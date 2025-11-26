추워지면 전립선 건강 경고등… 맞춤 시술 가능한 ‘프로게이터’ 주목

스탠탑비뇨의학과의원
겨울되면 잔뇨감-야간뇨 증가
프로게이터 환자 맞춤형 대응
규칙적 운동-수분 섭취도 중요
최근 아침저녁으로 기온이 영하권까지 떨어지고 낮과 밤의 일교차가 10도 이상 벌어지면서 전립선 건강에 경고등이 켜지고 있다. 며칠 전까지만 해도 가벼운 옷차림으로 활동할 수 있었던 날씨가 갑자기 추워지면서 낮에도 찬바람이 거세게 불어 전립선 주변 조직이 쉽게 긴장하는 환경이 형성된다. 해가 지며 급격히 떨어지는 기온은 방광과 요도를 수축시키고 전립선 주변 혈류를 감소시켜 전립선 질환 악화를 부추긴다. 특히 전립선비대증을 이미 가지고 있는 중장년층 남성에게 더욱 부담이 된다.
찬 공기에 노출되면 방광 근육은 과도하게 수축되고 요도 주변 조직의 긴장도가 높아지면서 소변 줄기가 약해지고 잔뇨감이 늘어날 수 있다. 실제로 최근 병원에는 야간뇨가 갑자기 늘거나 평소보다 소변이 잘 나오지 않는다고 호소하는 환자들이 적지 않다.
스탠탑비뇨의학과의원 김도리 대표원장은 “추위가 시작되면 교감신경이 급격히 활성화돼 방광과 요도가 동시에 긴장한다. 전립선이 커져 있는 상태라면 이런 변화가 바로 배뇨 장애 악화로 이어지기 때문에 지금처럼 일교차가 큰 시기에는 증상 호전과 악화가 반복되기 쉽다”라고 설명했다.
전립선비대증은 전립선이 커지면서 요도가 압박돼 배뇨가 어려워지는 질환이다. 크기뿐 아니라 비대해지는 위치와 형태도 환자마다 다르다. 같은 증상이라도 원인 구조가 다를 수 있어 약물치료만으로 해결되지 않는 사례가 늘고 있으며 이 때문에 최근에는 전립선의 구조를 정밀하게 분석한 뒤 진행하는 환자 맞춤형 치료가 주목받고 있다.
이와 함께 내시경적 최소 침습 기술의 발전으로 절개 없이 전립선 통로를 넓혀주는 시술이 가능해졌다. 그중에서도 새로운 대안으로 떠오른 기술이 ‘프로게이터’다. 프로게이터는 기존 전립선결찰술인 유로리프트와 작동 방식에서 차이가 있다. 유로리프트가 전립선의 특정 지점을 핀처럼 고정해 국소적으로 통로를 확보하는 ‘점 단위’ 결찰 방식이라면 프로게이터는 결찰사가 ‘ㄷ’ 자 형태로 펼쳐지며 전립선 측엽을 폭넓게 견인하는 구조가 특징이다. 이처럼 결찰 범위가 넓어지면 전립선 측엽이 비대칭으로 돌출된 경우나 측엽이 크게 발달해 요도로 말려 들어온 구조에서도 적용이 가능해 복잡한 형태의 전립선을 가진 환자에게도 적용 범위를 넓히는 장점이 있다.
국제 다기관 연구들에서도 결찰 범위가 넓을수록 요류(Qmax) 개선과 국제전립선증상점수(IPSS) 감소 폭이 더 크고 효과가 오래 지속되는 경향이 확인된 바 있다. 이는 구조적으로 까다로운 전립선 형태를 가진 환자에게 선형 결찰 방식이 임상적으로 유리할 수 있음을 뒷받침한다.
프로게이터는 또한 상황에 따라 결찰 개수를 조절해 해부학적 변화를 더욱 정밀하게 반영할 수 있고 요도 내부에 금속 앵커를 남기지 않는 비(非)앵커 방식으로 설계됐다. 기존 결찰술에서 금속 앵커가 남아 일부 환자에게 요로결석이 보고된 점을 고려하면 금속 앵커가 없는 구조는 시술의 안전성을 높이는 요소로 평가된다. 또한 프로게이터는 열에너지를 사용하지 않는 비열 방식이기 때문에 사정 기능이나 발기 기능이 분포하는 신경 구조에 대한 손상 우려가 적어 성기능 보존 측면에서도 유리하다는 연구들이 보고된 바 있다.
김도리 대표원장은 “프로게이터는 기존 결찰술보다 다양한 전립선 구조에 대응할 수 있고 환자 개개인의 전립선 형태에 맞춰 시술을 조절할 수 있다는 것이 큰 장점이다. 특히 겨울철처럼 증상이 갑자기 악화하기 쉬운 시기에는 빠르고 안전한 내시경적 최소 침습 시술이 효과적인 해결책이 될 수 있다”라고 말했다.
기온 변화가 큰 환절기에는 생활 습관 관리 역시 중요하다. 규칙적인 운동, 충분한 수분 섭취, 카페인·알코올 섭취 감소, 아랫배와 하체의 보온 유지 등은 전립선 기능 안정에 도움이 된다. 하지만 잔뇨감이 심해지거나 소변 줄기가 급격히 약해졌다면 생활 습관만으로는 개선되기 어려우므로 전문의 진단과 조기 치료가 필요하다.
서울 강남의 스탠탑비뇨의학과의원은 프로게이터를 포함해 아쿠아블레이션, 리줌, 유로리프트, TURP, HoLEP 등 다양한 전립선 최소 침습 치료 장비를 갖추고 있으며 환자 개개인의 전립선 구조와 증상에 따른 맞춤형 치료를 제공하고 있다. 의료진은 “전립선비대증은 구조적 편차가 매우 커 개인별 맞춤 치료가 핵심이다. 특히 기온 변화로 증상이 심해지는 겨울철에는 정확한 진단과 적절한 치료 선택이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.
