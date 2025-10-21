[리뷰] 엑스박스 품은 ‘로갈리’, ROG Xbox Ally X

PC 기반 휴대용 게임기(UMPC)가 최근 게임 시장의 새로운 트렌드로 자리잡고 있다. 예전의 휴대용 게임기는 특정 업체 전용의 소프트웨어와 하드웨어로 구성되어 범용성이 낮았지만, PC 기반 휴대용 게임기는 PC 하드웨어를 손바닥 크기에 담아 스팀을 비롯한 다양한 플랫폼의 수많은 게임을 자유롭게 즐길 수 있다는 점이 매력적이다.
하지만 게임패드 기반의 휴대용 게임기에 키보드와 마우스에 최적화된 윈도 운영체제를 탑재하다 보니 조작이 불편한 경우가 많았고, 본체 크기가 작다 보니 게임 구동 성능이 미흡한 경우도 있었다. 그렇다고 지나치게 크기를 키우면 휴대성이 크게 저하되는 딜레마도 있었다.
이번에 소개할 에이수스의 ‘ROG 엑스박스 엘라이X(ROG Xbox Ally X)’는 이런 문제를 다수 해결한 제품이다. 에이수스의 PC기반 휴대용 게임기인 ‘ROG 엘라이(일명 로갈리)’ 시리즈의 최신 모델이면서, 동시에 마이크로소프트 ‘엑스박스(Xbox)’ 브랜드에 속하는 제품이기도 하다. 에이수스와 마이크로소프트의 협업을 통해 개발된 이 제품은 마이크로소프트의 소프트웨어 파워와 에이수스의 하드웨어 노하우를 하나로 합친 것이 특징이다.
엑스박스 컨트롤러를 연상시키는 우수한 그립감
ROG 엑스박스 엘라이X의 외형은 기존 엘라이 시리즈의 장점을 살리면서 최신 게임 환경에 걸맞은 업그레이드를 거쳤다. 7인치 터치스크린은 풀HD급(1920x1080) 해상도의 이미지를 표시할 수 있으며, 잔상 없는 부드러운 움직임을 구현할 수 있는 120Hz의 주사율(1초당 전환되는 이미지 수)을 지원한다. 일반적인 60Hz 화면에 비해 움직임이 빠른 게임을 할 때 유용하다. 이와 더불어 이미지 왜곡과 응답속도 저하를 예방할 수 있는 AMD 프리싱크 프리미엄(AMD FreeSync Premium) 기술도 지원한다.
ROG 엑스박스 엘라이X의 무게는 715g으로 전작인 ROG 엘라이X(678g)에 비해 약간 더 무거워졌다. 하지만 내부 부품의 무게 배분을 잘 한 덕분인지 실제로 잡아보면 체감 무게는 양호하다.
무게 이상으로 인상적인 건 우수한 그립감이다. 마치 엑스박스 콘솔용 컨트롤러를 연상시키는 돌출형 손잡이를 본체 양측면에 달았으며, 손잡이 표면에 아주 작은 ‘ROG’ 로고 형태의 돌기들을 새겨 미끄러짐을 방지했다.
입력 도구도 충실하다. 기존 엑스박스 컨트롤러에서 흔히 보던 2개의 아날로그 방향 스틱과 1개의 디지털 방향키, 그리고 8개의 누름 버튼 및 2개의 좌우 트리거를 갖췄다. 특히 ROG 엑스박스 엘라이X의 좌우 트리거는 게임 상황에 따라 섬세하게 진동을 표현할 수 있는 ‘임펄스 트리거’ 기능을 갖췄다. ‘몬스터 헌터 와일즈’나 ‘포르자 호라이즌5’ 등의 게임이 임펄스 트리거 기능을 지원한다. 덕분에 이런 게임을 할 때 한층 실감나는 ‘손 맛’을 기대할 수 있다. 참고로 하위 모델인 ROG 엑스박스 엘라이는 임펄스 트리거 기능을 미지원한다.
