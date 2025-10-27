AI 튜터로 소프트웨어 교육 효율 개선한다…‘악어에듀’ [혁신스타트업 in 홍릉]

홍릉강소특구는 산·학·연·병을 모두 갖춘 의료·바이오·헬스케어 클러스터로 다방면의 딥테크 스타트업을 발굴, 지원합니다. 우리나라를 딛고 세계 시장에서 활약할 유망 딥테크 스타트업을 소개합니다.
“코딩 작업 시 점 하나만 잘못 찍어도 프로그램이 멈춥니다. 그때 학생이 느끼는 좌절감, 강사 한 명이 수십 명의 오류를 동시에 처리해야 하는 현장의 답답함을 직접 강의하며 겪었습니다. 이 문제를 기술로 해결하겠습니다.”
소프트웨어(이하 SW) 교육 전문 에듀테크 기업 악어에듀 강태환 대표가 밝힌 창업 동기다. 기술 기업을 운영하며 여전히 오프라인 현장에서 SW 강의를 병행하는 강태환 대표. 그는 AI를 교사를 대체할 수단이 아닌 수업 현장의 효율을 높일 유능한 보조교사로 규정한다. AI를 활용하는 교사에게는 수업과 학생 관리 효율 제고를, 학생에게는 스스로 문제를 해결할 학습 환경을 제공하겠다는 계획을 밝혔다. 강태환 악어에듀 대표를 서울 안암동 사무실에서 만났다.
악어에듀 “누구나 쉽고 효과적으로 SW 학습할 환경 조성할 것”
악어에듀의 사명은 ‘누구나 쉽고 효과적으로 SW를 배울 수 있는 교육 환경’을 만드는 것이다. 이를 위해 ▲SW 학습관리 솔루션 ‘아케오(AKEO)’ ▲오프라인 SW 교육서비스 ‘악어코딩’ ▲교육 콘텐츠 공급 및 교육활동 등 세 가지 방식으로 나눠 서비스를 제공한다.
아케오는 SW 수업부터 학생 평가와 관리 기능까지 제공하는 생성형 AI 기반 코딩 교육 시스템이다. 초중고등학교뿐만 아니라 대학·공공기관을 대상으로 온라인 코딩 실습 환경을 제공한다. 악어코딩은 악어에듀가 전문 코딩 교육을 오프라인으로 제공하는 학원의 이름이다. 악어에듀는 청소년 센터, 돌봄 학교 등과 연계해 코딩 수업을 공공으로 제공하는 교육활동도 전개한다.
강태환 대표는 “아케오는 교사의 코딩 수업과 학생 평가·관리를 효율적으로 돕는 솔루션이다. AI 튜터가 학생이 작성한 코드의 오답 원인을 분석해 교사에게 전달하는 방식으로 작동한다. 도움이 필요한 학생이 있다면 즉각 파악하도록 돕는 학급 대시보드도 제공하고, 학생이 코드를 작성하면 교수자가 실시간으로 함께 보며 수정할 수도 있다”며 “학생의 학습 현황과 성취도를 대시보드로 한눈에 파악해 개개인에게 맞춤화한 학습 지도를 가능케 한다. 키워드와 모범 코드로 문제 또는 테스트 케이스를 자동 생성하는 기능도 있어 교사의 문제 출제 부담을 줄인다. 현재 고려대학교, 선정고등학교 등 11개 교육 기관의 SW교육 수업에서 아케오를 사용 중”이라고 말했다.
그는 이어 “대치동에서 운영 중인 오프라인 학원 악어코딩에서는 초중고 학생을 대상으로 정보 (SW·AI) 교과에 관한 전문 교육을 제공한다. 악어코딩은 악어에듀가 직접 운영하며, 오프라인 학원 수업과 AI 기반 교육콘텐츠 및 학습 프로그램을 병행해 학업 성취도 향상을 노리는 AI 코스웨어”라며 “청소년 센터나 돌봄 학교와 연계한 공공 교육 프로그램의 경우, 천안시 청소년 AI 코딩 캠프와 성북구 청소년 AI 창업 캠프 등을 운영 중”이라고 말했다.
악어에듀는 직접 교육 콘텐츠와 프로그램을 개발하고 운영하는 방식으로 높은 학습 경험의 완성도를 구축했다고 강조했다. 단순히 코딩 도구를 제공하는 것이 아니라, 학생이 스스로 터득해 문제를 해결하기까지 전 과정에 관여한다고 덧붙였다.
강태환 대표는 “악어에듀는 이론 학습 → 연습 문제 → 실습 문제 → 과제로 이어지는 코스웨어 형태로 학습 콘텐츠를 제공한다. 교육 전문가인 콘텐츠 팀과 현직 교수, 교사가 감수한 검증된 콘텐츠를 제공한다. 학생들은 잘 짜인 경로를 따라가기만 하면 학습에 대한 부담을 덜고 성취도를 높일 수 있다”며 “시중의 GPT나 제미나이 같은 일반 챗봇은 학생이 막혔을 때 정답 코드를 바로 알려주는 경우가 많다. 학생들은 그 코드를 그대로 복사해 제출하고 정답 처리가 되면, 자신이 문제를 완벽히 이해했다고 착각한다. 악어에듀 AI 튜터는 정답 대신 학생의 코딩 수준과 오류를 분석해 결정적인 힌트나 질문을 던지는 방식으로 작동한다. ‘학습 성취도 정밀 측정을 위한 블록 단위 코드 평가 방법 및 시스템’ 특허를 포함, 3건의 고유 특허 기술을 바탕으로 솔루션이 작동한다. 덕분에 학생이 스스로 고민하고 시행착오를 겪으며 정답에 도달할 기회를 준다”고 말했다.
