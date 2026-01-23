칠로엔 “영상 편집자 생산성 높이는 AI 음악 검색 서비스, 링크뮤직” [경북대 X IT동아]
동아닷컴
공유하기
글자크기 설정
※ 경북대학교 창업지원단은 SKT와 함께 스타트업 대상 ‘창업도약패키지(대기업 협업 분야)’를 운영합니다. 스타트업의 아이디어와 기술력을 대기업과의 협업을 기반으로 활성화해 혁신 성장을 이끕니다. IT동아는 경북대학교·SKT 협업 분야 창업도약패키지에 참여한 유망 스타트업을 소개합니다.
칠로엔은 AI 기반 배경음악 검색 서비스 ‘링크뮤직(Linkmusic)’을 제공한다. 링크뮤직은 텍스트나 이미지를 입력하면 AI가 그에 걸맞은 배경음악을 약 10초 만에 찾아주는 서비스다. 칠로엔은 생성형 AI로 음악이 넘쳐나는 시기가 되면 필요한 음악을 빠르게 찾을 수 있는 서비스의 중요성이 더 커질 것으로 생각해 링크뮤직을 개발했다. 칠로엔은 지난 2025년 12월 링크뮤직을 정식 론칭했으며 출시 한 달 만에 1만 3000명 이상의 활성 사용자를 확보했다.
칠로엔은 경북대학교 창업지원단이 주관하는 중소벤처기업부 창업진흥원 지원 사업 ‘창업도약패키지 대기업 협업형’ 프로그램을 통해 SK텔레콤(SKT)과 협업하고 있다. 이를 통해 SKT V컬러링 서비스에 배경음악 제작 및 검색 기능을 제공했다.
조성인 칠로엔 대표를 만나 칠로엔과 링크뮤직에 대해 이야기를 나눴다.
음악과 IT 접목한 뮤직테크 기업, 칠로엔
IT동아: 안녕하세요, 조성인 대표님. 대표님 소개 부탁드립니다.
조성인 대표: 안녕하세요, 칠로엔 조성인입니다. 저는 미국 버클리 음악 대학에서 영화 음악 작곡을 전공했고, 드라마와 영화 OST, 대중음악 작곡가로 활동했습니다. 그러다가 지난 2021년 4월 뮤직테크 전문 기업 칠로엔을 창업했습니다.
IT동아: 칠로엔을 창업한 계기는 무엇인가요?
조성인 대표: 2019년 한국에 들어와 군에 입대했는데, 당시 관심을 갖던 분야 중 하나가 메타버스였습니다. 메타버스 같은 IT 관련 분야에도 음악이 필요할 것으로 생각했고, 음악과 IT를 접목한 서비스를 만들기로 마음먹었습니다. 그리고 2021년 제대하면서 작곡가, 개발자들과 함께 칠로엔을 창업했습니다. 처음에는 메타버스를 염두에 두었다가 AI에 대한 관심이 높아지면서 자연스럽게 AI 기반 음악 서비스를 준비하게 됐습니다.
IT동아: 칠로엔에 대해 소개 부탁드립니다.
조성인 대표: 칠로엔은 좋은 음악을 편리하게 제공하는 뮤직테크 전문 스타트업입니다. 저희 목표는 이용자가 원하는 음악을 1분 안에 찾을 수 있는 AI 서비스를 만드는 것입니다. 사명은 제가 작곡가로 활동할 때 사용하던 예명 ‘칠링오렌지’와 엔터테인먼트를 합쳐 칠로엔이라고 지었습니다. 음악 콘텐츠에 특화된 사업을 하겠다는 의미입니다.
저희는 창업 후 서비스 기획 및 기술 개발을 거쳐 2023년 10월 ‘키닛(Keeneat)’을 출시했습니다. 생성형 AI로 고품질 배경음악(BGM)을 만드는 서비스로, 장르와 빠르기, 길이 등을 설정하면 30초 내에 음악을 생성합니다. 이후 원하는 음악을 빠르게 찾아주는 음악 검색 AI 에이전트 기술을 개발했고, 지난 2025년 12월 음악 검색 서비스 링크뮤직을 출시했습니다.
텍스트와 이미지만 넣으면 원하는 음악 제공, 링크뮤직
IT동아: 최근 링크뮤직을 선보였습니다. 링크뮤직을 개발하게 된 계기는 무엇인가요?
