[리뷰]라이카 카메라 감성을 품다… 80만 원대 스마트폰 ‘샤오미 15T 프로’

‘합리적 플래그십’의 등장… 라이카 색감 입은 스마트폰
중급가에 담은 프리미엄, 샤오미 15T 프로 리뷰
‘카메라 감성·성능·가격 경쟁력’ 세 마리 토끼 잡아
샤오미가 최근 스마트폰 ‘15T 프로’를 국내 시장에 출시했다. 80만 원 중후반의 가격으로, 고성능 프로세서와 독일 라이카 협업 카메라를 탑재한 것이 특징이다. 고성능을 내세우면서도 합리적인 가격을 유지해 샤오미의 ‘가성비’ 전략을 이어가는 모델이다. 직접 제품을 테스트하면서 상품성을 평가해봤다.
샤오미 15T 프로는 후면에 총 세 개의 렌즈를 탑재했다. 메인 카메라는 5000만 화소 광각 렌즈로, OIS(광학 손떨림 방지)가 적용됐다. 여기에 5배 광학 줌이 가능한 5000만 화소 망원 렌즈와 1200만 화소 초광각 렌즈가 더해졌다.
라이카와 공동 개발된 이 카메라 시스템은 색감의 균형이 뛰어나며, 피사체의 대비와 질감을 자연스럽게 표현했다. 샘플 사진들에서 볼 수 있듯이 독특한 색감을 내기 때문에, 사진을 찍는 재미가 있는 스마트폰이라고 할 수 있다. 망원 카메라는 최대 20배 줌을 지원해 먼 거리의 피사체도 선명하게 촬영할 수 있었다. 인물사진 모드에서는 라이카 특유의 심도 표현이 적용돼 DSLR과 흡사한 수준의 사진이 가능하다.
15T 프로의 ‘두뇌’ 역할을 하는 프로세서는 대만 미디어텍의 최신 칩셋인 디멘시티 9400+가 탑재됐다. 이 칩은 3나노미터 공정(칩을 작게 만드는 최신 방식)으로 만들어져 전력 효율과 속도가 뛰어나다고 한다. 여러 앱을 동시에 실행하고 고사양 게임을 했을 때도 끊김 없이 부드럽게 구현됐다.
화면은 6.83인치로 크고 선명한 AMOLED 디스플레이를 적용했다. 화면 주사율은 최대 144Hz로, 일반적인 스마트폰보다 부드러운 화면 전환을 보였다. 밝기는 최대 3200니트로 스펙 상으로는 매우 뛰어났지만, 강한 태양 아래에서는 화면이 충분히 밝게 보이지 않는 경우도 종종 나타났다. 전반적인 밝기는 매우 밝은 편이다.
배터리는 5500mAh로 넉넉한 용량을 갖췄다. 완충 시 10시간 정도는 충전 걱정 없이 사용할 수 있다. 충전 속도도 빠른 편으로 90W 유선 충전을 지원해 완전 방전 상태에서도 36분 만에 완전 충전이 가능하다. 50W 무선 충전도 지원한다. 다만 아쉽게도 90W 유선 충전기는 별도로 구매해야 한다.
제품 크기는 162.7×77.9mm이며 두께는 7.96mm로 얇지만, 화면이 큰 관계로 한 손에 잡기에는 약간 부담스럽다. 무게는 210g이며, 알루미늄 테두리와 유리섬유 소재의 후면으로 견고하게 제작됐다. 스마트폰의 만듦새는 매우 뛰어난 편이다. 이곳저곳을 만져보면 아이폰 프로 시리즈와 비슷한 수준으로 정밀하게 제작된 느낌을 받게 된다. IP68 방진·방수 등급을 받았으며, 일상생활에서 발생할 수 있는 물이나 먼지에 잘 견딘다. 이어폰 단자는 없으며, 대신 USB-C 충전 포트와 두 개의 유심 카드를 동시에 사용할 수 있는 듀얼 유심 슬롯을 제공한다.
최신 와이파이 7과 블루투스 6.0, 근거리 무선 결제 기능(NFC)과 적외선 블라스터(리모컨 기능)도 갖췄다. 샤오미 블루투스 이어폰과 연결해보니 매우 신속하게 인식했으며, 강남역 등 사람이 많이 몰리는 공간에서도 끊김이나 혼선 잡음 없이 연결 상태를 준수하게 유지했다.
국내 출시 가격은 256GB 모델 84만9970원, 512GB 모델은 89만9800원이다. 스펙을 보면 삼성과 애플의 고성능 모델 성능과 비슷한 수준이면서 가격은 50만 원~70만 원 정도 낮은 수준으로 책정됐다. 가성비를 고려하면 확실히 성능 대비 저렴하게 출시됐다고 볼 수 있다.
직접 사용해 본 결과 샤오미 ‘15T 프로’는 중급기 가격대임에도 불구하고 상위 기종과 견줄 수준의 카메라 성능과 빠른 처리 속도가 체감됐다. 독창적인 사진의 색감과 고성능 카메라는 차별화된 장점으로 사진을 찍는 취미를 가진 사용자에게 추천할만한 스마트폰이다.
특히 아이폰을 15년째 사용하고 있는 사용자로서 별다른 적응시간 없이 샤오미 스마트폰을 사용할 수 있다는 점에서 신선한 충격을 받았다. 이제는 IOS와 안드로이드가 별도로 분리됐다는 느낌보다는 운영체제만 다를 뿐 비슷한 구동 방식을 가지고 있다는 것을 체감하는 계기가 됐다. 실제로 샤오미 15T 프로는 아이폰 사용자도 쉽게 적응할 수 있도록 메뉴를 구성했으며, 한글화가 완벽하게 돼 불편함을 전혀 느끼지 못했다.
댓글 0