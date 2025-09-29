‘동네 축구’ 전술-움직임도 프로 수준으로 분석하는 AI 개발

고가장비 없이 스마트폰으로 촬영… 일반인-학교 체육 등 상용화 기대
KIST 연구팀, 국제 분석대회 우승… 자체 AI로 저화질 영상 경기분석
올해 국내 아마추어 배구 시범도입
국내 연구팀이 스마트폰 영상만으로 선수 위치 등 경기의 핵심 정보를 자동 추출해 기록하는 인공지능(AI) 기술을 개발해 국제 축구 AI 모델 경진대회에서 우승했다. 상용화되면 지역 대회나 학교 스포츠팀 등에서도 고가 장비 없이 프로 스포츠에서 이뤄지는 수준의 경기 분석이 가능할 것으로 기대된다. 연구팀이 개발한 ‘AI 기록원’은 올해부터 국내 아마추어 배구에 시범 도입된다.
김진욱 한국과학기술연구원(KIST) 지능·인터랙션연구센터 책임연구원 팀은 6월 미국에서 열린 ‘컴퓨터 비전 및 AI 학술대회(CVPR) 2025’의 공식 워크숍 ‘사커넷(SoccerNet) 챌린지 경기 상황 재구성(GSR)’ 부문에서 1위를 차지했다. 이달 중순에 만난 김 책임연구원은 “원래 배구 경기 분석으로 연구를 시작했다”며 “전 세계에서 경기 분석 수요가 가장 많은 종목인 축구에도 한번 적용해 본 것인데 대회 첫 참가에서 1위를 차지한 것”이라고 말했다.
● 전문 장비 없어도 정확한 경기 기록·분석
사커넷 챌린지는 축구 영상 기반 AI 기술의 최전선을 다루는 대회다. 5회째인 올해 대회에는 전 세계 대학과 연구기관, 기업 등 총 75팀이 참여했다. GSR 부문은 경기 중 시간에 따른 경기장 상태를 자동으로 재구성하는 것이 목표다. 대회에서 제공된 영상만으로 AI가 선수의 정보와 이동 궤적 등을 답안지로 제출하면 점수를 매기는 방식으로 겨룬다.
연구팀은 측면에서 촬영돼 기울어져 보이는 축구 경기장과 선수 위치를 최적화하고 선수의 움직임을 따라가는 트래킹 방법 등을 개선해 1위를 차지했다. 저해상도의 스마트폰 영상만으로 경기의 주요 이벤트, 선수 움직임, 경기 상황 등을 정밀하게 분석할 수 있는 AI 모델을 구현한 것이다.
경기 분석 데이터는 전략 도출과 선수 평가 및 피드백에 필수적이다. 디지털 기술이 없던 시기에는 경기 기록관들이 직접 경기를 보며 수기로 기록한 내용에 의존했다. 카메라와 센서 등이 발전하면서 자동화됐다. 프로 축구 경기를 보면 선수들이 유니폼 아래에 위치를 추적하는 트래커(tracker) 장비를 착용한 모습을 종종 확인할 수 있다.
지금까지 경기 분석 데이터를 얻기 위해서는 경기장에 고가의 카메라를 다수 설치하고 선수마다 웨어러블 장비를 구비해야 했다. 김 책임연구원은 “프로 경기, 엘리트 스포츠에서는 가능하지만 아마추어나 유소년, 학교 체육에는 이 같은 장비를 적용하기가 상당히 힘들다”며 “이번 대회 우승으로 AI 모델이 기존 시스템을 대체하거나 능가하는 수준의 분석 성능을 확보하고, 자원이 제한된 현장에서 실질적으로 활용 가능하다는 것을 입증한 것”이라고 밝혔다.
AI가 기록한 데이터는 심판을 보조할 수도 있고, 심층 분석으로 선수 움직임 분석을 통한 부상 방지, 새로운 전략 구성은 물론이고 유망주를 가려내는 스카우트 근거로 활용될 수 있다.
최근에는 아마추어도 개인이 경기를 각자 촬영해 기록을 남기고 종종 동영상 플랫폼에 올리기도 해 분석할 수 있는 데이터는 꾸준히 생산되고 있다. 김 책임연구원은 “생성형 AI와 결합하면 자동 해설과 하이라이트 생성 등 콘텐츠로 만들어질 수 있다”며 “타율이나 방어율 등 데이터가 계속 제공돼 팬들이 관심을 가지는 야구처럼 데이터 자체가 팬들에게 새로운 경험을 줄 수 있을 것”이라고 말했다.
● “다양한 스포츠로 확장할 것”
개발된 기술은 다양한 운동 종목으로 확대될 것으로 기대된다. 수요와 인력이 부족한 마이너 종목에서도 전체 인프라 수준을 높일 수 있다.
실제로 연구팀은 대한배구협회와 계약해 올해부터 아마추어 배구 대회에서 AI 기반 경기 기록 자동화를 시범으로 시행하고 내년부터 정식 서비스할 예정이다. 국내 테니스에서도 2026년에 시범 운영, 2027년에 정식 서비스할 계획이다. 관련 매출액은 내년 1억5000만 원을 시작으로 2029년 8억 원까지 성장할 것으로 예상된다.
김 책임연구원은 “제가 생각하는 AI의 핵심 기능은 값싸게 고품질 서비스를 만들어 많은 사람이 누릴 수 있도록 제공하는 것”이라고 밝혔다.
