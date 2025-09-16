AI 실무형 인재 만드는 ‘동아 AI 랩’ 1기 교육생 모집…전액 국비 지원

동아일보가 ‘동아 AI 랩’ 1기 교육생을 모집한다고 16일 밝혔다. 고용노동부가 추진하는 ‘첨단산업·디지털 선도 기업 아카데미(K-디지털 트레이닝)’ 사업의 일환이다.
동아 AI 랩 교육 과정은 챗GPT 활용, AI 자동화 등 AI 에이전트를 활용해 디지털 실무 역량을 키우는 것을 목표로 한다. 비전공자이거나 미디어·프로그래밍 경험이 없는 취업준비생도 참여할 수 있다.
교육 과정은 총 1040시간으로 구성된다. ▲동아미디어그룹 현업 멘토와 함께하는 프로젝트 ▲AI 마케팅 자동화·AI 파이프라인 설계 등 실무 워크숍 ▲업계 종사자 특강 등 취업·창업 준비에 필요한 실전 경험을 제공하는 것에 초점을 둔다. 또한 IT 자격증 응시 지원, 실무 환경과 유사한 프로젝트 훈련 등을 통해 포트폴리오 완성과 취업 경쟁력 강화를 지원한다.
내일배움카드로 전액 국비 지원이 되는 무료 교육이며, 우수 수료생에게는 동아미디어그룹 인턴십 우대 혜택도 주어진다.
1기 교육은 오는 10월 29일부터 2026년 5월 7일까지 온라인 과정으로 진행될 예정이다. 참여를 희망하는 교육생은 동아 AI 랩 공식 홈페이지를 통해 지원할 수 있으며, 역량 및 면접 평가를 거쳐 최종 합격자를 선정한다.
댓글 0