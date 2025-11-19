정장바지-청바지-캐주얼까지… 모든 계절 언제나 유행없이 걸칠수 있는 재킷

남성, 여성의 고품격 분위기를 연출하는 멋스러운 가죽 재킷은 전 세계적으로 수백 년간 의류의 최정상을 유지해 온 정통 스타일이다. 최근에는 유행과 계절을 타지 않고 오래 입어도 싫증이 나지 않는 새로운 패션 트렌드로 부각되며 많은 이에게 사랑받는 최고의 재킷으로 평가받고 있다.
‘미츠바 가죽 재킷’은 와일드한 남성미와 세련된 여성미를 돋보이게 하며 패셔너블함과 시크한 매력 포인트를 더해 디테일의 하이 퀄리티를 완성했다. 내구성을 높이고 몸에 맞춘 듯한 핏감에 중점을 뒀다. 어수선한 장식은 최소화하고 견고함이 돋보이는 원단의 시각적, 촉각적 질감과 퀄리티를 강조해 부담스럽지 않으면서 고급스러움이 느껴지도록 디자인했다. 우수한 복원력과 내한성을 자랑하며 깔끔한 컬러의 디자인으로 세련된 외관과 멋스러움을 동시에 연출할 수 있는 미츠바 가죽 재킷은 부드러운 착용감과 최고의 보온성을 유지하며 언제 어디서든 멋과 품격을 느낄 수 있으며 활동성이 자유롭다. 소매는 2중 버튼 장식으로 팔목의 굵기와 상관없이 착용 가능하며 안주머니 1개, 바깥 주머니 2개로 안정적이고 실용적인 수납을 제공한다. 세련되고 고급스러운 디자인으로 부드러운 터치감과 가볍고 따뜻한 착용감으로 유행 없이 언제든지 착용이 가능한 미츠바 가죽 재킷은 깔끔한 패턴으로 오래 착용할수록 체형에 맞게 길들며 클래식한 디자인으로 나이와 상관없이 남녀노소 모두 멋지게 입을 수 있다.
홈쇼핑 론칭 기념으로 특별 할인 행사를 진행한다. ㈜홈쇼핑코리아에서 1장 소비자가격 19만8000원을 60% 인하해 7만9000원에, 2장 구매 시 1만 원을 추가 할인해 14만8000원에 판매한다. 색상은 블랙, 다크브라운으로 구성돼 있으며 신용카드 무이자 할부 5개월로 각 1000장 한정 할인 판매한다. 사이즈는 95(55), 100(66), 105(77), 110(88)으로 남녀 공용이다. 자세한 내용은 홈페이지에서 확인하거나 전화로 문의하면 된다.
