“위고비 NO”…라미란, 13㎏ 감량 후 복근 자신감까지

배우 라미란이 필라테스와 식단 조절로 1년간 13kg을 감량했다. 그는 허리·어깨 통증이 사라졌다고 밝히며 건강한 다이어트 비결을 전했다. 사진=유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처
배우 라미란이 13㎏ 감량에 성공한 근황을 공개했다. 그는 1년간 식단 조절과 필라테스를 병행해 체중을 줄였으며, 현재는 허리 통증과 어깨 결림이 사라졌다고 밝혔다.

“다이어트만 1년”…라미란, 위고비 없이 13kg 감량

15일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 MBC 새 금토드라마 ‘달까지 가자’의 주역 라미란, 이선빈, 조아람이 출연했다. 영상 속 라미란은 한층 홀쭉해진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다.

신동엽은 깜짝 놀라며 “위고비 맞았냐”고 물었다. 라미란은 “아니다. 다이어트에만 1년이 걸렸다. 지난번 출연했을 때보다 살이 쪄 몸이 힘들었는데, 급하게 하지 않고 차근차근 하니 빠졌다”고 답했다. 이어 “몸무게만 13㎏ 줄었다”고 솔직히 밝혔다.

신동엽은 “급하게 뺀 사람들은 티가 나는데, 건강하고 피부가 반짝반짝 빛난다”며 감탄했다. 이선빈은 “(라미란이) 촬영할 때도 식단을 지켰다”며 “난 오히려 ‘당 떨어지면 안 된다’면서 계속 먹였다”고 뒷얘기를 전해 웃음을 자아냈다.

사진=유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처
“허리·어깨도 안 아프다”…라미란 다이어트 비결은?

라미란은 현재 필라테스를 꾸준히 하고 있다고 밝혔다. 그는 “세게 하지 않는다. 언제든 무리 없이 지속할 수 있을 정도의 강도로만 한다”며 꾸준함의 중요성을 강조했다.

이어 “부작용이 있다면 크롭을 입고 싶어진 거다. 제작발표회 때도 11자 복근을 보여주고 싶었다”며 자기 관리에 대한 자신감을 드러냈다. 그는 또 “예전에는 서 있으면 앉을 자리부터 찾았는데, 지금은 허리도 안 아프다. 어깨랑 승모근 결림도 사라졌다”고 말했다.

필라테스, 어떤 이점이 있나?

필라테스는 근력 강화와 균형 잡힌 근육 발달, 유연성 향상에 효과적인 운동으로 꼽힌다.

전문가들은 필라테스는 몸 전체의 근육을 고르게 발달시켜 일상생활에서 기능적 건강을 유지하는 데 도움을 주며, 특히 코어를 튼튼하게 만들어 자세 개선에도 긍정적인 영향을 준다고 설명한다.

김승현 기자 tmdgus@donga.com