그 외에 본체 후면에는 사용자가 직접 원하는 기능을 설정할 수 있는 2개의 추가 버튼을 탑재하고 있으며, 원터치로 엑스박스 게임 바를 실행할 수 있는 엑스박스 버튼, ROG 엑스박스 엘라이X의 성능 제어가 가능한 아머리 크레이트(Armoury Crate) 버튼, 그리고 게임 목록을 확인하는 라이브러리 버튼도 따로 갖추고 있어 다양한 부가기능을 편하게 이용할 수 있다.
다양한 확장이 가능한 USB-C 포트 구성
본체 상단에는 2개의 USB 타입-C 포트가 있다. 이 포트는 본체 충전 및 주변 기기 확장, 영상/음성 출력 등의 다양한 기능을 제공한다. USB-PD 전원 어댑터를 연결해 배터리를 충전하거나, 멀티 허브나 키보드, 마우스 등의 액세서리를 연결해서 기능을 확장할 수도 있으며, TV나 모니터를 연결해 영상/음성을 출력할 수도 있어 활용도가 높다.
그 외에는 본체 저장용량을 확장할 수 있는 마이크로SD카드 리더, 요즘 활용도가 줄긴 했지만 아직도 없으면 허전한 스피커/헤드셋 포트, 그리고 전원 버튼도 본체 상단에 달렸다. 특히 전원 버튼의 표면은 지문 센서 기능도 내장한 것이 특징이다. 이를 통해 본체 부팅 시 비밀번호 대신 지문 입력으로 간단히 보안 로그인을 할 수 있어 편리하다.
최신 AMD 라이젠 AI Z2 익스트림 프로세서 탑재
내부 사양을 살펴보면 메인 프로세서인 AMD의 ‘라이젠 AI Z2 익스트림(AMD Ryzen AI Z2 Extreme)’이 가장 눈에 띈다. 라이젠 Z 시리즈는 소형 게이밍 기기에 최적화된 프로세서로, ROG 엑스박스 엘라이X에 탑재된 라이젠 AI Z2 익스트림은 그 중에서도 최상위 모델이다. 최신 기술인 젠5(Zen5) 아키텍처를 적용하고 최대 5.0GHz로 구동하는 8개의 CPU(중앙처리장치) 코어에 16개의 쓰레드(처리단위), 그리고 라데온 GPU(그래픽처리장치)를 품고 있어 수준급의 게임 구동능력을 기대할 수 있다.
라이젠 AI Z2 익스트림은 여기에 더해 최대 50TOPS급 성능을 발휘하는 NPU(신경망처리장치)도 포함하고 있다. 덕분에 최근 중요도가 높아지고 있는 인공지능(이하 AI) 콘텐츠 처리에 유리하다. 그 외에 24GB의 넉넉한 시스템 메모리(RAM)에 용량과 속도를 동시에 만족시키는 PCIe 4.0 인터페이스 기반 1TB NVMe SSD도 갖췄다. 스펙상으로는 2025년 10월 현재 시중에 출시된 PC기반 휴대용 게임기 중 최상위급이다.
게임패드 조작에 최적화된 엑스박스 앱
하드웨어 외에 소프트웨어면에서도 차별점이 있다. ROG 엑스박스 엘라이X의 하드웨어는 기본적으로 PC 기반이며, 운영체제 역시 윈도11을 탑재하고 있다. 이런 구조는 기존 PC게임에 대한 높은 호환성을 기대할 수 있지만, 게임기에서 쓰기에는 편의성이 낮은 경우가 많다. 윈도11은 기본적으로 키보드와 마우스로 조작하는 사용자 인터페이스를 갖추고 있어서 터치패드와 게임 패드 기반의 휴대용 게임기에선 조작이 쉽지 않기 때문이다.
