“비비, 조심하지 않으면 혼자 남게 될것” 종전 급한 트럼프 ‘경고’

이스라엘-이란, 본토 공격 당시
트럼프 “추가 보복 자제하라” 요구… 대규모 공습 멈췄지만 불씨는 남아
NYT “상대 압도해 해결하는 트럼프, 네타냐후와 복잡한 관계속 고민”
“비비(베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 애칭), 조심하는 게 좋을 거야. 그렇지 않으면 곧 혼자 남게 될 수도 있어.”
이란과 이스라엘이 4월 휴전 뒤 처음으로 상대방 본토를 직접 공격하며 중동 정세가 위기로 치닫던 8일 도널드 트럼프 미국 대통령은 네타냐후 총리에게 전화를 걸어 이렇게 경고했다고 미 정치매체 액시오스가 밝혔다. 당시 이스라엘은 이란 내 수십 개의 민감한 목표물을 겨냥한 대규모 공습을 준비하고 있었다고 한다.
트럼프 대통령의 이 같은 강한 압박 뒤 네타냐후 총리는 추가 공습 계획을 일단 보류했다. 양측이 확전 위기에서 한발 물러선 것이다. 다만 네타냐후 총리의 전쟁 지속 의지가 이란 전쟁을 조기에 마무리 지으려는 트럼프 대통령의 구상과 충돌하며 갈수록 파열음을 낼 가능성이 높다는 분석이 나온다. 액시오스는 “전쟁이 길어질수록 네타냐후 총리와 트럼프 대통령의 이해관계가 충돌할 가능성이 커지고 있다”고 진단했다.
● 트럼프, 네타냐후에게 “공격 자제” 요구
두 정상의 갈등은 7일 이스라엘이 감행한 레바논 수도 베이루트 공습에서 비롯됐다. 이란은 즉각 이스라엘 본토를 향해 10여 발의 미사일을 발사하며 보복에 나섰다. 확전 가능성이 커지자 트럼프 대통령은 이날 저녁 네타냐후 총리에게 전화를 걸어 추가 보복 공격 자제를 요구했다.
액시오스에 따르면 트럼프 대통령은 통화에서 “며칠 안에 이란과 합의를 이룰 수도 있는데, 그렇게 되면 공격은 불필요해질 것”이라며 “만약 협상이 실패한다면 그때는 내가 직접 이란 공격을 주도할 수도 있다”고 설득했다.
이날 통화는 욕설까지 오간 두 정상의 1일 통화와 비교하면 상대적으로 차분한 분위기에서 진행된 것으로 알려졌다. 앞서 트럼프 대통령은 네타냐후 총리에게 베이루트 공습 중단을 요구하며 격앙된 반응을 보인 것으로 전해졌다. 액시오스는 당시 트럼프 대통령이 욕설까지 섞어가며 “당신은 정말 미쳤다. 나 아니었으면 지금쯤 감옥에 있었을 것이다. 내가 당신 목숨을 구해주고 있다”고 말했다고 보도했다. 자신이 네타냐후 총리의 부패 혐의 재판과 관련해 이스라엘 대통령에게 사면을 요청하며 지원한 사실을 거론한 것.
7일 트럼프 대통령의 만류에도 네타냐후 총리는 안보 책임자들과 군 수뇌부를 소집한 뒤 백악관에 공격 방침을 통보했다. 이후 이스라엘군은 이란 최대 석유화학 시설의 핵심 설비와 테헤란 내 일부 목표물을 타격했다. 이에 이란도 이스라엘 텔아비브를 향해 추가 미사일 공격을 감행했다. 양측은 수차례 공습을 주고받으며 전면전 직전까지 치달았던 것이다.
양측 간 군사 충돌이 격화되자 트럼프 대통령은 결국 몇 시간 만에 네타냐후 총리에게 다시 전화를 걸어 추가 공격 시 미국의 지지를 잃을 수 있다고 위협하며 공격 중단을 요구했다. 결국 네타냐후 총리는 “이란이 추가 공격을 하지 않는다면 이스라엘도 물러서겠다”고 했고, 이후 군에 대규모 공습 계획 취소를 지시한 것으로 전해졌다.
● “전쟁해야 되는 네타냐후, 종전 하려는 트럼프”
미국의 개입으로 급한 불을 껐지만, 이번 사태는 트럼프 대통령이 핵심 동맹인 이스라엘조차 완전히 통제하기 어려운 현실을 보여준다는 평가가 나온다. 뉴욕타임스(NYT)는 “트럼프 대통령은 정치 인생 내내 상대를 압도하고 상황을 통제하는 지도자 이미지를 구축해 왔지만, 중동에선 그런 본능이 번번이 벽에 부딪히고 있다”고 꼬집었다. 또 “트럼프 대통령의 고민을 깊게 만드는 건 네타냐후 총리와의 복잡한 관계”라며 “네타냐후 총리는 최근 레바논의 친이란 무장단체 헤즈볼라를 겨냥한 강경 군사 조치를 이어가고 있다”고 지적했다.
결국 대이란 전쟁 조기 종전을 둘러싼 미국과 이스라엘의 전략적 이해관계 차이가 양국 간 균열을 심화시킬 수 있다는 전망이 제기된다. 미 당국자는 “네타냐후 총리는 이스라엘에서 정치적으로 살아남기 위해 전쟁을 계속해야 한다. 반면 트럼프 대통령은 미국에서 정치적으로 살아남기 위해 전쟁을 끝내야 한다”고 액시오스에 말했다.
한편 트럼프 대통령은 8일 뉴욕에서 열린 미국프로농구(NBA) 결승전 경기를 관람한 뒤 취재진에 이란과의 합의가 “2, 3일 정도 걸릴 것으로 예상한다”고 말했다. 하지만 CNN은 이란 전쟁 발발 뒤 트럼프 대통령이 합의가 임박했다는 발언을 최소 37번 했다고 지적했다. 그만큼 관련 발언을 신뢰하기 힘들단 뜻으로 풀이된다.