10월, 남녀노소 유혹할 콘텐츠 넘쳐나는 순천에 올텐가?

순천시의 정원 문화와 각종 콘텐츠와 관람객들이 한데 어우러지는 행사 ‘2025 글로벌 콘텐츠 페스티벌 in 순천(이하 올텐가, All Content Garden)’이 10월 17일부터 10월 19일까지 열린다. 오천그린광장과 정원워케이션, 원도심 클러스터 등 6만 평 규모의 도심 광장 곳곳에서 열리는 이번 행사에서 순천시(시장 노관규)는 각종 콘텐츠를 활용, ‘세계 문화산업 도시’로 발돋움할 역량을 과시한다.
올텐가의 의미는 ‘모든 콘텐츠를 정원에 담아 새로운 효용을 낸다’는 것이다. 앞서 순천만국가정원을 조성하고 2023 순천만국제정원박람회를 성공리에 개최한 순천시는 ‘세계 모범 정원 도시’로 이름을 높였다. 이어 지역의 고유 자산에 애니메이션과 웹 툰, 게임 등 세계인의 공감을 불러일으키는 콘텐츠를 융합해 새로운 문화산업을 만드는 장이 올텐가다.
2024년 열린 첫 올텐가에는 우리나라 내외 관람객 20여만 명의 발걸음이 모였다. 콘텐츠를 좋아하는 남녀노소, 창작자가 되려는 학생과 콘텐츠 산업을 일구는 기업, 정원과 콘텐츠를 융합한 새로운 문화를 체험하려 온 이들이 한 데 어우러진 덕분이다. 이를 토대로 순천시는 올텐가 프로그램의 양과 질을 모두 높여, 콘텐츠 산업 구성원들이 지역에 뿌리내리고 역량을 발휘하도록 이끈다.
10월 17일 올텐가 첫 날에는 춤추는 지휘자로 이름 높은 백윤학의 지휘 아래 서울페스타 필 하모닉, 가수 카이와 아이비가 힘을 합쳐 ‘애니메이션 OST 오케스트라’를 선보인다. 이들은 ‘하울의 움직이는 성’, ‘인어공주’, ‘알라딘’ 등 세계 인기 애니메이션의 음악을 웅장한 오케스트라와 화려한 라이브 공연으로 재현한다. 이어 세계를 휩쓴 애니메이션 ‘K팝 데몬 헌터스’의 OST를 연주해 관람객의 귀를 황홀하게 유혹한다.
10월 18일에는 올텐가를 상징하는 연출 콘텐츠인 ‘캐릭터 드론 쇼’가 열린다. 드론 3000대를 동시에 운용해 공중에 각종 콘텐츠를 그린다. 순천시의 마스코트 캐릭터인 루미·뚱이를 시작으로 핑크퐁, 아기상어와 벨리곰, 잔망루피 등 인기 캐릭터와 세계 IP인 스머프를 하늘에 수놓는다. 같은 날, K팝 데몬 헌터스의 액션 장면을 연출한 ‘케이타이거즈’가 참여해 선보이는 화려한 군무와 댄스 공연도 볼 거리다.
올텐가 마지막 날인 10월 19일에는 ‘핑크퐁 가든워킹’이 관람객을 찾는다. 핑크퐁, 루미·뚱이와 함께 노래하는 싱어롱 쇼, 정원 곳곳을 노니면서 캐릭터와 함께 호흡하는 가든 워킹 등의 체험 행사가 마련돼 가족 단위의 관람객을 맞는다.
순천시는 이번 올텐가에서 콘텐츠라는 공감대 아래 다양한 계층의 관람객을 만족시킬 프로그램을 운영한다. 먼저 가족 단위 관람객이 즐기기 좋은 각종 체험 행사가 마련된다. 각종 인기 캐릭터를 소재로 키 링, 방향제, 머그 컵, 에코 파우치 등 다양한 생활 용품을 만드는 콘텐츠 전시·체험존이 관람객을 유혹한다. 순천시도 마스코트 캐릭터 루미·뚱이를 토대로 만든 특화 상품 40여 종을 판매하는 팝업스토어를 연다. 루미·뚱이 캐릭터를 활용한 도시락 만들기 체험, 7m 크기 대형 포토존, 행사장 곳곳에 마련된 도장을 찍으면 라면을 주는 루미뚱이 스탬프 투어도 운영한다.
예비 창작자를 위한 행사도 열린다. ▲순천대·청암대·제일대 등 순천 소재 대학생들이 만든 웹 툰을 한 자리에 모은 콘텐츠 합동 전시 ▲전국의 창작자와 콘텐츠 기업이 힘을 합쳐 만든 웹 툰·애니메이션 창작 캠프 작품 전시 ▲순천만을 주제 삼아 인공지능 기술을 활용해 만든 게임을 즐기는 순천 AI 게임잼 수상작 전시 등이다.
우리나라 수위의 서브컬처 종합 이벤트, 일러스타페스의 아홉 번째 무대도 올텐가에 마련된다. 각종 서브컬처 상품을 판매하는 크리에이터 마켓, 이오몽을 포함한 인기 버튜버의 팬 미팅, 코스튬 플레이 댄스와 성우 김혜성의 팬 미팅 등 풍부한 부대 행사도 함께 열린다. 인기 방송인 김풍 작가, 일본 애니메이션 ‘룩 백’의 감독 요시야마 키요타카와 함께 하는 토크 콘서트도 마련된다. 이들 행사는 콘텐츠 마니아들에게 큰 인기를 얻을 것으로 기대한다.
순천시는 지난해에 이어 이번 올텐가에서도 B2B 프로그램을 운영한다. 순천 원도심에 속속 모이는 콘텐츠 기업의 역량과 성과를 소개하고 이들이 세계에서 활동하도록 도울 목적에서다. 우리나라 내외의 콘텐츠 기업·바이어·투자 기업 72개사가 올텐가에 방문하는 가운데 순천시는 비즈니스 상담회와 IP 피칭, 네트워크 파티를 연다. 이어 웹툰·애니메이션 클러스터로 발전할 순천시의 정책 방향과 제도를 소개하는 투자유치 설명회, 원도심과 습지센터 현장 방문 일정도 마련한다.
순천시는 “도심 속 광장 6만 평을 웹 툰과 애니메이션, 게임 등 콘텐츠로 가득 채웠다. 콘텐츠 기업과 창작자들이 순천에 뿌리내리도록 돕겠다. 이번 올텐가에서 콘텐츠 산업의 장기적인 비전을 보이겠다.”고 밝혔다.
