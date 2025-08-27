여름에 심해지는 야간뇨… ‘리줌’ 시술로 점심시간에 해결

여름철 전립선 건강 관리법
수면 장애-수분 섭취 늘어 심화
103도 고온 수증기로 조직 제거
시술 10∼15분… 바로 일상 가능
올여름은 유난히 길고 무더웠다. 처서도 지나 더위가 한풀 꺾일 거라는 기대와 달리 막바지로 접어든 8월에도 열대야는 여전히 이어지고 있다. 잠 못 이루는 밤이 반복되자 전립선 건강에 이상을 느끼는 중장년 남성들의 발걸음이 병원으로 향하고 있다. 밤마다 두세 번 이상 화장실에 가느라 깊은 잠을 이루지 못하는 야간뇨 환자들의 고충은 여름 끝물에도 좀처럼 줄어들지 않고 있다.
야간뇨는 단순히 수면을 방해하는 증상으로 끝나지 않는다. 수면이 반복적으로 끊기면서 만성피로가 누적되고 낮 동안 집중력 저하와 무기력증이 동반된다. 새벽마다 화장실 들락거리는 소리에 가족의 수면까지 방해해 갈등이 생기는 경우도 있다. 서울에 사는 58세 직장인 박 모 씨는 전립선 초음파검사에서 전립선이 비대해져 요도를 압박하고 있는 것이 확인됐다. 그는 “잠들면 두 시간도 채 안 돼 소변이 마려워 깨기를 반복하다 보니 아침에 일어나도 개운하지가 않다”며 병원을 찾았다.
열대야는 땀 배출로 인한 탈수와 체온 불균형을 동반한다. 갈증을 느껴 늦은 시간까지 물이나 음료를 마시게 되는데 이것이 소변으로 변해 밤새 배뇨 욕구를 반복적으로 일으킨다. 전립선이 비대해져 요도를 압박하는 전립선비대증 환자라면 소변이 방광에 남아 있는 잔뇨 상태에서 이러한 자극이 더해져 증상이 악화된다. 또 무더위로 인한 수면 질 저하는 자율신경계를 불안정하게 만들어 방광 근육이 과민하게 반응하게 되고 이 역시 배뇨 신호를 잦게 만든다.
스탠탑비뇨의학과 김도리 대표원장은 “열대야로 인한 수면 장애와 수분 섭취 패턴 변화는 야간뇨를 심화시키는 주요인”이라며 “야간뇨를 단순히 여름철 현상으로 넘기기보다는 전립선 건강과 연결 지어 적극적으로 진단받는 것이 필요하다”고 조언했다.
최근 전립선비대증 환자들에게 가장 주목받는 치료법이 바로 수증기 치료 ‘리줌’이다. 리줌은 103도의 고온 수증기를 수 초간 전립선 조직에 주입해 요도를 압박하는 비대 조직을 자연스럽게 괴사·축소시키는 방식이다. 절개가 없고 출혈이 거의 없어 환자들의 고통과 불편함이 적다.
환자들이 가장 먼저 묻는 것은 시술 시간이다. “리줌은 얼마나 걸리나요? 오래 입원해야 하나요?”라는 질문이 빠지지 않는다. 기존의 절제술이나 레이저 수술은 전신마취나 척추마취를 해야 하고 회복까지 며칠간 병원에 머물러야 하는 경우가 많았다. 그러나 리줌은 국소마취만으로 진행되며 실제 시술 시간은 10∼15분에 불과하다. 점심시간에 다녀올 수 있을 정도로 간단한 시술이라는 점에서 직장인이나 장기간 일터를 비우기 어려운 환자들에게 큰 장점이다. 시술 후에도 대부분 하루이틀만 안정하면 바로 일상 복귀가 가능하다. 이는 긴 회복 기간 때문에 수술을 망설였던 환자들에게 새로운 희망이 되고 있다.
