[동국대 캠퍼스타운 2025] 슬리비즈 “쇼핑몰 거래 시장에 신뢰 더하는 셀러비즈”

슬리비즈는 이커머스 쇼핑몰 데이터를 정량화해 쇼핑몰 거래 시장의 불투명성 문제를 해결한다. 김건호 슬리비즈 대표는 직접 쇼핑몰을 운영하고 매각하는 과정에서 적정 가격 산정 기준 없이 거래되는 문제를 발견하고 이를 해결하기 위해 쇼핑몰 거래 플랫폼 ‘셀러비즈’를 개발했다.
샐러비즈는 데이터 분석과 AI 기술을 활용해 쇼핑몰의 매출, 트래픽, 광고 구조 등을 종합적으로 분석해 가치를 정량화함으로써 투명하고 신뢰할 수 있는 거래 환경을 제공한다.
김건호 대표는 셀러비즈를 통해 확보한 데이터를 활용해 단순한 쇼핑몰 거래 중개를 넘어 B2B 매칭 플랫폼으로 확장할 계획이다. 이를 통해 사업자가 필요로 하는 제조사, 창고, 마케팅 대행사 등을 연결하는 생태계를 구축하고자 한다.
김건호 대표를 만나 슬리비즈와 셀러비즈에 대해 이야기를 나눴다.
쇼핑몰 거래 과정 문제 해결하는 슬리비즈
IT동아: 안녕하세요, 김건호 대표님. 대표님 소개 부탁드립니다.
김건호 대표: 안녕하세요, 슬리비즈 김건호입니다. 저는 경희대학교에서 화학공학을 전공하다가 휴학하고 스타트업을 창업했습니다. 처음에는 돈을 벌고자 하는 마음에 공모전, 창업경진대회에 참가했습니다. 경기도, 용인시 등이 주최하는 대회에서 경기도지사상, 최우수상, 우수상 등 우수한 성과를 얻었고, 교내 단위 행사에서도 많은 상을 받았습니다. 그러면서 자신감이 생겨 지난 2023년 7월 창업을 시도했습니다.
창업 이후 화물차 운전자들이 끼니를 거르는 문제를 해결하기 위한 도시락 배달 사업, 1인 가구 범죄 노출 방지를 위한 폐사물함 재활용 무인 택배 보관함 사업을 비롯해 디자인 자동화 솔루션, 콘텐츠 기반 커머스, B2B 매칭 플랫폼 등 다양한 사업을 했습니다. 하지만 사업 경험이 부족하다 보니 결과가 좋지 않았습니다.
그러다가 지난해 7월 건강기능식품 관련 온라인 쇼핑몰을 시작했습니다. 하지만 저희 성향과 맞지 않아 사업에 몰입하지 못했고 결국 지난 1월 쇼핑몰을 매각했습니다. 그 과정에서 여러 문제점을 발견했고, 당시 보유한 기술과 역량으로 그 문제를 해결할 수 있겠다고 생각해서 슬리비즈를 창업하고 셀러비즈를 준비하기 시작했습니다.
IT동아: 슬리비즈에 대해 소개 부탁드립니다. 어떤 회사인가요?
김건호 대표: 슬리비즈는 ‘잠’을 뜻하는 영단어 ‘슬립(Sleep)’과 ‘벌’을 뜻하는 영단어 ‘비즈(Bees)’의 합성어입니다. 사실 건강기능식품 사업을 하면서 지은 것으로, 바른 루틴과 수면이라는 의미를 담은 이름입니다. 그런데 지금은 밤낮없이 일하는 창업자를 위한 서비스를 만든다는 의미로 확장했습니다. 특히 ‘비즈’는 열심히 일하는 벌과 비즈니스의 줄임말인 비즈를 뜻합니다.
현재 저희는 쇼핑몰 가치를 정량화해 쇼핑몰을 적정 가격에 거래할 수 있는 B2B 플랫폼 셀러비즈를 운영하고 있습니다.
쇼핑몰 가치 정량화로 거래 투명성 높인다, 셀러비즈
IT동아: 쇼핑몰 거래 플랫폼 셀러비즈에 대해 소개 부탁드립니다.
