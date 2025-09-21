신애라, 2주간 혈당 실험…초콜릿보다 더 치명적인 음식은?

배우 신애라가 직접 연속혈당측정기를 몸에 부착하고 14일간 식습관을 기록한 결과, 예상 밖의 음식들이 혈당을 크게 올려 화제를 모았다. 그는 초콜릿보다 김밥과 누룽지가 더 강한 혈당 스파이크를 유발했다고 밝혔다.
■ 14일간의 실험, 신애라가 찾은 혈당 스파이크 주범은?
신애라는 최근 자신의 유튜브 채널에 ‘연속혈당측정기 아시나요? 14일간 부착하고 지내봤어요’라는 영상을 공개했다.
그는 “당뇨도 아니고 혈당에 문제가 있는 것도 아니지만, 내 식습관이 혈당에 어떤 영향을 주는지 궁금했다”며 실험 배경을 설명했다. “그래야 ‘이렇게 먹으면 좋구나, 건강하구나’를 알 수 있지 않냐”고도 덧붙였다.
■ “혈당 최고 스파이크 음식은 누룽지·김밥”
이어 신애라는 14일간의 실험 결과를 공유했다. 그 결과 가장 혈당을 급격히 높인 음식은 누룽지였다. 신애라는 “나물과 생선을 먹고 마지막에 누룽지를 먹었는데, 그날이 혈당이 가장 치솟았다. 초콜릿보다 더 높았다”고 말했다.
두 번째로 혈당을 크게 올린 음식은 김밥이었다. 그는 “저한테는 탄수화물이 크게 작용하는 것 같다”며 “혈당 스파이크가 오는 최고의 음식 중 하나가 충무김밥이었다”고 전했다.
■ 혈당 관리 꿀팁? 신애라가 직접 해본 ‘거꾸로 식사법’
신애라는 전문가들이 권장하는 ‘거꾸로 식사법’도 시도했다. 채소-단백질-지방-탄수화물 순으로 먹자 혈당이 완만하게 오르내렸다는 것이다. 그는 “혈당 스파이크를 막는 데 탁월한 방법임을 깨달았다”고 밝혔다.
또한 식사 후 산책이 혈당 상승을 억제하는 데 효과적이었다며, “좋다는 음식도 무작정 많이 먹지 말고 나한테 맞는 방식을 찾는 게 중요하다”고 조언했다.
■ 혈당을 안정적으로 유지하는 식사법은?
한국건강관리협회에 따르면 혈당 스파이크는 식사 후 급격히 나타나는 혈당 상승으로, 혈관 손상을 일으켜 각종 심뇌혈관질환을 유발하고 암, 치매 등으로 이어질 수 있다.
식사 후 극심한 피로나 졸음이 나타나거나, 금세 허기를 느낀다면 혈당 스파이크를 의심해야 한다.
전문가들은 한 끼에 과도한 칼로리를 섭취하기보다 하루 섭취량을 여러 끼로 나누어 적정 칼로리를 자주 섭취하는 것이 안정적인 혈당 관리에 도움이 된다고 강조했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0