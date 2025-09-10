“휜 다리 수술로 퇴행성관절염 예방”

임창무 뉴본정형외과 원장
건강보험심사평가원에 따르면 2023년 우리나라 퇴행성관절염 환자 수는 약 433만 명으로 나타났다. 이 중 20∼40대 환자가 차지하는 비율도 20%가 넘는다. 이처럼 퇴행성관절염은 우리의 삶에 밀접하게 닿아 있다. ‘근위 경골 절골술’ 전문가인 임창무 뉴본정형외과 원장을 만나 퇴행성관절염 예방과 치료에 대해 알아봤다.
오다리, 20대도 퇴행성관절염 불러… 절골술로 예방 가능
퇴행성관절염은 일반적으로 나이가 들어 생기는 질병으로 알고 있지만 20대에서도 발견이 된다. 가장 직접적인 원인은 무릎관절 연골의 손상과 퇴행, 관절의 기계적 부하 증가, 염증 반응 등이다.
퇴행성관절염은 여러 가지 이유에 의해 발생하지만 예측하기 가장 좋은 방법은 휜 다리(오다리)를 가지고 있는지 판단하는 것이다. 무릎관절은 종아리와 허벅지를 이어주는 부분에 연골이 자리 잡고 있는데 다리가 휘어 있는 사람은 신체의 하중을 무릎에 골고루 전달해주지 못한다. 가장 이상적인 것은 무릎연골 바깥쪽에 50%, 안쪽에 50% 하중이 전달돼야 하는데 오다리의 경우 안쪽 연골에 60%, 바깥쪽 연골에 40%가 전달된다. 이렇게 되면 더 많은 무게를 견뎌야 하는 안쪽 연골이 빨리 닳아서 관절염이 발생하는 것이다.
오다리 교정 수술을 하면 관절염이 발생할 확률이 현저히 줄어든다. 절골술이 퇴행성관절염을 예방하는 데 도움이 된다는 것은 의학적으로 증명이 된 사실이다. 퇴행성관절염이 발생하면 그때부터 통증 때문에 고민을 하게 되지만 오다리는 10대 청소년기부터 고민이 시작된다. 예쁜 옷을 못 입을뿐더러 사진을 찍을 때마다 휘어진 다리를 감추려 애쓰며 평생을 살아간다.
임창무 원장은 “근위 경골 절골술은 만 70세까지 받을 수 있는데 관절염이 생겨서 찾아온 환자의 이야기를 들어보면 이 수술을 어렸을 때 받지 못한 게 후회스럽다고 말한다”고 했다.
양쪽 다리 하루에 교정… 9500건 집도한 동시 절골술
오다리 양쪽 무릎을 동시에 절골술을 하기 위해서는 수술의 정확도가 가장 중요하다. 대부분은 한쪽 다리를 수술하고 회복 기간 몇 개월을 거친 뒤 반대쪽 다리를 수술한다. 임 원장은 “나 역시 처음에는 그렇게 배웠는데 직접 개발한 핀을 사용하면서 양측을 하루에 수술할 수 있게 됐다”고 말했다. 또 “오다리 양쪽을 따로 수술하면 1년 정도의 회복 기간을 거쳐야 하는데 사회생활하는 사람들이 1년간 재활에만 매진할 수는 없는 노릇이기에 기간을 최대한 단축시킬 수술법을 찾아냈다”고 밝혔다.
관절염이 없는 환자의 경우에는 6∼8주면 목발과 보조기를 떼고 일상생활이 가능할 정도로 수준이 올라왔다. 임 원장은 “지난 20여 년간 끊임없는 노력 끝에 지금은 자유자재로 양측 동시 절골술을 시행하고 있고 현재까지 9500건 이상 집도해 그 효과를 인정받고 있다”고 말했다.
퇴행성관절염은 의학이 해결해야 할 인류의 고질병이다. 하지만 현재까지 이렇다 할 치료 방법이 없는 것이 사실이다. 임 원장은 “의사가 해줄 수 있는 말은 ‘참고 지내시다가 인공관절 수술하시죠’ 뿐이다. 하지만 다리가 휘어 있다는 것을 아는 사람들은 휜 다리 수술을 통해 관절염을 예방할 수 있어 그나마 다행”이라고 말했다.