ROG 엑스박스 엘라이X의 경우, 마이크로소프트와의 협업으로 이를 극복했다. 제품을 구동하면 윈도11의 구동과 동시에 휴대용 게임기에 최적화된 엑스박스 앱이 자동 실행된다. 물론 원한다면 엑스박스 앱을 쓰지 않고 일반 윈도11 상태로 이용하는 것도 가능하다.
이 엑스박스 앱은 게임패드 조작 체계에 최적화된 전체화면 모드를 제공한다. 키보드나 마우스 없이도 편하게 게임의 실행이나 조작, 각종 부가 기능의 제어가 가능해서 마치 닌텐도의 휴대용 게임 콘솔을 다루는 느낌으로 손쉽게 이용이 가능하다.
그리고 ROG 엑스박스 엘라이X에 탑재된 엑스박스 앱의 전체 화면 모드는 게임 성능 최적화 기능도 있다. 게임 구동에 필요한 프로세스 외의 다른 대부분의 프로세스를 종료하거나 중단하는 기능이다. 아주 드라마틱한 성능 향상이 있는 건 아니지만 게임 중 가끔 발생하곤 하는 자잘한 버벅임을 줄이는 데는 도움이 된다.
엑스박스는 물론 외부 플랫폼 게임도 통합 관리
엑스박스 앱은 기본적으로 게임패스(Game Pass, 마이크로소프트의 게임 구독 서비스)와 같은 마이크로소프트 엑스박스 관련 서비스를 이용하는데 최적화되었다. 물론 그렇다고 해서 엑스박스 콘솔 전용으로 개발된 게임을 ROG 엑스박스 엘라이X에서 구동할 수 있는 건 아니다. 하지만 최근 마이크로소프트는 ‘엑스박스’라는 브랜드를 게임콘솔 외에도 PC 게임이나 클라우드 게임 서비스에도 적용하고 있다. 이런 식으로 서비스되는 PC게임이나 클라우드 게임은 당연히 ROG 엑스박스 엘라이X에서도 즐길 수 있으며, 제공 타이틀 수도 수천여 가지에 이른다.
그리고 엑스박스 게임 스토어에서는 ROG 엑스박스 엘라이X와 같은 PC 기반 휴대용 게임기에 최적화된 게임을 추려서 별도의 리스트를 제공한다. 이를테면 ‘포르자 호라이즌 5’나 ‘마인크래프트’와 같은 1067개 게임의 경우에는 ‘휴대장치 최적화’라는 표시가 뜬다. 휴대 기기에서 원활한 플레이를 보장한다는 의미다.
반면 ‘바이오하자드 RE:2’나 ‘원피스 무쌍4’ 같은 977개 게임은 ‘대부분 호환 가능’이라는 표시가 뜬다. 이런 게임의 경우, 무난하게 실행해서 즐길 수는 있지만 화면의 일부 오브젝트나 글자가 작게 표시되어서 휴대기기에서 확인하기에는 약간의 불편이 있다던가, 일부 장면에서 소프트웨어 키보드 조작을 해야 하는 등의 번거로움이 있는 경우다.
그리고 ‘배틀필드V’나 ‘커맨드 앤 컨커 리마스터 컬렉션’과 같은 435개 게임의 경우에는 ‘지원하지 않음’으로 표기된다. 이건 키보드와 마우스 연결 없이는 도저히 조작이 불가능한 게임, 혹은 휴대 기기로 구동하기에는 너무 높은 시스템 사양을 요구하는 경우가 대부분이다. 이런 게임들의 경우는 ROG 엑스박스 엘라이X의 타입-C 포트를 통해 모니터나 키보드, 마우스 등을 연결해 문제를 해결하는 방법도 있다.
그 외에 1059개의 게임은 ‘테스트 안함’으로 분류된다. 이러한 분류는 2025년 10월 현재 기준이며, 향후 마이크로소프트의 테스트에 따라 휴대장치 최적화로 분류되는 게임은 더 늘어날 수 있다.
