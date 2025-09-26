제이디솔루션, 더 라이프 스타일 박람회에 ‘하룬제’ 선보이며 시니어 시장 공략 나선다

사운드 설루션 전문 기업 제이디솔루션(대표 제영호)은 9월 25일부터 세텍(서울 강남구 소재)에서 열리는 ‘더 라이프 스타일 박람회’에 참가, 자체 개발한 청력 보조 스피커 ‘하룬제(haru’nJe ELiSSE SEN-D01K, 이하 하룬제)’를 선보였다.
더 라이프 스타일 박람회는 빠르게 변화하는 고령화 시대에 시니어 세대가 건강하고 활기찬 노후를 설계할 수 있도록 돕고, 관련 산업의 성장을 촉진하기 위해 기획되었다. 시니어 산업 동향은 물론 건강, 여가, 일자리 등 시니어 라이프스타일과 관련된 전시와 프로그램이 제공된다. 제이디솔루션은 하룬제를 직접 시연하고 전문가 상담을 제공하며 관람객의 이해를 도왔다.
하룬제는 TV를 포함한 콘텐츠 재생 기기와 함께 쓰는 사운드 바다. 언어학자와 음향 공학 연구자, 보청기 제조사와 이비인후과 전문의 등 부문별 전문가들이 함께 만든 제이디솔루션 청력 보조 알고리즘을 탑재해 자음 소리는 강화하고 모음 소리는 자연스럽게 유지한다. 고령자나 청각 질환자에게 소리를 명료하게 전달하기 위해 곡선형 혼(Horn, 소리를 증폭하는 기구)과 독특한 음향 구조를 더했다.
하룬제의 가능성을 보여준 제이디솔루션은 더 라이프 스타일 박람회 ‘시니어 혁신상’을 수상했다. 혁신적 기업 활동으로 시니어의 삶의 질 향상과 사회적 가치 증진 기여를 인정 받은 결과다.
제이디솔루션은 하룬제를 출시, 들려주는 사물인터넷(IoT, Internet of Things)의 개념인 ‘SoT(Sound of Things)’를 더욱 널리 알린다. SoT가 단순히 이론이 아니라, 실제 소비자의 삶에 긍정 영향을 미칠 실용적인 기술이자 가치 있는 기술임을 입증할 이정표라고도 덧붙였다.
하룬제는 개인이 아니라 가족을 위한 사운드 바입니다 - 제영호 제이디솔루션 대표
“하룬제는 난청자 및 일반 사용자까지 함께 사용 가능한 사운드 바입니다. 음량을 불필요하게 높이지 않고도 소리를 선명하게 전달하니 영유아나 청소년 청력 보호, TV 소음 문제 해결까지 가능하죠. 어르신을 모시고 있는 가정이라면 하룬제는 매력적인 제품입니다.”
하룬제는 제이디솔루션의 지향성 음향 기술을 개인 영역으로 이어지도록 돕는 가교 역할을 한다. 평상시 사용자는 이 제품을 평범한 사운드바처럼 쓰며 콘텐츠를 즐기다가, 필요할 때 청각 보조 기능을 활성화해 음성을 한결 명확하게 듣는다. 콘텐츠에 따라 음악(Music), 음성(Voice), 청각보조 모드 등을 제공해 집중력 있는 청취 경험을 지원하는 게 특징이다. 제이디솔루션은 더 라이프 스타일 박람회 개최일에 맞춰 하룬제를 출시했다. 제영호 제이디솔루션 대표를 만나 하룬제 출시와 향후 목표에 대해 이야기를 나눴다.
하룬제의 핵심 기술은 독자 개발한 청력보조 알고리즘에 있다. 이 기술은 소리의 전체적인 볼륨을 높이는 기존 방식과 달리, 말소리의 명료도를 결정하는 핵심 요소인 자음을 선택적으로 강화하고 모음은 자연스럽게 유지함으로써 사용자가 대사를 왜곡 없이 선명하게 인지하도록 돕는다.
청각보조기능은 약·중·강 3단계로 제공된다. 음량을 높이지 않아도 사용자 청각 능력에 맞춰 정확히 음성만 전달하는 구조다. 보청기를 쓰지 않아도 음성을 들을 수 있을 정도다. 제이디솔루션의 기술은 세계 최대 가전 및 IT 전시회인 IFA 2025에서 ‘IFA 베스트 오디오 혁신상(IFA Best of Audio Innovation Awards)’을 수상하며 가치를 인정받았다.
디자인 완성도도 뛰어나다. 하룬제는 단순하면서도 고급스러운 인상에 초점을 뒀다. 청각 보조 스피커가 아니라 일반 스피커 디자인으로 접근한 것이다. 리모컨 디자인에도 하룬제의 특징이 고스란히 담겼다. 음량, 음악, 뉴스, 청각보조 기능 등 핵심 기능이 한눈에 들어오도록 만들었다. 사운드 바 하단에는 작동 상태를 쉽게 파악 가능한 LED도 배치했다. 다양한 디자인 요소는 하룬제의 일본 굿디자인 상 수상에 힘을 실어줬다.
하룬제는 제이디솔루션에게 매우 중요한 제품이다. 지향성 음향 기술을 바탕으로 기업 간 거래(B2B) 및 정부 간 거래(B2G) 시장에서 입지를 다져온 제이디솔루션이 본격적으로 소비자 거래(B2C) 시장에 내놓은 주력 제품이기 때문이다. 무엇보다 시니어 소비자 시장을 적극 공략하기 위해 무상 설치 서비스와 맞춤형 서비스 제공 등 편의를 제공할 방침이다.
제영호 대표는 “출시 전에 일본 굿디자인, IFA 베스트 오디오 혁신상, 더 라이프 스타일 박람회 혁신상 등 여러 행사의 주목을 받게 되어 뿌듯합니다. 임직원의 노고로 완성된 제품이기에 뜻깊은 결과입니다. 하룬제가 디자인이나 기술만으로 접근한 제품이 아닌, 혁신적인 측면을 가진 제품이라는 점을 인정 받은 결과로 생각하고 기술 개발에 더 힘쓰겠습니다.”라고 밝혔다.