통증과 출혈에 대한 환자들의 두려움도 크다. “칼로 째지 않는데도 괜찮을까요? 출혈이 심하진 않을까요?”라는 걱정이 많다. 전통적인 수술은 전립선 조직을 직접 절제하거나 태우는 과정에서 출혈과 통증이 발생할 수밖에 없었다. 반면 리줌은 103도의 수증기를 짧게 주입해 비대해진 조직만 선택적으로 괴사시키는 방식이다. 절개가 없으니 출혈이 거의 없고 시술 직후 느껴지는 통증도 경미하다. 대부분은 뻐근하거나 약간의 불편함을 호소하는 정도로 며칠 지나면 자연스럽게 사라진다. 방광과 요도를 둘러싼 정상 조직을 건드리지 않기 때문에 불필요한 손상도 적다. 그 덕분에 ‘수술은 아픈 것’이라는 고정관념에서 벗어나 편안한 치료 과정을 경험할 수 있다.
세 번째로 많은 이가 가장 민감하게 묻는 것은 바로 부작용 문제다. 특히 성기능 장애나 요실금에 대한 두려움은 수술을 망설이게 하는 가장 큰 이유다. 환자 중에는 “소변은 좀 불편해도 남성으로서 기능은 지키고 싶다”는 말을 하는 경우가 많다. 실제로 기존 절제술은 요도를 넓히는 과정에서 역행성 사정이나 발기력 저하 같은 부작용이 발생할 수 있었다. 하지만 리줌은 열에너지를 직접 전달하는 것이 아니라 수증기를 이용해 전립선 조직을 서서히 축소시키는 원리라 신경이나 혈관에 가해지는 손상이 최소화된다. 임상 결과에서도 성기능 장애와 요실금 발생률이 1% 미만으로 보고될 만큼 낮아 환자들의 우려를 크게 덜어주고 있다. 무엇보다도 치료 후에도 일상생활을 유지하는 데 불편함이 적고 배뇨 개선 효과와 삶의 질 향상이 동시에 가능하다는 점에서 환자 만족도가 높다.
김도리 대표원장은 “야간뇨는 삶의 질을 떨어뜨리는 대표적인 증상 중 하나지만 적절한 치료를 받으면 개선 효과가 빠르게 나타난다”며 “리줌은 수술적 부담을 최소화하면서도 만족도가 높아 많은 환자에게 새로운 대안이 되고 있다”고 강조했다.
전립선비대증은 자연적으로 호전되지 않는다. 오히려 시간이 지날수록 전립선이 커지며 배뇨 장애가 심해지고 방치할 경우 방광 기능 저하, 요로 감염, 심한 경우 신부전으로 이어질 수 있다. 특히 여름철 열대야는 이런 증상을 가속화시키는 계기가 되기 때문에 마지막 무더위가 기승을 부리는 지금이 치료를 고려하기 좋은 시점이다.
스탠탑비뇨의학과는 전립선비대증 치료 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 의료기관이다. 2018년부터 2025년까지 워터젯 로봇수술 2000건, 유로리프트 3000건을 성공적으로 집도하며 각 수술법의 강점을 환자의 상태에 맞게 활용해 왔다. 이를 통해 절박뇨, 잔뇨, 빈뇨 등 다양한 배뇨 장애를 겪는 환자에게 최적화된 치료 계획을 제공하며 높은 치료 효과를 달성해 왔다.
스탠탑비뇨의학과는 환자의 전립선 크기와 증상의 정도를 면밀히 평가한 후 적합한 치료법을 선택한다. 워터젯로봇수술(아쿠아블레이션), 전립선결찰술(유로리프트), 경요도적 전립선절제술(TURP), 홀뮴 레이저 전립선절제술(홀렙), 수증기를 이용한 경요도 전립선축소술(리줌) 등 다양한 최신 치료법을 환자 맞춤형으로 실현한다.
댓글 0