이처럼 ROG 엑스박스 엘라이X의 엑스박스 앱은 게임패스 및 엑스박스 스토어에서 서비스되는 게임을 즐기는데 최적화되어 있긴 하지만 그 외 플랫폼의 게임을 즐기는 데도 큰 불편이 없다. 엑스박스 앱 내에 ‘스팀’이나 ‘에픽 게임즈 스토어’, ‘GOG’, ‘배틀넷’ 등의 외부 플랫폼을 설치할 수 있는 링크를 제공한다. 그리고 외부 플랫폼의 게임이라도 설치하면 엑스박스 앱의 게임 라이브러리에 등록되어 편하게 관리 및 실행할 수 있다.
실제로 스팀에서 구매한 ‘포르자 호라이즌5’, GOG에서 구매한 ‘사이버펑크 2077’, 에픽게임즈에서 구매한 ‘GTA5’ 등을 설치하니 모두 엑스박스 라이브러리에 표시되고 정상 실행되는 것을 확인했다. 다만 이런 외부 플랫폼 게임을 엑스박스 앱에서 실행하면 외부 클라이언트 구동 과정을 한 번 더 거쳐야 하기 때문에 아무래도 엑스박스 플랫폼 게임에 비해 실행 속도가 좀 느려질 수 있으니 참고하자.
실제 성능 테스트, 최신 게임도 문제없이
ROG 엑스박스 엘라이X의 실제 성능도 측정해 봤다. 참고로 ROG 엑스박스 엘라이X는 전면 좌측 상단에 달린 아머리 크레이트(Armoury Crate) 버튼을 통해 ‘터보’, ‘성능’, ‘조용’ 등의 성능 모드를 전환할 수 있다. 터보 모드가 가장 고성능이며, 조용 모드가 배터리 소모량이 가장 적다. 성능 모드는 그 중간이다. 외부 전원을 연결하면 터보 모드, 배터리 이용 시에는 성능 모드로 자동 전환되므로 이 두 가지 모드의 이용 빈도가 가장 높다. 이번 테스트 역시 이 두가지 모드를 중심으로 진행했다.
3D 게임 구동 능력을 가늠하는 ‘3DMark’ 벤치마크의 ‘타임스파이(Time Spy)’ 모드를 실행해 보니 터보 모드에서는 4067점, 성능 모드에선 3599점이 나왔다. 본격적인 게이밍 PC에는 미치지 못하지만 시중에 출시된 PC 기반 휴대용 게임기 중에서는 확실히 최상위권의 성능이다.
실제 게임 구동도 해봤다. 최신 게임은 아니지만 아직도 꾸준하게 사랑받고 있는 ‘포르자 호라이즌5’의 벤치마크를 실행했다. 화면 해상도 1920x1080, 그래픽 품질은 ‘높음’ 상태에서 터보 모드에서 평균 66 FPS(초당평균프레임), 성능 모드에서 평균 51 FPS를 기록했다. 참고로 대략 30 FPS 정도면 그럭저럭 무리 없이 게임을 할 수 있는 수준, 60 FPS 이상이면 아주 원활한 플레이가 가능한 수준으로 본다. ROG 엑스박스 엘라이X는 포르자 호라이즌5 정도의 게임은 쾌적하게 플레이 가능한 성능을 갖췄다.
최신 그래픽 기술을 다수 적용한 것으로 알려진 게임인 ‘검은 신화: 오공’의 벤치마크도 실행해 봤다. 화면 해상도는 1920x1080이었지만 그래픽 품질은 ‘낮음’ 상태에서 테스트를 진행했다. 테스트 결과 터보 모드에서는 평균 49 FPS, 성능 모드에선 평균 43 FPS를 기록했다. 플레이 자체는 가능하지만 아주 약간의 아쉬움도 남는 수치다.
참고로 ROG 엑스박스 엘라이X에 탑재된 라이젠 AI Z2 익스트림 프로세서의 내장 GPU는 AI의 도움으로 한층 높은 FPS를 생성할 수 있는 ‘FSR’ 기술을 지원한다. 검은 신화: 오공 역시 이러한 프레임 생성 기술을 활용할 수 있는 게임이다.
