우리 국민의 하루 평균 나트륨 섭취량이 세계보건기구(WHO) 권고기준보다 1.5배 많고, 당류 섭취량은 WHO 권고기준보다 낮지만 일부 어린이와 청소년 연령층에서 권고기준을 초과한 것으로 나타났다.식품의약품안전처는 최근 5년(2018~2022년)간 질병관리청의 국민건강영양조사 자료를 바탕으로 우리 국민의 하루 평균 나트륨·당류 섭취량을 분석한 결과 이같이 확인됐다고 30일 밝혔다.우리 국민 하루 평균 나트륨 섭취량은 2018년 3274㎎에서 2022년 3074㎎으로 200㎎(약 6.1%) 감소했다. 식약처는 나트륨 섭취 주요 통로인 ‘김치, 국·탕·찌개, 면류’를 통한 나트륨 섭취량이 그동안 줄어든 영향으로 분석했다.최근 음식점에서 섭취하는 나트륨의 양은 점차 감소한 반면 가정에서 배달·포장음식을 통한 나트륨 섭취량이 증가하는 추세를 보였다. 식약처는 “코로나19 발생으로 인한 식품 섭취 트렌드 변화가 현재까지 계속되고 있는 영향으로 보인다”고 설명했다.식약처는 “가정에서 조리 시 소금, 젓갈 등의 사용을 줄이고 표고·다시마·멸치가루 등으로 대체하는 조리법을 적극적으로 활용하라”면서 “음식점에서 배달·포장음식을 주문할 때는 양념을 따로 요청하는 등 일상생활에서 나트륨을 적게 섭취하기 위한 노력이 필요하다”고 당부했다.2022년 우리 국민이 가공식품을 통해 섭취하는 당류 섭취량은 2018년 36.4g(1일 총 열량의 7.4%)에서 2022년 34.6g(1일 총 열량의 7.6%)로 5년간 비슷한 추세를 유지하고 있는 것으로 나타났으며, 이는 WHO 권고기준보다 낮은 수준이다.다만 2022년 당류 섭취량을 분석해보면, 국민 전체 평균 당류 섭취량은 WHO 권고기준에 비해 낮은 수준이긴 하나, 일부 어린이·청소년 등의 집단에서 WHO 권고기준을 넘어 1일 총열량의 10% 이상 섭취하고 있었다.구체적으로 6∼11세 여아는 당류를 하루 총열량의 10.3%(하루 총열량 1611㎉), 12∼18세 여성 청소년이 10.9%(하루 총열량 1682㎉), 19∼29세 여성 청년이 10.5%(하루 총열량 1575㎉)를 섭취했다. 이들 모두 WHO 권고 기준을 넘어 1일 총열량의 10% 이상의 당류를 먹고 있었다.일부 어린이·청소년 연령층에서 당류 섭취가 높게 나타난 이유는 하루 식사(총열량)에서 빵류, 당 함량이 높은 과일·채소음료류, 탄산음료 등을 상대적으로 많이 섭취하는 게 영향을 준 것으로 식약처는 분석했다.식약처는 “당류 섭취를 줄이기 위해서는 간식으로 과자·빵·떡류보다는 신선한 과일을 섭취하고, 커피를 마실 때는 설탕이나 시럽을 줄이며, 탄산음료보다는 물 또는 탄산수를 마시는 등 일상 속에서 당류를 줄여보라”고 조언했다.(서울=뉴스1)