찬바람 불면 심해지는 기침-가래… 중년건강, 폐가 좌우한다

팬데믹 이후도 ‘호흡기 고난’ 지속 미세먼지-황사-감염병 위협 늘어 가래 없애주고 폐의 열 내려주는 ‘청기화담탕’ 현대적으로 재해석 약재 효능은 살리고 흡수율 높여 만성 기관지염-천식 환자에 도움 코로나19의 위협이 다소 잦아들었지만 우리의 호흡기는 여전히 고난을 겪고 있다. 마스크 착용 의무 해제 이후 독감, 감기, 아데노바이러스 등 각종 호흡기 감염병이 예년보다 기승을 부리고 있으며 특히 어린이집이나 학교를 중심으로 집단 감염이 빈번하게 발생하고 있다. 이는 팬데믹 기간 동안 낮아졌던 집단 면역력과 더불어 변이 바이러스의 출현이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.
특히 경기도를 비롯한 수도권은 봄철 미세먼지와 황사의 직접적인 영향을 받는 지역으로 일상화된 미세먼지는 만성 기침, 천식, 기관지염을 악화시키고 폐 기능 저하를 초래하는 주요 원인이 되고 있다. 쾌적한 숨쉬기가 점차 어려워지는 환경 속에서 폐 건강 관리는 선택이 아닌 필수가 됐다.
미래 건강의 핵심, 폐 건강에 투자하라
전문가들은 “코로나19 팬데믹은 호흡기 건강 관리가 개인의 생존을 넘어 사회 전체의 안녕과 직결됨을 보여줬다”며 “이제는 단순히 병에 걸리지 않는 것을 넘어 평소 폐 기능을 강화하고 외부 환경으로부터 호흡기를 보호하는 적극적인 노력이 필요하다”고 강조한다.
면역력 증진을 위한 균형 잡힌 식단, 규칙적인 운동, 충분 수면은 기본이다. 여기에 기관지와 폐에 좋은 생활 습관을 유지하고 필요하다면 호흡기 건강에 도움을 줄 수 있는 건강기능식품 등도 고려해 볼 시점이다.
미세먼지, 황사, 감염병의 위협 속에서 현대인의 호흡기는 늘 고통받고 있다. 특히 중년층에게 폐 건강은 단순히 숨 쉬는 문제를 넘어 삶의 질과 직결된 핵심 요소다. 젊은 시절 간과했던 호흡기질환이 중년 이후 만성질환으로 발전하거나 생명을 위협하는 상황까지 이르는 경우가 많아 각별한 주의가 필요하다.
노화와 환경오염의 이중고, 중년의 폐를 위협하다
인간의 폐 기능은 20대 후반에서 30대 초반에 최고조에 달한 후 점진적으로 감소한다. 중년에 접어들면 이러한 노화 과정에 더해 유해 환경 노출이 누적되면서 폐 건강에 적신호가 켜진다. 오랜 흡연, 직업적 유해 물질 노출, 반복되는 호흡기 감염 등이 폐 기능 저하를 가속화하는 주범이다. 특히 미세먼지와 초미세먼지는 폐 깊숙이 침투해 염증을 유발하고 폐 조직을 손상시킨다. 이는 만성폐쇄성폐질환(COPD), 기관지확장증, 폐암 등 치명적인 질병으로 이어질 수 있다.
코로나19 팬데믹을 겪으며 우리는 바이러스가 호흡기에 미치는 파괴력을 생생하게 목격했다. 중년층은 면역력 저하로 인해 감염병에 더욱 취약하며 한번 폐가 손상되면 회복이 어렵다는 점을 명심해야 한다.
지금 바로 시작해야 할 중년의 폐 건강 관리
폐 건강은 단순히 숨쉬기 편한 것만을 의미하지 않는다. 건강한 폐는 신체에 충분한 산소를 공급해 모든 장기가 원활하게 기능하도록 돕는다. 폐 기능이 저하되면 쉽게 피로해지고, 운동 능력이 떨어지며, 심혈관질환이나 뇌중풍(뇌졸중) 같은 만성질환의 위험까지 증가한다. 만성적인 기침, 가래, 호흡 곤란은 일상생활을 심각하게 방해하고 우울감까지 유발해 삶의 질을 현저히 떨어뜨린다.
