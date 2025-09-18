소나무서 채취한 송침유… 혈액순환 개선 효과

70년 역사와 전통을 자랑하는 영진약품이 깨끗한 혈관과 원활한 혈액순환을 위해 개발한 ‘송침유 맥스’를 ㈜홈쇼핑코리아에서 선보이며 출시 기념 50% 할인 행사를 단행한다고 밝혔다.
영진약품 송침유 맥스는 ‘혈관 청소부’로 알려진 송침유(49.9%)에 건강한 지방인 불포화지방산이 무려 2만5851㎎(120캡슐 기준) 함유된 독일산 홍화씨유(50.1%)를 황금 비율로 배합한 제품이다.
송침유는 붉은빛을 띠는 소나무의 솔잎과 어린 줄기를 채취해 증류 및 정제한 식물성 오일로 리놀레산, 비타민 A, 비타민 C, 옥실필타민산, 엽록소, 카로틴 등 다양한 영양 성분을 함유하고 있다.
홍화씨유는 씨앗에서 추출해 특히 불포화지방산인 리놀레산이 풍부한 대표적인 식물성 오일로 칼륨, 칼슘, 단백질, 마그네슘, 유기백금, 폴리페놀 등 다양한 영양 성분을 함유하고 있다.
500㎎ 하루 한 알로 간편하게 건강관리를 할 수 있는 영진약품 송침유 맥스는 △맑고 깨끗한 혈액순환을 원하는 사람 △체지방 관리를 위해 불포화지방산이 필요한 사람 △균형 잡힌 식습관을 원하는 사람 △기름진 음식을 자주 섭취하는 사람에게 추천한다.
㈜홈쇼핑코리아는 영진약품 송침유 맥스 출시 기념으로 1세트(500㎎X30캡슐X4박스, 4개월분) 소비자가격 15만8000원을 50% 할인해 7만9000원에 판매한다. 2세트(500㎎X30캡슐X8박스, 8개월분) 주문 시에는 2만 원 추가 할인해 13만8000원에 신용카드 무이자 할부 5개월로 1000세트 한정 판매한다. 주문하면 전국 어디든지 무료로 배송해 준다.
