뇌 세포 손상은 60대부터… 포스파티딜세린으로 ‘뇌 노화’ 방어

뇌 건강, 어떻게 지켜야할까
전체 치매 환자의 15%가 60대… “예방과 조기대응이 절반씩 차지”
포스파티딜세린 12주 동안 섭취… 65…78세 노인, 인지력 등 좋아져
“오늘 우리가 만나기로 했다고? 전혀 기억에 없는데….” 이런 일이 더 이상 남의 일 같지 않다면 치매를 경계해야 한다. 대부분 ‘나이 들어서 그래’라고 넘기지만 치매라는 불행은 기억력 감소를 대수롭지 않게 여기는 그 순간부터 시작된다.
2024년 기준으로 우리나라의 60대는 전체 치매 환자의 15%를 차지한다. 치매는 흔히 70∼80대의 질병으로 생각하지만 실제 뇌세포의 손상은 60대부터 진행된다. 65세 미만 치매 유병률 또한 10년 새 3배 넘게 증가했다. 정상 노화와 초기 치매의 경계는 매우 모호하기에 많은 이가 대비할 수 있는 시기를 놓친다. 하지만 정상 노화든 초기 치매든 60대에 있어 뇌 건강 관리는 정말 중요하다. 한 번 손상된 뇌세포는 다시 돌아오지 않기 때문에 미리 관리해야 그만큼 뇌 노화를 늦출 수 있다.
치매는 갑자기 오는 병이 아니다
치매는 뇌세포의 퇴화가 진행하면서 오랜 시간에 걸쳐 증상이 나타나는 퇴행성 질환이다. 기억력 감퇴, 집중력 저하, 말하는 데 어려움을 겪는 등 초기 증상을 방치하면 돌이킬 수 없는 단계로 진행될 수 있다. 치매는 단지 ‘기억’만 잃는 병이 아니다. 가족을 잃고 인생을 잃고 자신의 존엄까지 잃게 된다. 전문가들은 “치매는 예방이 절반이고 조기 대응이 나머지 절반”이라고 말한다. 60대의 10년은 뇌 건강을 지키는 가장 중요한 시기라는 걸 명심해야 한다.
뇌의 신호전달과 뇌세포 생존에 중요한 역할
포스파티딜세린은 세포막을 구성하는 성분이다. 특히 뇌의 신경세포막 내층에 풍부하게 존재하며 세포 간 신호전달과 세포 생존에 중요한 역할을 한다. 뇌의 신경세포에서 포스파티딜세린은 단순한 구성 성분이 아니다. 신경전달물질 수용체의 활동을 조절하고 신경세포 간 연결과 신호전달 경로 활성화에 중요한 역할을 한다. 즉 뇌가 정상적으로 기능하기 위해서는 포스파티딜세린의 역할이 절대적이다. 하지만 나이가 들면 뇌의 신경세포막에 있는 포스파티딜세린 양이 줄어들면서 신경세포막이 변화되고 뇌세포 간 신호전달이 원활하지 않게 된다. 그 결과로 나타나는 것이 기억력 감퇴, 인지력 저하 등의 증상이다. 포스파티딜세린은 뇌세포 내막의 10% 이상을 차지하며 노화와 함께 자연 감소한다는 점에서 외부 보충의 필요성이 대두되고 있다.
12주 섭취로 기억력, 인지력 강화
대두에서 추출해낸 포스파티딜세린은 노화로 감소하는 체내 포스파티딜세린을 보충할 수 있는 건강기능성 원료다. 미국 FDA와 우리나라 식약처에서 두뇌 건강기능성 원료로 인정받았다. 노화로 저하된 기억력과 인지력을 개선시켜 준다.
평균 연령 60.5세의 치매 환자를 대상으로 매일 300㎎의 포스파티딜세린을 12주간 투여한 결과 기억력은 13.9년, 학습능력은 11.6년, 전날 본 사람에 대한 인지능력은 7.4년, 10자리 숫자 암기 능력은 3.9년이 연장되는 효과를 나타냈다. 경도인지장애 진단 환자 78명을 대상으로 한 연구에서는 단기 기억력, 언어 유창성, 시간과 장소 인식 영역에서 유의미한 개선 효과가 나타났다. 또한 65∼78세 노인을 대상으로 매일 포스파티딜세린 300㎎을 12주간 투여한 결과 학습 인지력, 얼굴-이름 연계 인식능력, 안면 인식능력 등이 유의하게 개선됐다. 50∼90세 남녀를 대상으로 매일 포스파티딜세린 300㎎을 12주간 섭취하게 한 인체시험에서도 인지 기능, 기억 회상, 실행 기능, 집중력, 정신적 유연성 등의 시험 항목 모두에서 전반적인 개선 효과를 보였다. 포스파티딜세린의 두뇌 건강 개선 효과는 보통 4∼12주 사이에 나타나는 것으로 연구됐으며 식물 유래 성분이라 장기 섭취에 대한 안정성도 우수한 편으로 알려져 있다.
순도 높은 포스파티딜세린 선택이 중요
포스파티딜세린은 외부 섭취를 통해 보충할 수 있지만 지방에 녹는 인지질 성분이기 때문에 섭취한다고 모두 흡수되는 것은 아니다. 따라서 포스파티딜세린 제품을 선택할 때에는 포스파티딜세린의 지표 성분이 얼마나 함유돼 있는지, 순도는 얼마나 높은지 따져봐야 한다. 시중에 나온 포스파티딜세린의 순도는 30%에서 최대 70%까지 다양하다. 순도가 높을수록 당연히 흡수율도 높아지므로 지표 성분 손실을 최소화해 순도를 최대로 높인 제품을 선택하는 것이 중요하다.
은행잎 추출물도 기억력 개선 효과를 가지는 대표적인 기능성 원료다. 포스파티딜세린과 함께 섭취 시 기억력 개선을 강화하는 시너지효과가 있다. 은행잎 추출물에는 플라보노이드와 터페노이드 성분이 풍부하다. 플라보노이드는 뇌세포를 손상시키는 활성산소를 제거해 신경세포의 손상과 노화를 억제하고 알츠하이머와 같은 퇴행성 질환의 위험을 낮춘다. 터페노이드는 뇌의 미세혈관을 확장시키고 혈류 개선을 도와 산소와 영양 공급을 원활하게 한다. 이처럼 은행잎 추출물은 뇌세포 노화와 퇴행을 억제하고 두뇌 혈액순환을 촉진해 기억력을 향상시킨다. 또한 은행잎 추출물도 뇌세포 신경전달물질인 아세틸콜린의 활성화를 도와 학습 능력과 기억력을 증진시킨다.
