‘역대 최고 기대작’ GTA 6, 출시 또 미뤘다…모회사 주가 13% 급락

전 세계 4억6000만 장 이상 판매된 범죄 액션 게임 ‘GTA(Grand Theft Auto)’ 시리즈의 신작 ‘GTA 6’ 출시가 또다시 1년 연기됐다. 이에 따라 모회사 테이크투 인터랙티브(Take-Two Interactive) 의 주가가 장중 13% 가까이 급락했다.
6일(현지 시각) GTA 시리즈 개발사 ‘락스타 게임즈(Rockstar Games)’는 공식 홈페이지를 통해 ‘GTA 6’가 2026년 11월 19일 출시될 예정”이라고 발표했다. 당초 예고한 ‘2025년 출시’ 일정보다 1년 이상 미뤄진 것이다.
● “완성도 위해 추가 시간 필요”
락스타 게임즈 측은 홈페이지를 통해 “오랜 기다림 끝에 추가 시간을 드려 죄송하다”면서 몇 달 간의 추가 시간이 여러분의 기대를 충족할 수준의 완성도로 게임을 만들어줄 것”이라고 밝혔다.
‘GTA 6’는 가상의 도시 바이스 시티(Vice City) 를 배경으로 한 범죄 액션 게임이다. 매 시리즈마다 독자적인 물리엔진을 개발해 사실적인 그래픽과 높은 자유도로 유명하다. ‘2020년대 최고의 기대작’으로 평가받아왔다. 하지만 전작 출시 이후 13년이 지나 팬들의 인내심이 한계에 다다랐다는 반응이 나왔다.
연기 소식에 시장은 즉각 반응했다. 락스타 게임즈의 모회사인 ‘테이크투 인터렉티브(Take-Two Interactive)’의 장중 주가는 연기 발표 직후 13% 이상 급락했으며, 결국 전일 대비 6.26% 하락하며 252달러에 장을 마감했다.
● ‘완벽주의적 개발 문화’가 또 발목
업계는 이번 연기가 시리즈에 걸린 과도한 기대감과 완벽주의적 제작 문화 때문이라고 분석했다. 락스타는 과거 서부극 게임 ‘레드 데드 리뎀션 2(Red Dead Redemption 2)’ 도 출시를 약 1년 연기한 바 있다.
전문가들은 “락스타가 완성도를 최우선시하는 대신, 폭증한 개발비와 일정 압박을 감수하는 구조”라고 지적했다.
● 내부 갈등도 악재로…”불법적 해고” 시위
락스타의 내부 상황도 불안하다. 지난달 30일, 사측은 “직원들이 기밀 정보를 외부로 유포했다”며 영국 스튜디오 직원 31명을 해고했다. 이에 영국 게임산업 종사자 노조인 영국독립노동조합(IWGB)은 “노조 결성을 막기 위한 불법적 해고”라며 반발 시위를 벌였다.
그럼에도 시장의 기대감은 여전히 사그라들지 않고 있다. 전문가들은 내년 이맘때 출시될 ‘GTA 6’가 역사상 가장 높은 제작비를 기록한 게임이 될 것으로 전망했다. 게임 산업 분석가들은 “락스타의 마케팅 규모와 팬층을 고려하면 출시 즉시 기록적인 판매량을 올릴 가능성이 높다”고 내다봤다.
