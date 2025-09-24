“메신저와 SNS의 끔찍한 혼종”…카톡 개편에 반응 싸늘

카카오가 카카오톡 출시 15년을 맞아 실시한 업데이트에 대해 24일 온라인을 중심으로 비판이 나오고 있다. 인스타그램 등 소셜미디어 피드처럼 친구의 프로필 변경 내역 등을 타임라인 방식으로 볼 수 있는 기능이 사용을 불편하게 만들었다는 것이 핵심이다. 개편 후기를 본 일부는 자동 업데이트를 막아뒀다고 밝혔다.
카카오는 23일 카카오톡에서 친구 목록을 볼 수 있는 ‘친구 탭’을 피드형 사용자 인터페이스(UI)를 적용해 소셜미디어로서의 기능을 강화했다고 밝혔다. 또한 친구의 프로필을 일일이 눌러보지 않고 인스타그램이나 페이스북 피드처럼 스크롤하며 친구들의 프로필 변경 내역과 이들이 올린 콘텐츠를 타임라인 방식으로 볼 수 있다고 덧붙였다.
네이버 카페, 온라인 커뮤니티에 올라온 반응은 싸늘했다. 특히 친구 탭이 불편하다는 비판이 지배적이었다. 연락처만 저장했던 사람이나 거래처 사람 등이 변경한 프로필 내역과 이들이 올린 콘텐츠까지 ‘친구 탭’ 화면에 나타나 불편하다는 것이다. 콘텐츠 사이에 들어간 광고도 불편 요소로 꼽혔다.
카카오톡 사용자는 네이버 카페에 올린 ‘카카오톡 업데이트 하셨어요?’라는 제목의 글에서 “하지마세요. 아무 생각 없이 했는데 진짜 너무 불편하네요. 친구 목록 보는 곳이 없어지고 인스타그램처럼 바뀌었는데 너무 불편해요”라고 썼다.
다른 사용자는 “와 카카오톡 업데이트, 아니 진짜”라는 제목의 글에서 “카카오톡 + 인스타그램 + 카카오스토리 + 유튜브 같은 온갖 잡탕을 섞어 만들어 낸 끔찍한 혼종”이라며 “그냥 메신저는 좀 메신저답게 메신저 기능만 하면 안 될까”라고 했다.
관련 게시물에는 “저는 일단 자동 업데이트 막아뒀네요”, “어지간해서는 불편해도 곧 익숙해지겠지 하면서 변화나 도전을 최대한 긍정적으로 바라봐주려 하는데 이건 참”, “이상해도 너무 이상해요” 등의 댓글이 이어졌다.
