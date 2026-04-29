“UAE 탈퇴 OPEC, 석유시장 영향력 약화…유가 떨어질 것”

아랍에미리트(UAE)가 석유수출국기구(OPEC)를 탈퇴하기로 하면서 석유 시장에서 OPEC의 영향력이 약화되고 장기적으로는 국제 유가가 하락할 것이라고 미 CNBC가 28일(현지 시각) 보도했다.
UAE는 사우디아라비아 다음으로 OPEC에서 영향력이 큰 회원국으로, 이 두 국가는 가격에 영향을 미치는 한편 공급 충격에 대응할 수 있는 예비 생산 능력을 보유했다. 예비 생산 능력이란 주요 위기 상황에 신속하게 대처하기 위해 가동할 수 있는 유휴 생산 설비를 의미한다. CNBC는 “UAE와 사우디는 전 세계 예비 생산 능력의 대부분인 하루 400만 배럴 이상을 보유하고 있어 위기 상황 시 큰 영향력을 행사해 왔다”고 밝혔다.
하지만 UAE가 다음달 1일부로 OPEC과 OPEC+(OPEC과 러시아 등 주요 산유국 10개국의 연대체)를 탈퇴하기로 하면서 OPEC의 가격 결정력이 약화될 전망이다. 리스타드 에너지의 지정학 분석 책임자인 호르헤 레온은 “UAE의 탈퇴는 시장을 관리하는 OPEC 능력의 핵심 기둥 중 하나를 제거하는 것”이라고 분석했다.
UAE의 탈퇴는 사우디에도 타격이 된다는 분석도 나온다. 이번 사태가 OPEC을 관리하는 사우디의 능력에 흠집을 내는 데다, UAE가 회원국이 아닌 상황에서는 OPEC에서 사우디의 입지가 좁아진다는 것이다.
전문가들은 UAE 탈퇴가 당장 내년 시장에 큰 영향을 미치지는 않을 수 있지만 장기적으로는 유가 하락 요인이 될 수 있다고 말하고 있다. 어게인 캐피털의 설립자인 존 킬더프는 “공급 과잉 상황에서는 가격 급락을 막기 위해 생산국들간 결속력이 필요한데, UAE 탈퇴 결정은 이를 약화시킬 것”이라고 밝혔다.
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