타웨이브
세타웨이브는 AI 기반 노트 정리 및 학습 도구다. 기존 노트 정리 도구들이 기록에 초점을 맞췄다면, 세타웨이브는 이해와 기억까지 아우르는 것을 목표로 삼았다. 목표를 달성하기 위해 그래프-검색증강생성(Graph Retrieval-Augmented Generation) 기술을 도입, 외부 자원에서 핵심 개념과 맥락을 추출한 후 정리한다.
세타웨이브가 겨냥한 소비자층은 대학생이다. 과학·기술·공학·수학(STEM) 등 복잡한 개념과 방대한 학습을 소화해야 하는 학생들에게 초점을 뒀다. 하지만 실제 사용 범위는 넓다. 온라인 강좌를 듣는 직장인, 자기주도 학습을 하는 개인, 연구 논문을 정리해야 하는 대학원생, 전문 교육을 받는 실무자, 외국어 학습자 등이 대상이다.
세타웨이브는 분석, 정리, 개인화 등 3단계 프로세스로 작동한다. 분석 단계에서는 수업 중 실시간 메모를 작성하거나, 문서·오디오·비디오 등 클라우드에 등록한 자료를 분석한다. 정리 과정은 GraphRAG 기술을 사용해 주요 개념을 추출하고 정리한다. 개인화 단계에서는 사용자가 원하는 형식에 맞춰 콘텐츠를 재구성한 후 마인드맵, 퀴즈, 플래시카드, 팟캐스트 등 다양한 형태의 콘텐츠로 제공한다.
세타웨이브의 차별점은 실시간 메모 작성 기능이다. 수업 중 강의를 들으면서 필기를 하면, AI가 자동으로 문장을 완성해준다. 필기 학습의 이점을 유지하면서도 사용자 부하를 줄이는 방식이다. 기존 도구들이 녹음 후 정리에 집중했다면, 세타웨이브는 실시간 학습 지원까지 염두에 둔 셈이다.
문서부터 유튜브 영상까지 분석해 정리한다
세타웨이브는 다양한 입력 형식을 지원한다. 실시간 오디오 녹음은 물론, 이미 녹음된 강의 파일, PDF 문서, 워드 파일, 텍스트 파일, 유튜브(YouTube) 비디오 링크까지 받아들인다. 유튜브 비디오를 링크(URL)만으로 변환하는 부분은 온라인 강의를 자주 보는 학습자에게 유용하다. 다만 유튜브 변환 기능은 오디오 품질이 낮거나 배경 소음이 심하다면 분석 정확도가 떨어진다. 가급적 영상 품질이 720p 이상, 주변 소음이 없는 강의를 선택하는 게 유리하다.
유튜브 링크를 복사해 붙여 넣으면 세타웨이브가 링크 속 영상과 음성을 분석한다. 이후 AI가 내용을 이해하고 재구성한 후 학습이 가능한 형태의 자료를 제안한다. 예를 들어 미적분 관련 유튜브 영상 분석을 맡긴다면 세타웨이브는 미적분, 도함수, 적분 등 핵심 개념을 추출한다. 그리고 각 개념 사이의 연관성을 파악하면서 영상 속 내용을 분석한다.
세타웨이브는 복잡한 자료도 매끄럽게 처리한다. 수학 공식, 데이터 테이블, 차트 정리 등 복잡한 요소들이 포함된 강의도 구조화된 노트로 변환한다. 이는 학생 및 직장인에게 유용한 기능이다.
영상 분석이 끝나면 내용을 정리한 노트부터 마인드맵, 퀴즈, 플래시카드, 팟캐스트 등 다양한 형태의 결과물이 출력된다. 노트는 핵심 요점, 섹션, 요약 정보가 자동으로 추출된 형태다. 사용자는 출력된 노트에 세부 정보를 수정, 추가하는 식으로 조절도 가능하다.
마인드맵은 시각적 학습자를 위한 기능이다. 노트 내용을 마인드맵으로 변환해 정보 간의 관계와 계층 구조를 시각화한다. 복잡한 개념들을 한눈에 파악하고 싶을 때 유용하다. 퀴즈와 플래시카드는 학습 내용을 기반으로 AI가 자동으로 퀴즈와 플래시카드를 생성한다. 다양한 학습 자료는 복습과 자가 평가에 효과적이다.
팟캐스트 요약은 세타웨이브의 차별화 기능 중 하나다. 강의 내용을 음성으로 요약해주는 팟캐스트를 생성한다. 출퇴근 시간이나 이동 중에 복습하는 데 쓰인다. 다만, 일부 팟캐스트 음성이 로봇처럼 부자연스럽게 들릴 때가 있어 품질 개선이 필요하다.
요금제는 일반적 구조, 학생 할인도 제공
세타웨이브는 기본 기능을 무료로 제공하되, 고급 기능과 더 많은 사용량이 필요한 사용자는 유료 요금제 업그레이드로 유도하는 구조를 택했다. 세타웨이브는 기본적으로 무료와 프로 서비스 두 가지로 운영된다.
먼저 하루 3개 노트 생성만 지원하는 무료(Free) 플랜은 세타웨이브를 처음 사용하는 학생 또는 서비스를 테스트하고 싶은 소비자 대상 요금제다. 업로드와 생성 횟수 제한이 있지만 기본적인 기능이 제공된다. 강의를 수기로 적거나, 가끔 강의 정리가 필요한 소비자에게 적합하다.
생성 제한이 없는 프로(Pro) 플랜은 주간(Weekly)·분기(Quarterly)·연간(Annually) 등 다양한 형태의 기간 요금제를 제안한다. 주간은 19.90 달러로 단기 사용 목적을 가진 소비자를 겨냥했다. 분기 요금제는 47.70 달러, 연간 요금제는 118.8 달러다. 프로 요금제는 모든 서비스에 무제한 접근 가능하며, 팟캐스트와 파일 다운로드 등을 제공한다. 노트 정리에 쓰는 AI 언어도 프리미엄 판을 쓴다. 무료판은 기본 모델로 작동한다.
세타웨이브는 학생 할인을 제공한다. 요금제에 별도 마련된 특별 학생할인(Special Student Discount)를 통해 학생 할인 코드를 받아 적용하는 형태다. 대학 이메일 계정으로 학생 인증을 받으면 할인 혜택을 받게 되며 비율은 15%다.
세타웨이브는 개인화, 멀티모달(다양한 데이터를 동시에 처리하는 AI), AI 에이전트 등 AI 학습 도구 시장의 유행을 반영했다. 사용자의 학습 스타일과 필요에 맞춰 콘텐츠를 재구성하고 상호작용하며 문제를 해결해주는 구조 때문이다. 이런 형태는 다른 범용 AI 서비스와 교육 AI 서비스와 차별화된 요소다. 하지만 AI 학습 도구의 성공은 기술이 아니라 학습 성과가 중요하다. 사용자 개개인의 노력에 따라 성과는 다르겠지만, 세타웨이브는 학습 목표에 도달하도록 도와주는 길잡이 중 하나다.