그는 이어 “모든 학습 과정은 데이터 기반의 온라인 실습 환경에서 이뤄진다. 학생들은 별도 프로그램을 설치할 필요 없이 웹상에서 바로 코드를 실행하고 제출할 수 있다. 이 과정에서 발생하는 학습 데이터를 실시간 집계해 학생이 어떤 오답을 냈는지, 몇 번의 시도 끝에 문제 풀이에 성공했는지, 시간은 얼마나 썼는지 등을 ‘교수자 대시보드’에 시각화한다”며 “교수자는 이 데이터를 바탕으로 학생 개개인의 진행 상황과 어려움을 한눈에 파악하고, 데이터를 근거로 정확한 피드백을 제공할 수 있다. 학생이 막힐 땐 ‘AI 튜터’가 힌트를 주며 이끌고, 교수자는 데이터를 바탕으로 학생 맞춤형 학업 성취도 향상을 도우며 관리하는 학습 생태계를 제공한다”고 전했다. 이같은 효용 덕분에 세계 최대 규모의 에듀테크 스타트업 대회인 GESA(Global Edutech Startup Awards) 한국 본선 진출을 비롯해 에듀테크 코리아 페어에서 2년 연속 우수상을 받을 수 있었다고 덧붙였다. 홍릉강소특구 지원 속 아이디어 현실로 구현…우수 인재 영입해 해외시장 공략
강태환 대표는 코딩 교육 강사로 일하며 SW 교육 현장에서 직접 겪은 문제를 기술로 해결하고자 창업했다고 전한다.
그는 “대학원에서 컴퓨터교육학을 전공하고 다년간 학교, 학원, 과외 등의 형식으로 학생들에게 직접 코딩을 가르쳤다. 이 과정에서 SW 교육은 다른 과목과 매우 다른 특징이 있다는 걸 파악했다. 수학이나 영어는 교육 콘텐츠도 풍부하고 보조 강사를 구하기도 비교적 쉽지만, SW는 전문 강사 수급 자체가 어렵다는 문제였다”며 “코딩은 점 하나 잘못 찍는 사소한 실수로도 프로그램 전체가 멈춘다. 학생들은 이 작은 오류에 막혀 쉽게 좌절하고, 강사의 즉각적인 도움을 절실히 원한다. 다수 학생 질문에 교수자 혼자 대응하는 동안 대기 중인 또 다른 학생의 학습 흐름과 몰입도가 깨지는 것을 매일 목격했다. 교수자 역시 오프라인 현장에서 수업과 학생 관리에 모든 에너지를 쏟아 오프라인 학원을 확장할 여력이 없다. 이 고질적인 문제를 해결해 줄 ‘유능한 보조 교사’가 반드시 필요하다고 생각했다. 그 역할을 가장 잘 수행할 도구가 바로 ‘SW 교육에 특화된 AI 튜터’라고 확신했다”고 말했다.
강태환 대표는 이어 “창업 아이디어를 현실로 구현하기까지 홍릉강소특구의 지원이 큰 역할을 했다. 덕분에 초기 기업 단계를 벗어나 본격적인 성장의 발판을 마련했다. 특히 ‘자금 유치 방법’과 ‘엑싯(Exit) 전략 및 사례’ 교육 세션이 가장 인상 깊었다”며 “실제 기업들의 투자 유치 사례와 M&A, IPO 등 다양한 엑싯 사례를 구체적으로 분석해 준 덕분에 막연하게만 느껴졌던 투자 유치에 대해서, 당장 우리가 무엇을 준비해야 하는지 구체적인 로드맵을 그릴 수 있었다. IR 자료와 사업 전략도 투자자 관점에서 날카롭게 다듬는 계기였다. 지원 기업과 교류하는 과정에서 다양한 인사이트도 얻을 수 있었다”고 전했다.
끝으로 악어에듀의 향후 계획을 들었다.
강태환 대표는 “AI 튜터와 코스웨어 기술력을 인정받은 덕분에 올해 고려대학교 정보창의연구소와 성공적으로 서비스 실증(PoC)을 진행했다. 내년 고려대학교 신입생 전체를 대상으로 하는 ‘파이썬 성취도 프로그램’ 개발과 관련, 본 계약을 체결하고 현재 시스템을 구축 중”이라며 “글로벌 시장으로의 본격적인 확장도 추진할 계획이다. 팁스 연구개발 사업을 기반으로 ‘AI 튜터’를 ‘코딩 교육 특화 AI 에이전트’로 고도화하겠다. 단순히 학생에게 힌트를 주는 조력자를 넘어 맞춤형 피드백을 제공하는 ‘초개인화된 학습 파트너’를 구축할 것”이라고 말했다.
그는 이어 “싱가포르의 교육기업 ACP를 비롯해 미국 LA와 두바이 교육 기업들과도 파트너십을 구축하고 현지 시장 진출을 준비하려고 한다. 이 모든 계획을 실현하고 성장의 가속도를 뒷받침하려면 최고의 인재 확보가 필수다. 현재도 미국 실리콘밸리 소재 기업 출신 풀스택 개발자 CTO를 비롯한 훌륭한 팀원들이 있지만 더 많은 우수 인재가 필요하다”며 “기술로 교육의 문제를 해결한다는 미션에 진심인 동료를 찾는다. 교육에 대한 열정을 바탕으로 백엔드 시스템을 탄탄히 구축할 개발자, 교육 현장의 니즈를 꿰뚫는 기획자, 정부 사업 및 비즈니스 성장을 주도할 전략가와 함께하고 싶다. 훌륭한 동료들과 글로벌 에듀테크 기업으로 도약하는 것이 향후 목표”라고 포부를 밝혔다.
