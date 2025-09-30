“수족구인 줄 알았는데…” 손연재 子 겪은 ‘스키터 증후군’ 뭐길래?

전 리듬체조선수 손연재가 아들의 심각한 알레르기 증상에 놀라 병원을 찾은 사연을 전했다.
■ “수족구인 줄 알고 병원行…알고 보니 모기였다”
29일 손연재는 자신의 유튜브 채널에 직접 구매한 물품들을 소개하는 영상을 게재했다. 영상 속 손연재는 자신이 애용하는 모기 패치를 소개하며 아들 준연 군의 일화를 전했다.
손연재는 “아들이 한 번 모기에 습격당한 적이 있었다. 얼굴에 20방 넘게 물렸다”며 “모기 알러지가 있는 아기들이 있더라. 저도 아기 낳고 처음 알았다”고 말했다.
이어 “모기에 물리면 보통 간지럽고 붓는 게 끝인데, 아들은 부어서 염증이 나고 고름이 생기더라. 수족구인 줄 알고 소아과로 뛰어갔는데 모기라고 하더라”고 회상했다.
그러면서 “조금 민망하기도 했지만, 모기 알러지가 너무 심해서 걱정됐다. 그때부터 모기 관련 용품들을 이것저것 찾아봤다”고 덧붙였다.
■ 스키터 증후군, 증상과 예방법은?
손연재 아들이 겪고 있는 모기 알레르기는 ‘스키터 증후군’(Skeeter Syndrome)‘으로 불린다.
스키터 증후군은 모기 타액 속 항응고물질에 면역 체계가 과민하게 반응하면서 발생한다. 물린 부위가 넓게 붉어지고 과도하게 부풀어 오르며, 경우에 따라 열감이나 통증을 동반하기도 한다. 주로 면역체계가 약한 초등학생 이하어린이들에게 나타나지만, 면역력이 저하된 성인에게도 생길 수 있다.
증상은 가벼운 가려움에서 호흡 곤란, 심한 경우 쇼크 증상인 아나필락시스까지 다양하다. 전문가들은 알레르기 여부를 조기에 진단해 맞춤 치료와 꾸준한 관리가 필요하다고 강조한다.
모기에 물렸을 때는 가렵더라도 긁지 않는 것이 가장 중요하다. 피부를 심하게 긁으면 조직 손상과 염증 반응으로 가려움이 악화될 수 있다. 모기를 피하기 위해서는 모기 기피제나 허브 오일을 뿌리는 것이 도움이 된다. 또한 창문 틈새나 배수관을 점검해 모기 유입을 차단하고, 외부 활동 시 밝은색의 긴 옷을 입는 것도 접근을 막을 수 있다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