조성인 대표: 링크뮤직 개발 계기는 크게 두 가지입니다. 첫째는 저희 타깃 고객층인 영상 편집자의 니즈입니다. 키닛을 운영하면서 영상 편집자에게 중요한 것은 음악 생성이 아니라 현재 제작하고 있는 영상에 어울리는 저작권 없는 음악을 빠르게 찾아 고품질 영상을 완성하는 것임을 알게 됐습니다.
현재 영상 편집자는 배경음악을 고르기 위해 많은 고민을 합니다. 음악 제공 서비스나 플랫폼에서 일일이 음악을 들어보면서 원하는 음악을 선별합니다. 그러다 보니 적지 않은 시간이 소요됩니다. 저희 자체 조사 결과 배경음악 선별에만 3시간 이상 걸리는 것으로 나타났습니다. 이러한 불편을 개선하고자 링크뮤직을 개발했습니다.
둘째는 트렌드 변화에 대응하기 위함입니다. 최근 AI 음악 제작 서비스가 발전하고 다양해지면서 음악 제작이 편해졌습니다. 별도 전문 지식이 없어도 되고, 음악 제작에 필요한 시간과 비용이 크게 줄었습니다. 조만간 음악이 차고 넘치는 시대가 될 것입니다. 그때가 되면 음악을 생성하는 서비스보다 이용자가 원하는 음악을 잘 찾아주는 서비스가 중요해질 것으로 생각합니다. 그런 트렌드 변화에 대응하고자 링크뮤직을 개발했습니다.
IT동아: 링크뮤직에 대해 소개 부탁드립니다. 어떤 서비스인가요?
조성인 대표: 링크뮤직은 영상 제작자가 원하는 음악을 빠르게 검색할 수 있는 AI 기반 배경음악 검색 서비스입니다. 앞서 설명한 것처럼 음악 생성 다음 단계의 서비스입니다.
링크뮤직은 문장이나 이미지 한 장면으로 원하는 음악을 검색할 수 있습니다. 인물의 대사, 장면 묘사, 영상 캡처 이미지를 입력하면 AI를 통해 해당 프롬프트에 걸맞은 최적의 음악 리스트를 제시합니다. 참고로 영상 검색은 지원하지 않습니다. 대부분의 영상 편집자는 현재 작업 중인 영상의 일부를 추출해 프롬프트에 넣는 과정을 번거로워하기 때문입니다. 타깃 고객의 실효성을 고려해 영상 검색은 제외했습니다.
링크뮤직은 프롬프트 입력 후 약 10초 안에 그에 맞는 음악 리스트를 제공합니다. 음악 리스트는 최대 20개까지 보여주고, 원하는 음악이 없으면 추가로 검색할 수 있습니다. 이를 통해 영상 편집자는 수백 곡을 반복 재생하며 선별해야 했던 비효율적인 과정을 줄이고, 보다 신속하고 직관적으로 원하는 음악을 고를 수 있습니다.
유사도 측정 알고리즘으로 맞춤형 음악 제공
IT동아: 기존 서비스 대비 링크뮤직만의 차별점은 무엇인가요?
조성인 대표: 기존 서비스는 다량의 음악 라이브러리를 제공하지만, 작곡가, 제목, 장르 등 단순한 키워드로 필터링하는 분류 체계를 기반으로 하기 때문에 검색 정확도에 한계가 있습니다. 링크뮤직은 유사도 측정 알고리즘 기반 음악 검색 기술을 바탕으로 검색 정확도를 높이고 있습니다. 음악 특성을 악기 편성, 곡 분위기, 빠르기, 에너지 정도, 리듬 등 40개 이상의 키워드로 분류해 정량적인 메타데이터를 생성하고, 이를 이용자가 입력한 텍스트 및 이미지 분석 결과와 비교하면서 유사도 측정 후 결과를 제시합니다. 덕분에 원하는 음악을 빠르게 찾을 수 있습니다. 저희는 유사도 측정 알고리즘, 매칭 알고리즘을 지속적으로 고도화하면서 발전시키고 있습니다.
IT동아: 링크뮤직이 제공하는 음악 리스트는 어떻게 확보했나요?
조성인 대표: 저희는 기존 서비스인 키닛으로 제작한 음악을 제공합니다. 이용자에게 라이선스 걱정 없는 음악을 제공하기 위함입니다. 현재 보유한 음악은 5000곡 정도이며, 매월 400~500곡씩 추가합니다. 물론 단순히 음악을 생성하기만 하면 하루에도 수천 곡씩 만들 수 있습니다. 하지만 저희는 생성한 음악이 영상에 사용할 만한 수준인지 전문 작곡가가 검수하는 과정을 거쳐 게재합니다.
