잔뇨감-야간뇨… 중년男 전립선비대증, ‘리줌’ 시술로 해결

많은 남성이 50대를 전후로 전립선 질환을 겪게 된다. 대표적인 증상으로는 소변이 시원하지 않고 화장실에 가도 소변이 금방 나오지 않으며 잔뇨감이 드는 것이다. 또한 자다가 깨어 화장실에 가야 하는 야간뇨로 낮 동안 피로를 유발해 삶의 질을 저하시킨다. 이러한 문제들은 다른 만성질환을 악화시키고 전신 건강을 나쁘게 만드는 원인이 된다.
전립선비대증은 40대 이후부터 서서히 발생한다. 남성호르몬의 대사 변화와 건강하지 못한 생활 습관이 주요 원인이다. 이에 따라 전립선 세포가 증식되면서 전립선이 점점 커지게 된다. 정상적인 전립선 크기는 호두알 정도(약 20g)지만 나이가 들면서 점차 커져 60대 이후에는 35∼40g, 경우에 따라 100g 이상으로 커질 수 있다. 전립선이 커지면 요도를 압박해 좁아지게 하면서 소변의 흐름을 방해한다. 이로 인해 소변 줄기가 가늘어지고 소변을 자주 보게 되거나 잔뇨감, 야간뇨, 급뇨, 배뇨 지연 등의 증상도 발생한다.
소변 문제로 불편함을 느낄 때 많은 사람이 병원을 찾기보다는 홈쇼핑이나 인터넷 쇼핑으로 건강식품을 먼저 구매하는 경향이 있다. 하지만 건강식품의 효과가 미미해 결국 병원을 찾게 되는데 전립선 질환에 특화된 비뇨의학과보다는 평소 다니던 내과나 가정의학과에 문의하는 경우가 많다. 이런 경우 약 처방으로 문제를 해결하려 하지만 약의 부작용과 평생 복용해야 하는 부담이 만만치 않다. 또 당뇨약, 혈압약 등 함께 복용해야 할 약이 점점 늘어나는 문제도 생긴다.
약물치료가 적절하지 않은 경우 과거에는 전신마취하에 복부를 절개해 전립선을 제거하는 수술을 시행했다. 효과는 좋았지만 수술 부작용이 크고 회복이 힘든 단점이 있었다. 이후 내시경을 이용한 전기 소작 절제술, 알코올 주입, 레이저 시술 등의 등장으로 부담이 줄었지만 여전히 출혈과 부작용의 우려가 있었다.
이러한 한계 때문에 최근 각광받고 있는 치료법이 ‘수증기를 이용한 내시경적 전립선 절제술(리줌)’이다. 리줌 시술은 내시경을 통해 고온의 수증기를 전립선 조직에 주입해 비대해진 조직을 줄이는 방법이다. 절개 등의 상처가 없기 때문에 출혈이 거의 없으며 몸에 이물질이 남지 않아 후유증도 거의 없다. 리줌은 미국에서 개발된 치료법으로 자연스럽게 증상을 호전시킬 수 있으며 부작용이 거의 없어 주목받고 있다.
리줌 시술 과정은 비교적 간단하다. 특수한 내시경을 요도를 통해 전립선에 접근시킨 후 내시경에 설치된 작은 바늘을 전립선 조직 내에 진입시키고 바늘 끝에서 103도의 고온 수증기를 전립선의 조직으로 투입한다. 수증기는 전립선 조직에 화상을 입혀 파괴하며 시간이 지나면서 파괴된 조직이 흡수되고 전립선 크기가 줄어든다. 시술 시간은 약 5분 정도로 짧고 조직 손상이 적어 회복 기간도 매우 짧아 고령자나 마취 위험이 있는 환자도 부담 없이 받을 수 있다. 국소마취로 진행되기 때문에 전신마취의 위험도 피할 수 있다. 또한 발기부전이나 역행성 사정 같은 성기능 장애도 거의 발생하지 않아 성생활을 유지하고자 하는 노년층에게 최적의 선택이 될 수 있다.
리줌 시술을 활발히 시행하고 있는 서울 신사동 소재 나인비뇨의학과의원 박수환 원장은 지난 20여 년간 5000회 이상의 전립선 관련 수술과 치료를 해왔으며 현재는 리줌 시술에 집중하고 있다. 박 원장은 리줌 시술이 기존의 수술에 비해 안전하고 효과적이며 특히 고령 환자에게 적합하다고 강조한다.
전립선비대증 치료는 조기 진단과 적절한 치료가 중요하다. 중장년층 남성이라면 정기적인 건강검진을 통해 전립선 상태를 점검하고 증상이 있을 경우 전문의와 상담해 적절한 치료를 받는 것이 중요하다. 리줌과 같은 최신 치료법은 부작용을 최소화하면서도 삶의 질을 높일 수 있는 혁신적인 선택지로 주목받고 있다.
전립선 건강을 지키기 위해서는 규칙적인 운동, 건강한 식습관, 스트레스 관리가 필수적이다. 특히 과도한 육류 섭취를 줄이고 섬유질이 풍부한 채소와 과일을 섭취하며 카페인과 알코올 섭취를 줄이는 것이 도움이 된다.
리줌과 같은 최소 침습적 치료법은 전립선비대증으로 인한 배뇨 문제와 성기능 장애를 효과적으로 해결할 수 있는 혁신적인 대안으로 환자들의 삶의 질을 크게 향상시킬 수 있다. 전립선 질환은 조기에 발견하고 치료할수록 예후가 좋기 때문에 중장년층 남성들은 정기적인 검진을 통해 전립선 건강을 지키는 노력이 필요하다.
