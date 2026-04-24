“나이·근속연수 합쳐 70 넘으면 짐 싸라”…MS, 첫 희망퇴직

AI투자 늘리려 사람 일자리 줄여…8700명 대상
마이크로소프트(MS)가 미국 직원 일부를 대상으로 대규모 희망퇴직 프로그램을 추진한다. 나이와 근속연수를 합산해 70 이상인 직원이 주요 대상이다.
메타도 전세계 직원 10% 7800명 감원 나서
23일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 MS는 미국 내 직원 가운데 약 7%를 대상으로 자발적 퇴직(바이아웃·buyout)을 제안했다. 이는 MS가 희망퇴직 방식으로 시행한 프로그램 가운데 최대 규모로 평가된다.
MS의 미국 직원 수는 지난해 6월 기준 약 12만5000명으로, 이번 프로그램 대상자는 약 8700여 명에 달할 것으로 추산된다.
이번 희망퇴직은 최고인사책임자(CPO) 에이미 콜먼(Amy Coleman)이 직원들에게 보낸 내부 메모를 통해 공지됐다. 메모에 따르면 대상 기준은 나이와 근속연수를 합산해 70 이상인 경우이며, 일부 고위직이나 성과급 중심 직군 등은 제외된다.
콜먼 CPO는 “해당 프로그램이 직원들에게 충분한 지원 속에서 다음 단계를 선택할 수 있는 기회를 제공하길 바란다”고 밝혔다.
● AI 투자 확대 속 비용 구조 조정
이번 조치는 최근 빅테크 기업들이 인공지능(AI) 투자 확대에 맞춰 비용 구조를 재편하는 흐름과 맞닿아 있다.
MS는 글로벌 데이터센터 구축 등 AI 인프라 확대에 속도를 내고 있다. 이날도 호주에서 180억 달러(약 25조 원) 규모의 클라우드·AI 투자 계획을 발표했다. 앞서 일본에서도 100억 달러 투자 계획을 밝힌 바 있다.
이처럼 막대한 투자 부담이 커지면서 인건비를 포함한 비용 절감이 병행되는 모습이다. MS는 2023년 이후에도 여러 차례 구조조정을 단행해 왔다.
다른 빅테크 기업들도 유사한 흐름을 보이고 있다. 메타는 같은 날 전 세계 직원의 약 10%에 해당하는 7800명을 감원하고 6000개 직무를 없애는 구조조정을 발표했다. AI 투자 확대에 따른 비용 재편이 배경으로 꼽힌다. AI 경쟁이 격화되면서 인력 재편을 통한 효율화 전략이 업계 전반으로 확산되고 있다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0