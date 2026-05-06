“이란 핵 중단, 美 제재 해제…1장짜리 종전 합의안 근접”

이란 핵농축 일시 중단, 美 제재 해제
호르무즈 통행 제한 해제 등 담겨
MOU 체결 후 30일간 협의 가능성
미국과 이란이 종전 합의안에 근접했다는 미국 현지 매체 등 복수의 외신 보도가 나왔다. 미국 백악관은 핵심 쟁점에 대한 이란 측의 답변이 48시간 이내에 오기를 기다리고 있다고 미국 온라인 매체 악시오스가 전했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어를 통해 “이란이 합의된 사항을 이행하기로 동의한다면 ‘에픽 퓨리(Epic Fury·압도적 분노)’ 작전은 종결될 것”이라면서도 “이란이 동의하지 않는다면 폭격이 시작될 것”이라고 했다.
악시오스는 6일(현지 시간) 복수의 소식통을 인용해 미국과 이란이 전쟁을 끝내고 핵 문제 협상의 틀을 마련하기 위한 1페이지 분량의 합의안을 담은 양해각서(MOU) 체결에 가까워지고 있다고 전했다. 보도에 따르면 MOU에는 전쟁 종식, 세부 핵 협상 기본 원칙 등 14개 항이 담겼다.
백악관은 핵심 쟁점에 대한 이란 측의 답변이 48시간 이내에 오기를 기다리고 있다고 악시오스는 전했다. 악시오스에 따르면 트럼프 대통령의 오랜 친구로 백악관 중동특사를 맡고 있는 스티브 윗코프, 트럼프 대통령의 맏사위인 재러드 쿠슈너 전 백악관 선임고문이 이란 측과 협상 중이다.
로이터통신도 파키스탄 소식통을 인용해 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 양해각서 체결에 임박했다고 보도했다. 로이터통신에 따르면 협상에 참여 중인 파키스탄 소식통은 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 한 장짜리 합의안 체결에 거의 근접했다고 말했다. 소식통은 로이터통신에 “곧 마무리될 것”이라며 “거의 다 됐다”고 말했다.
이 같은 보도가 나온 뒤 트럼프 대통령은 트루스소셜에 글을 올려 “다소 무리한 가정일 수 있겠지만 이란이 합의된 사항을 이행하기로 동의하면 ‘에픽 퓨리’ 작전은 종결될 것”이라고 했다. 미국·이스라엘과 이란의 전쟁은 올 2월 28일 발동된 ‘에픽 퓨리’ 작전으로 시작됐다.
또한 트럼프 대통령은 “(이란이 합의된 사항을 이행하기로 동의하면) 호르무즈 해협은 이란을 포함한 모든 국가에 개방될 것”이라고 했다. 다만 “만약 이란이 동의하지 않는다면 폭격이 시작될 것”이라며 “그 규모와 강도는 이전보다 훨씬 더 커질 것”이라고 했다.
악시오스는 소식통을 인용해 현재까지 미국과 이란이 최종 합의에 이른 상태는 아니지만 올 2월 28일 전쟁이 발발한 뒤 합의에 가장 근접한 것으로 보인다고 전했다. 합의안에는 이란의 핵농축 활동 일시 중단, 미국의 대이란 제재 해제, 동결된 이란 자금 중 수십억 달러 규모 해제, 이란의 호르무즈 해협 통행 제한 해제 등의 내용이 담긴 것으로 예상된다고 악시오스는 전했다.
또한 미국과 이란은 MOU를 우선 체결하고 향후 30일간 종전에 관한 세부 조건에 대해 협의를 진행할 수 있다고 악시오스는 전했다. 악시오스는 “전쟁이 재개되거나 전투는 중단되나 장기적인 교착 상태가 지속될 가능성도 배제할 수 없다”고 했다.
악시오스는 협상에서 이란이 고농축 우라늄을 자국 밖으로 반출하는 데 동의할 수 있다는 소식통 2명의 주장도 전했다. 이는 이란 측이 지금까지 거부해 온 미국의 핵심 요구 사항이라고 악시오스는 짚었다. 한 소식통은 이 물질을 미국으로 옮기는 방안도 검토되고 있다고 말한 것으로 전해졌다.
악시오스는 트럼프 대통령이 최근 발표했던 ‘프로젝트 프리덤(Project Freedom)’ 작전을 중단한 건 협상의 진전 때문이라고도 전했다. 매체는 “트럼프 대통령이 호르무즈 해협에서 발표했던 작전을 중단한 건 협상 진전에 따른 것”이라고 했다.
앞서 트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 재개하기 위한 대이란 군사 작전을 일시 중단하겠다고 밝히면서 “이란과의 합의가 최종적으로 타결되고 서명될 수 있는지 지켜보겠다”고 했다. 다만 “이란에 대한 해상 봉쇄 조치는 계속 유지할 것”이라고 밝혀 협상 과정에서 압박 기조를 이어갈 뜻을 밝혔다.
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