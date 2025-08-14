“사람보다 훨씬 일 잘해”…中휴머노이드 로봇 100대 ‘취업’

중국에서 휴머노이드 로봇이 자동차 부품 제조 현장에 대규모로 투입됐다. 기존에 사람이 하던 박스 운반 등 단순 반복 업무를 로봇이 대체하는 것이다. 상업 계약으로 한 번에 약 100대가 제조 현장에 투입된 것은 이번이 처음이다.
■ 상하이 ‘아지봇’-푸린정궁, 로봇 100대 배치 계약
11일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 상하이 로봇 스타트업 ‘아지봇’(AgiBot)은 자동차 부품 제조업체 ‘푸린정궁’(富臨精工)과 공장 로봇 약 100대를 배치하는 계약을 체결했다.
이날 아지봇은 자동차 생산시설인 푸린정궁에 제조 로봇 ‘A2-W’(바퀴형·양팔형)를 투입하기로 합의했다고 밝혔다.
■ “1교대로 월간 목표 달성”…사람은 고부가가치 업무로
‘A2-W’ 모델은 적재·하역·운송 작업이 가능하다. 전면 배치 시 한 교대에 500대 분량의 제품 생산을 위한 원자재 공급과 약 1만 개의 박스 운반이 가능하다. 지난 7월 현장 시연에서는 단 1교대 만에 한 생산라인의 월간 목표를 달성했다.
푸린정궁은 로봇이 반복적이고 신체에 부담이 큰 박스 운반을 대신함으로써 근로자들이 더 높은 부가가치 업무에 집중할 수 있다고 설명했다.
■ 中 산업용 로봇 시장 세계 절반 차지
중국의 산업용 로봇 수요는 빠르게 증가하고 있다.
국제로봇연맹(IFR) 잠정 집계에 따르면 지난해 중국의 산업용 로봇 설치 대수는 약 29만 대로 전년 대비 5% 증가했으며, 전 세계 설치량의 54%를 차지했다.
■ “향후 2년 안에 챗GPT 모먼트 온다”
시장조사기관 트렌드포스(TrendForce)는 4월 보고서에서 아지봇과 유니트리(Unitree Robotics)가 각각 휴머노이드 로봇 1000대 이상을 생산할 계획이라고 밝혔다.
유니트리는 사족보행(네 발) 로봇과 휴머노이드 로봇 분야에서 급성장 중인 스타트업이다. 창업자 왕싱싱(Wang Xingxing)은 9일 포럼에서 “향후 2년 안에 로봇 산업에도 ‘챗GPT 모먼트’가 찾아올 것”이라고 전망했다. 이는 기술이 대중의 주목을 받으며 상용화와 확산이 본격화되는 전환점을 의미한다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0