중년의 폐 건강을 지키기 위해서는 적극적인 노력이 필요하다. 금연은 두말할 필요 없는 최우선 과제다. 미세먼지나 황사가 심한 날에는 외출을 자제하거나 KF94 마스크를 착용해 호흡기를 보호해야 한다. 규칙적인 운동은 폐활량을 늘리고 심폐 기능을 강화하는 데 큰 도움이 된다. 특히 유산소운동은 폐의 탄력성을 유지하는 데 효과적이다.
또한 폐 건강에 좋은 음식을 섭취하고 충분한 수면을 통해 면역력을 유지하는 것도 중요하다. 평소와 다른 기침, 가래, 호흡곤란 등의 증상이 지속된다면 지체 없이 전문가를 찾아 정확한 진단과 상담을 받아야 한다. 중년의 폐 건강은 노년기 삶의 질을 결정하는 핵심 열쇠다. 오늘부터라도 자신의 폐에 관심을 기울이고 적극적인 관리를 시작해야 한다.
폐 건강의 새로운 시작, 동서한방병원 ‘청기폐’
동서한방병원이 오랜 연구와 임상 경험을 통해 탄생시킨 ‘청기폐’가 당신의 폐 건강에 새로운 활력을 선사한다.
동서한방병원은 반세기 동안 축적된 한방 의술의 지혜를 바탕으로 호흡기질환 치료에 뛰어난 효과를 보여온 ‘청기화담탕(淸氣化痰湯)’ 처방에 주목했다. 청기화담탕은 열이 나는 끈적한 가래를 삭이고 폐의 열을 내려 기침을 멈추게 하는 데 탁월한 효과를 가진 한방의 보물 같은 처방이다.
동서한방병원은 단순한 처방의 재현을 넘어서 청기화담탕의 핵심 약재 효능은 그대로 살리면서 현대인에게 더욱 적합하고 흡수율 높은 형태로 청기폐를 개발했다. 이는 동서한방병원이 추구하는 ‘전통과 혁신의 조화’를 상징하는 것이다.
청기폐는 △누렇고 끈적한 가래로 고통받는 사람 △잦은 기침과 함께 숨쉬기 답답함을 느끼는 사람 △미세먼지, 황사 등 유해 환경에 자주 노출되는 사람 △만성 기관지염, 천식 등으로 불편함을 겪는 사람 △환절기마다 호흡기질환으로 고생하는 사람 △면역력 강화와 함께 폐 건강을 미리 지키고 싶은 사람에게 권한다.
청기폐의 핵심 원리: 열담 제거와 폐 기능 강화
청기폐는 단순히 증상을 완화하는 것을 넘어 호흡기질환의 근본적인 원인을 다스리는 데 중점을 뒀다. 그중 핵심은 열담(熱痰) 제거다. 열담은 화열로 인해 진액이 농축돼 생기는 끈적하고 누런 가래를 의미한다. 청기화담탕의 핵심 약재들은 폐에 쌓인 뜨겁고 끈적한 가래를 효과적으로 삭이고 몸 밖으로 배출하는 데 도움을 줘 폐의 염증을 줄이고 기도를 깨끗하게 해 호흡을 편안하게 만든다.
청기폐의 주요 효능은 한의학적으로 △청열화담(열을 내리고 가래를 삭이는 작용) △지해평천(기침을 멈추게 하고 숨찬 증상을 완화)으로 요약할 수 있다. 청기폐는 폐의 열을 내리는 작용을 통해 폐 기능을 정상화하고 염증 반응을 완화한다. 또한 폐의 기운을 보강하고 면역력을 증진시켜 외부 유해 물질로부터 폐를 보호하고 재발을 방지하는 데 기여한다.
동서한방병원의 철학이 담긴 청기폐
동서한방병원은 지난 50년간 끊임없이 연구하고 노력하며 환자 중심의 진료를 최우선으로 생각해왔다. 청기폐 역시 이러한 병원의 철학이 고스란히 담긴 결과물로 엄선된 최고급 한약재만을 사용해 철저한 품질관리 과정을 거쳐 생산된다.
