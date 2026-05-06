트럼프 “이란과 합의에 상당한 진전…해방 프로젝트 잠시 중단”

도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 이란과의 최종 합의 가능성이 진전됨에 따라 호르무즈 해협 선박 이동 작전인 ‘해방 프로젝트(Project Freedom)’를 일시 중단하겠다고 밝혔다. 다만, 이란에 대한 봉쇄 조치는 계속 유지하겠다는 방침이다.
트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜을 통해 “파키스탄을 비롯한 다른 국가들의 요청과 이란에 대한 군사 작전에서 거둔 엄청난 성공, 그리고 이란 대표단과의 완전하고 최종적인 합의를 향한 상당한 진전이 이뤄진 점을 고려했다”며 이같이 적었다.
트럼프 대통령은 “봉쇄 조치는 계속 유지하되, 합의의 최종 체결 및 서명 가능성을 검토하기 위해 호르무즈 해협을 통과하는 선박 이동 작전인 ‘프로젝트 프리덤’을 단기간 중단하기로 상호 합의했다”고 했다.
트럼프 대통령은 4일 호르무즈 해협에 고립된 각국 선박들의 안전한 이동을 지원하기 위해 ‘프로젝트 프리덤’을 개시하겠다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 이번 조치에 대해서 “선박 이동은 아무 잘못도 하지 않은 사람, 기업 그리고 국가들을 석방하기 위한 것”이라며 “그들은 단지 상황의 희생자일 뿐이다. 이는 미국과 중동 국가들, 특히 이란을 위한 인도주의적 조치”라고 설명했다.
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