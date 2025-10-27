장인홍 구로구청장 “G밸리 중소기업 해외 진출의 든든한 동반자될 것”…2025 수출상담회

장인홍 서울 구로구청장이 G밸리 IT·전기전자·소비재 분야 중소기업의 해외 진출 지원에 직접 나섰다. 구로구청은 지난 10월 23일(목) 포포인츠 바이 쉐라톤 구로 호텔에서 서울경제진흥원(이하 SBA, 대표 김현우) 등과 함께 ‘2025 G밸리 해외바이어 초청 수출상담회’를 개최했다고 밝혔다.
이번 수출상담회에는 생활가전, 뷰티 디바이스, SW/보안/클라우드 등 G밸리 및 서울시 소재 58개 기업이 참여했다. 해외 바이어 기업으로는 싱가포르, 베트남, 인도네시아, 일본 등 14개국의 관련 분야 유망 기업 30개사가 참가했다. 구로구와 SBA는 실질적인 거래 성과를 위해 검증된 해외 바이어를 선별해 초청했다.
국내 기업들은 해외 바이어와 일대일 상담회를 진행하고, 전시를 통해 자사 제품을 홍보했다. 이날 수출상담회에서는 총 231건의 상담이 성사됐고, 구로구 소재 기업을 포함한 6개 기업이 업무협약(MOU)을 체결하는 성과를 달성했다. 현장 MOU 계약금 액수는 385만 달러(한화 55억원 상당)에 달한다. 또한 한국무역보험공사(K-SURE)의 수출금융 상담과, 기술보증기금의 기업보증희망 상담도 이뤄졌다.
장인홍 구로구청장은 “G밸리 수출상담회는 우수 기술력을 가진 기업들이 해외 바이어와 만나는 소중한 기회의 장“이라며, “앞으로도 구로구는 기업의 지속 가능한 성장을 위해 해외 전시회 참가 지원, 수출상담회 개최 등 다각적인 지원 정책으로 든든한 동반자가 되겠다”고 강조했다.
이어 장인홍 구로구청장은 상담회를 계기로 방한한 인도네시아 기업 메르디스 인터내셔널(Merdis International)과 해외 판로 지원을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 장인홍 구로구청장은 “메르디스와 체결한 이번 협약은 우리 G밸리 기업이 세계 시장으로 도약하는 중요한 이정표가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
구로구, 간담회서 중소기업 애로사항 직접 들어
이날 장인홍 구로구청장은 간담회를 통해 G밸리 중소기업 관계자들을 직접 만나 현장의 목소리를 경청하고 수출 활성화 방안을 모색했다. 간담회에는 ▲박종배 한국산업단지공단 본부장 ▲한병성 구로구상공회 회장 ▲송석원 기업인연합회 이사장 ▲박관병 한국산업단지경영자연합회 서울지회(KIBA) 회장 ▲이동섭 구로구 기획경제국 국장 ▲이원홍 서울경제진흥원 지자체네트워크팀 팀장이 참석했다.
한병성 회장은 “이번 수출상담회는 구로 기업들의 글로벌 도약을 알리는 뜻깊은 자리”라며, 구로구청의 지원과 기업들의 도전에 기대감을 표했다. 송석원 이사장은 “구로디지털단지 입주 기업들의 운영비 절감과 근무환경 개선을 위해 노력하며, 기업들이 성장하기 좋은 환경을 만들겠다”고 의지를 다졌다. 박관병 회장은 “KIBA는 산업단지공단 서울지역본부의 지원 아래 구로·금천 지역 1500여 개 기업 CEO가 참여하는 모임”이라며, “지원사업을 통해 좋은 성과를 얻었으며, 일회성에 그치지 않고 지속되길 바란다”고 말했다.
G밸리 중소기업으로는 ▲강철지 아이피로드 대표(무선 통신장비 제조업체) ▲하충현 하성전자 대표(미용기기 제조업체) ▲강세웅 거산정밀 대표(생활가전 전자제품 생산업체) ▲김상태 씨씨미디어서비스 이사(B2B 시스템 통합업체) ▲이남승 콕스 이사(열화상 카메라 제조업체) ▲전아람 지에프아이 차장(배터리 안전 솔루션 제공기업)이 참석했다. 각 기업 대표들은 실질적인 자금 지원 제도, 협력 기회 확대, 교육 지원 등 현장에서 겪는 애로사항과 건의사항을 공유했다.
장인홍 구로구청장은 “현장의 어려움과 기업별 필요사항을 세심히 살피고, 맞춤형 지원에 최선을 다하겠다”며, “어려운 경제 상황 속에서도 기업들과 소통을 강화하고 실질적인 지원을 이어가 지역 경제 활성화에 기여하겠다”고 말했다.
