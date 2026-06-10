“로마 관광지서 젤라토 2컵에 8만원” 외국인에 바가지 논란

유명 관광지인 이탈리아 로마의 한 젤라토 가게가 바가지 논란에 휩싸였다. 이 가게를 방문한 미국인 관광객은 자신이 요청하지 않은 토핑을 가게 직원이 무료인 것처럼 추가해 돈을 받았다고 주장했다. 관광객은 여행 커뮤니티에 “맛조차 없었다”고 후기를 적으며 주의를 당부했다.
영국 가디언, 프랑스 유로뉴스, 미국 뉴욕포스트 등을 종합하면 관광 차 이탈리아를 찾은 미국인 커플은 3일(현지 시각) 이탈리아 로마의 트레비 분수에서 2분가량 떨어져 있는 젤라토 가게를 방문했다. 트레비 분수는 연간 1000만 명 이상이 찾는 관광 명소로, 한국인도 많이 방문한다.
커플은 이 가게에서 작은 컵 아이스크림 2개를 주문했지만, 마카롱·휘핑크림 등 요청하지 않은 토핑이 얹힌 아이스크림 2개에 대한 값을 요구받았다고 주장했다.
니콜 앤은 5일 로마 여행 팁을 공유하는 페이스북 그룹 페이지에 영수증 사진을 올리며 “젤라토를 먹기 위해 들러 작은 컵 2개를 주문했다”고 했다.
하지만 가게 관계자가 아이스크림에 요청하지 않은 토핑을 올려 높은 가격을 책정했다는 게 니콜 앤의 주장이다.
니콜 앤은 “(가게 관계자가) 마카롱 같은 우리가 요청하지 않은 토핑을 추가하기 시작하며 마치 무료인 것처럼 암시했다”고 주장했다.
니콜 앤이 가게 측으로부터 요구받은 아이스크림 두 개의 가격은 44유로(약 8만 원)였다.
니콜 앤은 “점원이 14유로(약 2만5000원)라고 말하는 것처럼 들렸기 때문에 영수증을 다시 확인하기 전까지는 전혀 눈치채지 못했다”며 “분명히 관광객을 노린 사기였다”고 주장했다.
그러면서 “아이스크림이 맛있지도 않았다”며 “로마에서 10일간 맛본 것 중 최악”이라고 덧붙였다.
니콜 앤의 페이스북 게시물에는 1000개 이상의 의견이 달렸고, 여러 유럽 매체가 이 게시물을 보도했다. 가디언은 “로마에서 아이스크림 한 개 가격은 크기와 위치에 따라 약 2유로(약 4000원)에서 5유로(약 9000원)정도”라고 전했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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