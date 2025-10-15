간암 환자 80% 이상이 간경변증 기저질환… 증상 없어 정기 검진-생활 습관 관리 필수

10월 20일은 ‘간의 날’
10월 20일은 ‘간의 날’이다. 간경변증은 간이 오랜 기간 손상되면서 정상 세포가 굳은 섬유조직으로 바뀌고 재생 결절이 형성돼 간 기능이 떨어지는 질환이다.
우리나라 간경변증 환자의 48∼70%는 B형 간염, 10∼15%는 C형 간염이 원인이다. 나머지는 음주나 다른 질환에서 비롯되는데 최근에는 대사이상 지방간 질환 환자가 빠르게 늘고 있다. 유정주 순천향대 부천병원 소화기내과 교수는 “바이러스 간염 치료제 개발과 예방접종으로 바이러스 간염 유병률은 줄었지만 앞으로는 음주·비만·당뇨 등 잘못된 생활 습관이 간질환의 주요 원인이 될 것”이라고 말했다.
간경변증이 특히 위험한 이유는 간암으로 이어질 가능성이 높기 때문이다. 간경변증 환자의 3분의 1에서 간암이 발생하며 간암 환자의 80% 이상이 간경변증을 기저질환으로 갖고 있다. 복수, 부종, 위·식도 정맥류 출혈, 간성 뇌증 같은 합병증이 동반되면 예후는 급격히 나빠진다.
증상만으로는 조기 발견이 어렵다. 초기에는 피로감·식욕부진·소화불량 등 일반적인 소화기 증상으로 시작되지만 병이 진행되면 황달, 손바닥 발적, 거미혈관, 남성의 여성형 유방, 여성의 생리불순 같은 특징적 변화가 나타난다. 복부 팽만, 토혈, 의식 변화가 생기면 즉시 입원 치료가 필요하다.
진단은 초음파, 컴퓨터단층촬영(CT), 자기공명영상촬영(MRI) 같은 영상검사와 간 섬유화 스캔·혈액검사로 이뤄진다. 치료의 핵심은 원인 질환 관리다. 유 교수는 “간은 재생력이 뛰어나지만 손상과 회복이 반복되면 섬유화가 진행돼 정상으로 돌아오기 어렵다”며 “간 전체에 걸쳐 변화가 생기기 때문에 한번 진행되면 회복이 사실상 불가능하다”고 설명했다.
B·C형 간염 환자는 항바이러스제를 복용해야 하고 반드시 금주해야 한다. 또 체중 조절, 식습관 개선, 규칙적 운동으로 대사질환을 관리해야 하며 합병증이 심한 경우 간이식을 고려한다.
유 교수는 “B·C형 간염 환자를 비롯해 간경변증 고위험군은 증상이 없더라도 정기 검사를 받아야 한다”며 “정기검진과 생활 습관 관리가 간경변증과 간암을 예방하는 가장 확실한 방법”이라고 강조했다.
|간 건강 체크리스트
이런 증상이 있다면 간 건강을 점검하세요
□ 피로감이 지속되고 이유 없이 체중이 줄어든다.
□ 식욕이 떨어지고 소화가 잘되지 않는다.
□ 눈이나 피부가 노랗게 변한다(황달).
□ 손바닥이 붉어지고 가려움이 심하다.
□ 복부가 팽만하거나 부종이 생긴다.
□ 잦은 음주, 비만, 당뇨병 등 위험 요인이 있다.
간을 지키는 생활 습관
●절주: 음주는 간 손상의 가장 큰 원인입니다.
●균형 잡힌 식사: 과도한 지방·당분 섭취를 피하세요.
●체중 관리: 비만은 지방간과 간경변의 출발점입니다.
●적절한 운동: 주 3회 이상, 30분 이상 유산소운동을 꾸준히.
●정기검진: B·C형 간염 보유자, 당뇨·비만 환자는 6개월마다 간 초음파·혈액검사 권장.
●예방접종: B형 간염 백신 접종으로 간염 예방.
최해진 기자 haehae@donga.com
