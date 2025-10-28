진교훈 강서구청장, “수출상담회로 우리 기업 해외 진출 적극 지원”

-15개국 해외 바이어 30여사, 관내 중소기업 30여사 참여 -인도네시아·일본측과 수출 협력위한 MOU도 체결
진교훈 서울 강서구청장이 관내 중소기업의 해외 시장 진출을 돕기 위해 팔을 걷었다. 10월 22일, 강서구청은 서울경제진흥원(대표 김현우, SBA)과 손잡고 ‘2025 강서구 해외바이어 초청 수출상담회’를 개최했다.
강서구의 코엑스 마곡에서 진행된 이번 행사에는 해외 판로개척을 원하는 강서구 소재 IT·전기전자·소비재 분야 중소기업 30여개사, 그리고 중국, 일본, 인도, 베트남, 인도네시아등 15개국에서 온 30여 해외 바이어사가 자리를 함께해 성황을 이뤘다. 주최측은 해외 바이어와 국내 기업간의 1:1 비즈매칭 상담을 지원하고 전담 통역사를 제공하는 등 다양한 편의를 제공했다.
이날 행사장에는 해외바이어들과 직접 소통할 수 있는 상담테이블 외에 각 기업의 대표 솔루션을 소개하는 제품 전시대도 마련되었다. 이와 더불어 주최자인 서울경제진흥원의 산하기관인 서울지식재산센터 외에 서울신용보증재단, 기술보증기금, 한국무역보험공사, 그리고 중소벤처기업부 소속 서울지방중소벤처기업청을 비롯한 다수의 공공기관이 상담 테이블을 마련해 기업 상대로 컨설팅 서비스를 제공하기도 했다.
진교훈 강서구청장 역시 이날 행사장에 방문했다. 그는 이날 현장에서 참가 중소기업들의 전시 제품들을 유심히 살펴보는 한편, 기업인들과 이야기를 나누며 다양한 의견을 청취했다.
진교훈 구청장은 인사말을 통해 이날 행사를 준비한 서울경제진흥원의 김현우 대표와 더불어 이 자리에 함께한 강서구 기업과 해외 바이어에게 감사를 표하며 해외바이어 초청 수출상담회의 의미를 강조했다. 또한 상반기에 진행된 뷰티·헬스케어 분야 상담회에서 MOU(업무협약) 및 계약 체결 등 가시적인 성과가 있었음을 언급하며, 이번 하반기 IT·전기전자·소비재 분야 상담회에서는 상반기보다 더 많은 성과가 기대된다고 밝혔다.
한편 이날 행사장에서 강서구청은 인도네시아의 ‘메르디스 인터내셔널(Merdis International)’과 MOU를 체결하기도 했다. 본 협약은 강서구 소재 기업의 해외 시장 진출 및 중장기적 성장을 지원하기 위한 내용이며 강서구 중소기업의 우수 상품 발굴 및 해외 시장 온·오프라인 판로 확대를 요구하는 내용으로 구성되었다.
메르디스 인터내셔널은 이어서 강서구 기업인 ‘뉴콜럼버스’와도 양사 간의 제품 수출 협력을 위한 MOU를 체결했으며, 뒤이어 또다른 강서구 기업인 ‘롤링씨드’와 일본 기업인 ‘AJAX’ 사이의 MOU 체결이 이어졌다.
진교훈 강서구청장은 이날 행사와 관련해 “서울경제진흥원이 가진 여러 경험과 노하우가 이런 수출상담회를 성공적으로 개최하는데 큰 도움이 되었다”라며 “여러가지 대외적인 경제 여건이 좋지 않지만 이번 상담회에 참여한 기업들이 실질적인 수출 효과를 거두기를 진심으로 기원한다”라고 전했다.
댓글 0