김건호 대표: 쇼핑몰을 인수할 때는 SNS 계정, 상표권을 비롯해 네이버 스마트스토어나 외부 쇼핑몰에 입점한 계약서 등을 모두 검토해야 합니다. 하지만 이를 검토하고 적정 가격을 매길 기준이나 수단이 없습니다. 쇼핑몰 사업을 잘 모르는 사람 입장에서는 제대로 된 가치를 확인하기가 불가능합니다. 쇼핑몰의 수익, 트래픽, 광고 구조 등 중요한 정보를 제대로 검증하지 못한 채 위험한 선택을 해야 하죠. 그러다 보니 5000만 원짜리를 인수해도 매출이 안 나와 결국 처음부터 다시 해야 하는 경우도 있습니다.
이에 저희는 쇼핑몰 가치를 정량화함으로써 쇼핑몰 거래를 보다 투명하게 진행할 수 있는 셀러비즈를 출시했습니다. 셀러비즈는 이커머스 쇼핑몰을 사고파는 스몰 M&A 시장에서 신뢰 기반의 거래를 실현하는 B2B 플랫폼입니다.
셀러비즈의 핵심은 자동화된 가치 분석 시스템입니다. 쇼핑몰의 매출, 매출액 대비 순이익 비율, 상표 가치, 관심 고객 수, 실질적인 회원 등을 평가할 수 있는 기준을 만들었고, 데이터 분석과 AI 기술을 적용해 트래픽, 매출, 광고비 구조를 수집 및 정리합니다. 이를 통해 매물의 수익성과 리스크를 수치화하고, 이를 쇼핑몰 인수 희망자에게 전달해 가격이 적정한지 판단하도록 지원합니다.
저희는 사업자 정보, 매물, 실제 판매 수익 등을 확인하기 위해 증빙 서류를 확인하고, 홈텍스 자료와 쇼핑몰 관리자 페이지에 있는 원본 데이터를 확인합니다. 제가 쇼핑몰 사업을 실제로 해봤기 때문에 관련 지표를 쉽게 파악 및 검증할 수 있어서 고객에게 높은 신뢰를 얻고 있습니다.
만약 쇼핑몰을 인수하고자 할 때 셀러비즈를 이용하면 매물 탐색에 대한 시간, 비용을 절감할 수 있습니다. 여러 위험 요소를 사전에 방지할 수 있는 것이죠. 현재 셀러비즈는 무료로 이용할 수 있습니다.
IT동아: 사업 진행 상황에 대해 설명 부탁드립니다.
김건호 대표: 셀러비즈는 2024년 하반기 베타 서비스를 선보였고 지난 5월부터 본격적으로 운영 중입니다. 현재 평균 주간 가입자 200명 이상, 쇼핑몰 인수를 희망하는 가입자의 매수 요청 금액 30억 원 이상 등의 성과를 내고 있습니다. 이는 경쟁사 대비 빠른 성장세입니다.
이렇게 좋은 성과를 내는 이유는 앞서 소개한 가치 분석 시스템, 쇼핑몰 거래 성사 후 수수료를 받는 성과형 요금제, 매물 검증과 매수자 응대까지 운영 매니저가 직접 관여하는 정책 때문이라고 분석하고 있습니다. 덕분에 리스크를 줄이려는 고관여 고객들이 빠르게 유입되고 있어요.
IT동아: 현재 동국대 캠퍼스타운의 지원을 받고 있습니다. 어떤 지원이 있었나요?
김건호 대표: 동국대 캠퍼스타운은 사업 추진에 실질적인 도움을 주고 있습니다. 업무 공간 지원뿐 아니라 IR, 법무 및 세무 분야 실전 교육, 전문가 멘토링 등이 유용했습니다. 특히 커머스와 플랫폼 사업은 네트워크 확보가 필수인데, 그 부분에서도 많은 도움을 받았습니다.
IT동아: 마지막으로 향후 계획과 목표에 대해 말씀 부탁드립니다.
김건호 대표: 향후 셀러비즈는 단순한 쇼핑몰 거래 중개를 넘어 B2B 사업자 매칭 플랫폼으로 확장할 계획입니다. 기업 데이터를 많이 확보하다 보니 그 기업에 필요한 부분이 보이더라고요. 그래서 관련 사업자들을 매칭하는 시스템으로 고도화하려고 합니다. 현재 해당 시스템 구축을 진행 중이며 오는 2026년 하반기에는 활발하게 이뤄질 것으로 예상합니다.
