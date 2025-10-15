간암 환자 80% 이상이 간경변증 기저질환… 증상 없어 정기 검진-생활 습관 관리 필수



이런 증상이 있다면 간 건강을 점검하세요



□ 피로감이 지속되고 이유 없이 체중이 줄어든다.

□ 식욕이 떨어지고 소화가 잘되지 않는다.

□ 눈이나 피부가 노랗게 변한다(황달).

□ 손바닥이 붉어지고 가려움이 심하다.

□ 복부가 팽만하거나 부종이 생긴다.

□ 잦은 음주, 비만, 당뇨병 등 위험 요인이 있다.



간을 지키는 생활 습관



●절주: 음주는 간 손상의 가장 큰 원인입니다.

●균형 잡힌 식사: 과도한 지방·당분 섭취를 피하세요.

●체중 관리: 비만은 지방간과 간경변의 출발점입니다.

●적절한 운동: 주 3회 이상, 30분 이상 유산소운동을 꾸준히.

●정기검진: B·C형 간염 보유자, 당뇨·비만 환자는 6개월마다 간 초음파·혈액검사 권장.

●예방접종: B형 간염 백신 접종으로 간염 예방.

