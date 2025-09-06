암 사망률 오히려 낮춘다고? ‘고기 논쟁’ 재점화

최근 육류를 즐기는 ‘고기 러버’들을 설레게 하는 연구 결과가 나왔다. 동물성 단백질을 더 많이 섭취하는 사람들이 오히려 암 사망률이 낮다는 것이다.
이는 기존 연구들과 완전히 배치된다.
세계보건기구(WHO) 산하 국제 암연구소(IARC)는 소고기, 돼지고기, 양고기, 염소고기 등 붉은 고기(적색육)를 발암 추정 물질(2A군)로, 이를 재료로 만든 소시지, 햄, 베이컨과 같은 가공육을 확정적 발암 물질(1군)로 분류한다. 이러한 평가는 적색육·가공육과 대장암 사이의 연관성을 보여주는 연구들을 근거로 삼았다.
그러나 캐나다 맥마스터 대학교의 새로운 연구는 기존 결과들을 뒤집는다. 동물성 단백질이 암 사망을 유발하기보다는 되레 암 사망으로부터 보호할 수 있다고 주장한다.
하지만 새롭게 제시된 ‘과학적 근거’를 철석같이 믿고 정육점으로 달려가기엔 이르다. 이번 연구는 주의 깊게 들여다봐야 할 중요한 부분이 있다.
영국 킹스턴 대학교의 암생물학·임상생화학자 아메드 엘베디위 부교수와 유전학·분자생물학자인 나딘 웨히다 부교수가 비영리 학술 매체 더 컨버세이션에 쓴 글에 따르면, 이번 연구는 적색육을 따로 탐구한 것이 아니라 동물성 단백질 전체를 분석했다. 적색육뿐만 아니라 닭고기나 오리고기 같은 가금류, 생선, 달걀, 유제품까지 폭넓게 포함했다.
이는 중요한 차이다. 특히 고등어, 정어리 같은 등푸른 생선은 암 예방 효과가 있다는 사실이 잘 알려졌다. 이번 연구에서 나타난 동물성 단백질의 암 예방 효과는 적색육의 안전성을 입증했다기 보다는 생선이나 일부 유제품의 긍정적인 영향에서 비롯됐을 가능성이 크다고 두 교수는 지적했다.
유제품도 복잡한 양상을 보인다. 일부 연구에서는 대장암 위험을 낮출 수 있는 것으로 나타난 반면 전립선암 위험을 높일 수도 있다는 연구 결과도 있다. 이러한 혼재된 증거는 동물성 단백질이라는 포괄적 범주가 식품 유형 간 중요한 차이를 가리고 있음을 보여준다.
특히, 이번 연구는 미국 소고기 산업의 주요 로비 단체인 전미 소고기생산자협회(National Cattlemen‘s Beef Association)의 자금 지원을 받았다. 소고기에 유리한 방향으로 연구 방향을 잡았을 수도 있다. 또한 특정 암 유형을 구분해 살펴보지 않았다. 이로 인해 보호 효과가 전체적으로 나타나는지, 아니면 특정 암에 국한되는지를 알 수 없다. 참고로 2021년 유럽 역학 저널(European Journal of Epidemiology)에 게재된 논문에 따르면, 적색 육은 유방암, 자궁내막암, 결장암, 직장암, 폐암, 간세포암 위험을 높이는 것으로 나타났다.
한 가지 더. 맥마스터대 연구에선 가공육과 비가공육을 구분하지 않았다. 앞서 수행한 수많은 연구에서 둘을 구분해 분석하는 게 매우 중요하다는 게 입증됐다. 가공육은 일관되게 암 위험을 높이는 것으로 나타난 반면, 신선한 고기는 그렇지 않았다.
핵심은 절제와 균형이다.
만약 이번 연구가 사실로 입증되더라도, 적색육 과다 섭취가 심장병, 당뇨병과 같은 심각한 건강 문제와 관련이 있다는 사실은 변하지 않는다.
건강을 위해 동물성·단백질 영양소를 골고를 섭취해야 한다.
적색육을 예로 들면, 단백질이 풍부해 근육 형성과 신체 활동 후 근육 회복에 중요한 역할을 한다. 아울러 근육 합성과 회복에 필요한 9가지 필수 아미노산을 모두 포함하고 있다. 또한 신체 건강에 중요한 크레아틴, 비타민 B, 아연, 철분도 함유하고 있다. 무엇보다 맛있다.
적당히 먹으면 당연히 건강에 도움이 된다. 세계 암 연구기금(WCRF)은 붉은 고기를 일주일에 350~500그램(조리 후 무게) 섭취할 것을 권장한다. 가공육은 피하는 게 최선이며, 먹는다면 최소량만 먹으라고 조언한다.
이번 연구는 ‘고기 논쟁’의 새로운 논거를 추가했지만 최종 결론은 아니다.
동·식물에서 유래한 다양한 단백질, 충분한 채소와 과일, 최소한의 가공식품으로 차린 식탁이 과학적 근거에 기반 한 가장 건강한 식사 습관이다.
