바이오커넥트, 생체 신호 비접촉 측정 ‘바이탈트래커’ CES 2026 혁신상 수상 [SBA CES]
[SBA X IT동아 공동기획] IT동아는 서울경제진흥원(SBA)과 함께 CES 2026에 참가, 세계에 자신의 역량을 드러낼 중소·중견기업·스타트업을 소개합니다.
비접촉 생체 정보 측정 솔루션을 개발하는 디지털 헬스케어 스타트업 바이오커넥트(BioConnect)가 국제전자제품박람회(CES) 2026의 ‘모두를 위한 인간 안보 지원 제품(Products in Support of Human Security for All)’ 부문 혁신상(Innovation Awards Honoree)에 선정됐다.
CES 2026 혁신상에 선정된 제품은 ‘바이탈트래커(VitalTracker)’와 ‘바이탈플랫폼(VitalPlatform)’이다.
바이탈트래커는 카메라와 비전 인공지능(AI)으로 얼굴의 미세한 혈류 변화를 분석해 심박수(HR), 호흡수(RR), 산소포화도(SpO₂), 혈압 추정, 스트레스 지수 등 주요 생체 신호를 비접촉으로 측정한다. 별도 센서 없이 카메라만으로 측정이 가능해 위생적이고, 키오스크, 스마트미러 등 다양한 기기에 내장형으로 적용할 수 있다.
바이탈플랫폼은 생체 신호 데이터를 수집 및 분석해 시각화한다. 고대비 사용자 인터페이스(UI), 음성 안내, 큰 글꼴 등 접근성을 강화해 공공시설, 복지 센터, 산업 현장 등 다양한 환경에 적용할 수 있다. 또한 관리자 대시보드를 함께 제공해 관리 편의성을 강화했으며, 애플리케이션 프로그램 인터페이스(API) 및 소프트웨어 개발 키트(SDK) 연동 기능으로 확장성도 확보했다.
바이오커넥트는 CES 2026 참가를 계기로 국내뿐 아니라 일본과 미국의 공공복지, 산업 안전, 기업 웰니스 등 다양한 분야로 시장을 확대하고, 글로벌 OEM과 SDK 임베드 계약을 추진해 수출 채널을 넓힐 계획이다.
김연준 바이오커넥트 대표는 “바이탈트래커와 바이탈플랫폼은 비접촉, 비소모품이라는 운용상 이점을 바탕으로 다양한 생활 및 업무 공간에서 건강 정보를 편리하게 확인하도록 돕는다”라며 “이번 CES 혁신상 수상은 기술 완성도뿐 아니라 일상 공간에서의 활용 가능성과 플랫폼 확장성을 함께 인정받은 것”이라고 전했다. 이어 “바이오커넥트는 앞으로도 ‘보이지 않던 건강을, 기술로 연결’하는 경험을 더 많은 파트너와 함께 확장하겠다”라고 덧붙였다.
김현우 서울경제진흥원(SBA) 대표이사는 “서울은 매년 다수의 혁신상 수상 기업을 배출하며 서울 창업 생태계의 혁신성과 잠재력을 세계 시장에서 증명하고 있다”라며 “SBA는 앞으로도 다양한 지원 사업을 통해 스타트업의 글로벌 진출 성과를 제고하고, 고도화된 서울형 창업 생태계를 구축해 나가겠다”라고 포부를 밝혔다.
