스케일링 올해 안 했다고? 해 넘기면 건보혜택 소멸

올해 스케일링을 받지 않았다면 12월 31일 이전에 치과를 방문해야 한다. 스케일링은 만 19세 이상 성인에게 연 1회 건강보험이 적용되지만, 해가 바뀌면 혜택이 자동으로 소멸된다. 정기적인 스케일링은 잇몸병을 예방하고 충치·입냄새를 줄이는 효과가 있어 구강 건강을 지키는 핵심 관리로 꼽힌다.
● 치주질환 환자 1880만 명…스케일링 받은 사람은 10명 중 3명뿐
대한치과의사협회는 올해 안에 스케일링을 받지 않은 성인은 12월 31일 이전에 시술을 받는 것이 좋다고 밝혔다. 스케일링은 만 19세 이상 성인에게 연 1회 건강보험이 적용되지만, 연 단위로 계산되기 때문에 해가 바뀌면 혜택이 소멸한다.
건강보험심사평가원에 따르면 지난해 치은염과 치주질환으로 진료를 받은 환자는 1880만 명에 달했다. 그럼에도 스케일링을 받은 사람은 10명 중 3명뿐이었다. 연령대별로는 20대 33.3%, 30대 32.7%, 40대 31.2%, 50대 34.8%, 60대 36.1%, 70대 29.3%, 80세 이상 13.5%로 조사됐다. 나이가 들수록 스케일링 비율이 크게 낮았다.
치협 관계자는 “치주질환은 통증이 적어 진행 상황을 인식하지 못하는 경우가 많다”며 “정기적인 스케일링이 조기 예방에 가장 효과적”이라고 설명했다.
● “칫솔질만으론 부족”…치석 제거·충치·입냄새까지 예방 효과
스케일링은 칫솔이나 치실로 제거되지 않는 치석을 전문 장비로 긁어내는 시술이다. 치석은 잇몸에 염증을 일으켜 치은염이나 치주염 등 ‘잇몸병’을 유발하고, 충치의 원인이 되기도 한다. 특히 치주질환은 통증이 거의 없어 스스로 인식하지 못한 채 진행되는 경우가 많다. 정기적인 스케일링으로 관리하는 것이 가장 확실한 예방법이다.
스케일링은 치석을 제거하는 것 이상의 효과가 있다. 잇몸뼈 손실과 치아 탈락을 예방하고, 충치 발생과 입냄새를 줄이는 데 도움이 된다. 또한 치아의 착색을 없애고 표면을 매끄럽게 만들어 세균이 다시 달라붙지 않도록 돕는다.
황우진 대한치과의사협회 홍보이사는 “스케일링은 연 1회 건강보험이 적용돼 경제적 부담이 적다”며 “칫솔질만으로는 치석 제거가 어렵기 때문에 정기적인 스케일링으로 관리하는 것이 구강 건강의 기본”이라고 강조했다.
댓글 0