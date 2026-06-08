시진핑 “中-北 안보이익 확고히 수호”…김정은 “더없는 격려”

평양 방문한 시진핑, 김정은과 정상회담
북한을 국빈 방문한 시진핑 중국 국가주석이 8일 평양에서 김정은 북한 국무위원장과 정상회담을 가지며 “외교, 법 집행, 군대 등 분야의 교류를 강화하고, 나와 (김정은) 총서기 동지가 도달한 중요 합의를 잘 이행해 중조 관계 발전을 위한 지혜와 역량을 결집해야 한다”고 밝혔다고 중국 관영 신화통신이 보도했다.
習 “외교·법집행·군대 분야 교류 강화
국경 통상구 정상화하고 항공·열차 재개”
金 “하나의 중국 원칙 굳건히 지지
조중관계, 언제나 자주·정의 올바른 편”
신화통신에 따르면 시 주석은 이날 평양 금수산 영빈관에서 열린 북중 정상회담에서 “양국은 전략적 조정과 협력을 강화하고, 각자의 주권·안보·발전 이익을 확고히 수호하며, 지역의 평화와 발전을 공동으로 유지해야 한다”고 강조했다.
이어 “양측은 국경 통상구의 전면 정상화와 민항 노선 및 국제 여객열차 운행 재개를 계기로 인적 왕래를 확대하고 상호 방문을 실현해야 한다”고 말했다.
그러면서 “국제 정세가 어떻게 변하든 중국 당과 정부가 중조 전통 우호를 중시하는 확고한 입장은 변하지 않을 것”이라며 “김 위원장이 영도하는 조선 사회주의 사업에 대한 확고한 지지는 변하지 않을 것이고, 중조 공동의 이익과 양호한 전략 환경을 수호하려는 확고한 결심도 변하지 않을 것”이라고 했다.
이에 김 위원장은 “시 주석이 올해 첫 해외 방문지로 평양을 찾은 것은 조중 관계에 대한 높은 중시와 우호적 정을 보여주는 것이며, 조선에 있어 더없는 격려가 된다”고 화답했다. 이어 “(시 주석의) 이번 방문은 오랜 시련을 거치며 언제나 자주와 정의라는 역사적 올바른 편에 서 온 조중 관계가 얼마나 굳건한지를 다시 한번 분명히 보여줬다”고 강조했다.
그러면서 ‘하나의 중국’ 원칙을 지지한다고 밝혔다. 그는 “최근 몇 년간 국제사회는 전례 없는 거대한 변화를 겪고 있다”며 “조선은 언제나 확고부동하게 하나의 중국 원칙을 견지하고, 중국이 핵심 이익을 수호하기 위한 정책과 입장을 굳건히 지지할 것”이라고 말했다.
이어 “신시대 조중 우호를 공고히 하고 발전시키는 것은 인민의 선택이자 시대의 요구이며, 조선의 변함없는 전략적 선택이자 흔들림 없는 전략적 의지”라고 했다.
아울러 “우리는 앞으로도 한결같이 조중 관계 발전을 국가의 가장 중대한 제1의 전략 사업으로 삼고, 조중 관계를 국가 간 관계의 모범으로 건설하기 위해 모든 노력을 다할 것”이라며 “지역과 세계의 평화와 번영을 위해 공동으로 기여할 것”이라고 덧붙였다.
두 정상은 지난해 9월에 이어 약 9개월 만에 정상회담을 가졌다. 회담에서 북핵 문제가 어느 정도 수위까지 논의됐을지 주목된다.
시 주석은 이날 부인 펑리위안 여사와 함께 전용기 편으로 평양 순안 국제공항에 도착했다. 김 위원장과 부인 리설주가 공항에 나와 시 주석을 직접 맞이했다. 김일성 광장에서 환영 행사가 진행됐다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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