이와 함께 파운딩 크리에이터도 운영하고 있습니다. 이용자가 원하는 음악을 좀 더 효율적으로 파악하기 위해 운영하는 일종의 커뮤니티입니다. 그들이 원하는 음악을 요청하면 그에 부합하는 음악을 제작해 전달하고, 서비스에도 게재합니다. 파운딩 크리에이터는 링크뮤직 론칭 시점에 모집을 시작했고 현재 100명 규모로 운영하면서 지속적으로 소통하고 있습니다.
IT동아: 링크뮤직은 B2C 서비스로만 제공하나요?
조성인 대표: B2C 서비스와 함께 링크뮤직 응용프로그램 인터페이스(API)도 제공합니다. 링크뮤직 API는 타 서비스 및 제품에 배경음악 검색을 연동할 수 있는 B2B 서비스입니다. 고객이 보유한 소프트웨어나 하드웨어에 쉽게 연동해 콘텐츠 생성형 AI, 동영상 편집, VR, 3D/4D, 메타버스, 헬스케어 등 음악 기능을 필요로 하는 다양한 제품에서 활용할 수 있습니다.
IT동아: 출시 이후 반응은 어떤가요?
조성인 대표: 링크뮤직은 2025년 2월에 베타 서비스를 시작했고, 기능 업데이트와 고도화를 거쳐 12월 정식 출시했습니다. 실사용자는 빠르게 증가하는 추세입니다. 1개월간 약 1만 3000명 이상의 활성 사용자, 일평균 약 400명의 이용자를 확보했습니다.
기업 고객도 지속적으로 확장하고 있습니다. 영상 콘텐츠 생성, 헬스케어, 디지털 휴먼 등 다양한 분야 서비스와 배경음악 관련 협업을 진행하면서 서비스 품질 향상에 기여하고 있습니다.
SKT V컬러링에 배경음악 검색 기능 제공
IT동아: 현재 창업도약패키지 대기업 협업형 프로그램에 참여하고 있습니다. 해당 프로그램을 통해 얻은 성과는 무엇인가요?
조성인 대표: 저희는 중소벤처기업부 창업진흥원 지원 사업 창업도약패키지 대기업 협업형 프로그램을 통해 경북대학교 창업지원단 및 SKT와 협력하고 있습니다. 해당 프로그램을 통해 사업 컨설팅, 투자자 미팅, 오픈이노베이션 소개 등 다양한 지원을 받았습니다. 무엇보다 SKT와 협력할 수 있게 된 것이 가장 큰 성과입니다.
SKT와는 보이는 통화연결음 ‘V컬러링’ 서비스에 적용 가능한 배경음악 기능을 중심으로 협업을 진행했습니다. SKT V컬러링에는 이용자가 직접 배경음악을 선택하는 기능이 있는데, 여기에 키닛과 링크뮤직을 최적화해 제공했습니다. 키닛을 이용해 V컬러링 전용 음악을 제작하고, 링크뮤직을 연동해 이용자가 원하는 음악을 빠르게 검색하는 방식입니다.
SKT 담당자는 V컬러링 이용자에게 고품질 음악을 맞춤형으로 지속 제공할 수 있다는 점에서 높은 만족도를 보였습니다. 이번 협업을 계기로 앞으로도 지속적인 관계를 이어갈 것으로 기대하고 있습니다.
IT동아: 앞으로 추가할 기능과 향후 계획에 대해 말씀 부탁드립니다.
조성인 대표: 다양한 이용자가 보다 편하게 이용할 수 있는 서비스가 되도록 여러 시도를 하려고 합니다. 영상 편집자가 많이 사용하는 프리미어 프로, 파이널컷 등 작업 툴의 플러그인, LLM 서비스 연동 등 다양한 형태로 제공하는 방법을 준비하고 있습니다. B2B API 확장도 지속적으로 추진할 계획입니다. 이를 통해 이용자와의 접점을 늘려나갈 것입니다. 이와 함께 검색 기술 고도화, 서비스 개선도 이어가려고 합니다.
저희 최종 목표는 음악이 필요한 모든 분야의 생산성을 높이는 음악 검색 전문 어시스턴트로 도약하는 것입니다. 불필요한 음악 선별 과정 없이 단 1분 안에 최적의 음악을 검색할 수 있는 솔루션으로 발전해 나갈 계획입니다. 서비스의 안정화, 고도화를 통해 고객 신뢰를 확보한 후 글로벌 시장 진출도 추진하고자 합니다.
댓글 0