같은 조건에서 프레임 생성 기능을 켜고 다시 테스트하니 터보 모드에선 평균 72 FPS, 성능 모드에선 평균 62 FPS로 눈에 띄게 성능이 향상되었다. 덕분에 기대 이상의 쾌적한 플레이가 가능하다. 휴대 기기의 물리적 한계를 기술을 통해 극복한 사례다.
2시간 반 이상, 우수한 배터리 효율
배터리 효율도 좋은 편이다. ROG 엘라이 시리즈의 초기 모델을 비롯한 기존의 PC 기반 휴대용 게임기들은 2시간도 버티기 힘들 정도로 배터리가 너무 빨리 소모되어서 불편을 주는 경우가 많았다. 하지만 ROG 엑스박스 엘라이X의 경우, 80Wh의 대용량 배터리를 탑재했으며, 각종 최적화 작업을 통해 전력 효율을 높였다고 강조하고 있다.
실제로 ‘성능’ 모드 상태에서 포르자 호라이즌5, 마인크래프트 등의 게임을 플레이하며 테스트를 진행해 봤는데, 약 2시간 38분 후에 배터리 잔량이 5% 이하로 떨어지며 배터리 경고 메시지가 뜨는 것을 확인했다. 성능 뿐 아니라 배터리 효율도 기존 제품 대비 상당히 향상되었음을 알 수 있다.
기존 PC 기반 휴대용 게임기의 가장 큰 문제점 중 하나였던 발열 문제도 상당 부분 해소했다. 이 제품도 장시간 테스트를 진행하면 내부 프로세서 온도가 섭씨 60도까지 올라가기도 한다. 하지만 열 배출 설계가 우수해서 사용자의 손이 직접 닿는 손잡이나 버튼, 방향 스틱 부분은 섭씨 25도 전후를 유지해 열기가 거의 느껴지지 않았다. 대신 본체 상단의 열 배출구 근처는 상당히 뜨거운 편이니 주의하도록 하자.
격투 게임 플레이도 거뜬한 디지털 방향키
성능 외에 인상적인 점이라면 디지털 방향키의 조작감이다. 이는 특히 대전 격투 게임과 같이 빠르면서 정확한 입력을 요구하는 게임을 할 때 중요하다. 다만, 상당수의 휴대용 게임기에 탑재된 디지털 방향키는 조작감이 좋지 않은 경우가 많아 격투 게임을 하기에 불편했다. 하지만 ROG 엑스박스 엘라이X의 디지털 방향키는 조작감이 아주 좋다. ‘스트리트 파이터6’ 같은 대전 격투게임을 할 때 각종 필살기를 정확하게 구사할 수 있었고 입력 오류도 거의 없어 만족스러웠다.
에이수스와 마이크로소프트의 협업이 만든 결과물은?
2025년 10월 온라인 쇼핑몰 기준 에이수스 ROG 엑스박스 엘라이X는 129만 9000원에 팔리고 있다. 최신 사양을 적용한 제품이지만 기존 제품, 경쟁사 제품과 가격차이가 크지 않기 때문에 가격 경쟁력은 분명히 있다.
무엇보다도 PC 하드웨어 업계의 실력자인 에이수스, 게임 플랫폼 분야의 강자인 마이크로소프트의 협업에 의해 태어난 제품이라는 의미도 있는 제품이다. 강력한 AMD 프로세서와 넉넉한 메모리, 대용량 배터리 등 우수한 하드웨어 구성은 물론, 게임패드에 최적화된 엑스박스 전체 화면 환경이라는 소프트웨어적 완성도까지 갖췄다
가격이 부담스럽다면 하위 모델인 에이수스 ROG 엑스박스 엘라이를 선택하는 방법도 있다. 전반적인 스펙은 한 수 아래지만 상대적으로 저렴한 가격(79만 9000원)에 살 수 있다.
