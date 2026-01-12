“‘UEFN with Gen.G’은 대학생 게임 창작자를 위한 최적의 프로그램” - 이형준 수료생
전 세계적으로 폭발적 성장을 이어가고 있는 UGC(User Generated Content) 시장. 그중에서도 포트나이트의 UEFN(Unreal Editor for Fortnite)은 대학생 및 초급 창작자들이 ‘포트나이트’ 안에서 실제 게임을 제작해 전 세계 플레이어에게 공개할 수 있도록 지원하는 언리얼 엔진 기반 제작 도구로 주목받고 있다.
이 흐름을 가장 빠르게 포착한 교육 기관이 바로 젠지글로벌아카데미다. 젠지글로벌아카데미는 ‘UEFN with Gen.G’라는 10주간의 특화 교육 프로그램을 통해 전국 대학생 개발자들의 게임 개발을 직접 지원하고 있다.
가천대·경희대·고려대·동국대·동양대·명지대·서울시립대·세종대·연세대·유타대 아시아캠퍼스·홍익대 등 총 12개 대학의 학생들이 ‘UEFN with Gen.G’에 앞다투어 참여할 만큼 전국적으로 호응을 얻고 있기도 하다.
“전공 지식과 취미가 만났을 때, 진짜 가능성이 보였습니다. 특히 UEFN의 Verse 언어를 처음 배웠을 때, 완전히 새로운 세계가 열리는 것 같았죠.”
홍익대학교 컴퓨터공학과 이형준 학생은 이러한 ‘UEFN with Gen.G’ 프로그램에 흠뻑 빠진 대표적인 대학생 게임 개발자다. ‘UEFN with Gen.G’ 1기 우수 수료생이자 2기 운영 스태프로 활약한 이형준 학생은 처음엔 포트나이트에 대해 생소한 점도 있었지만, 언리얼 기반의 에디터로 직접 게임을 만들고 바로 ‘전 세계 플레이어에게 공개’할 수 있다는 점이 너무나 좋은 경험이 됐다고 털어놨다.
‘UEFN with Gen.G’에서는 10주 동안 매주 온라인 이론 수업과 오프라인 실습을 병행하며 매우 밀도 높은 학습을 진행한다. UEFN의 특성상 포트나이트 세션마다 코드가 새로 실행되는 구조, 그리고 이를 해결하기 위한 데이터 보존 로직 등 실제 현업 개발자가 마주하는 문제까지 직접 다루게 된다. 이형준 학생은 그중에서도 강력한 커스터마이징을 구현할 수 있는 ‘Verse 언어 수업’이 가장 인상이 깊었다고 귀띔했다.
“기존에 쓰던 언어들과 문법 체계가 완전히 달랐지만, 간결하면서도 강력한 구조에 매료되었어요. 10주 만에, 굉장히 완성도 높게 우리가 만들고 싶었던 게임이 세상에 나왔습니다.”
이형준 학생은 10주 동안 Verse 언어 수업을 통해 에디터의 ‘Device’ 기능과 코드를 동시에 다루면서, 게임이 실제로 어떻게 구동되는지 깊이 이해하게 됐다고 설명했다. 또 수업에서 배운 개념을 직접 코드로 바꿔보며 제 방식으로 소화하려고 끊임없이 노력한 점이 우수 수료생 2인 중에 한 명으로 선발된 원동력이 되지 않았을까 싶다고 예상하기도 했다.
“지난 1기를 성실하게 마치고, 이번에 ‘UEFN with Gen.G’ 2기 스태프로 활동하면서 진짜 ‘성장’이라는 것을 배운 것 같아요. 후배들에게도 이 프로그램을 꼭 권하고 싶네요.”
이형준 학생은 기획·디자인·프로그래밍 등 게임 개발과 관련된 모든 것을 직접 경험해 볼 수 있다는 게 ‘UEFN with Gen.G’의 가장 큰 장점이라고 했다. 또 ‘우리가 만든 게임이 실제로 세상에 나온다’라는 경험은 어디에서도 쉽게 할 수 없다며, 특히 대학 축제 부스를 운영하고 105명 이상 플레이 테스트가 가능하다는 점에서 크게 만족스러웠다고 덧붙였다.
한편, 젠지글로벌아카데미와 UEFN은 ‘UEFN with Gen.G’ 프로그램을 더욱 고도화할 예정이다. 학생들이 실제 게임을 제작해 출시하도록 교육하고, 대학 축제에서 이용자들의 피드백을 받도록 하고, 우수 수료생은 스태프로 성장시키는 기본 구조 아래 UEFN Mega Game Jam 등을 개최하는 등 미래 변화를 주도할 핵심 인재 육성과 실전 중심의 생태계 강화에 적극 나선다는 계획이다.
