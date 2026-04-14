바닷가재에 사람 진통제 놨더니 통증 줄었다

바닷가재와 게 등 갑각류의 고통을 줄여주기 위해 일부 국가가 ‘산 채로 삶기’를 금지하는 등 동물복지 강화에 나선 가운데, 널리 사용되는 진통제가 노르웨이 바닷가재(Nephrops norvegicus)의 통증 반응을 줄여준다는 실험 결과가 나왔다.
스웨덴 예테보리대 린 스네든 교수 연구팀은 14일 과학 저널 사이언티픽 리포트에 이 같은 내용을 발표했다. 연구팀은 노르웨이 바닷가재에 전기 충격을 가하고 행동·생리 반응을 분석했고, 아스피린과 리도카인 등 진통제를 투여하면 통증 관련 반응이 유의미하게 감소하는 것으로 나타났다.
연구팀은 전기 충격을 ‘유해 자극’으로 사용해 노르웨이 바닷가재의 통각 반응으로 통증 정도를 평가했다. 노르웨이 바닷가재는 물속에서 전기 충격에 노출됐을 때 꼬리를 빠르게 뒤집어 도망치려는 회피 행동을 보였고, 전기 충격을 받지 않은 개체에서는 이런 행동이 나타나지 않았다. 이어 아스피린을 주사하고 리도카인을 물에 섞는 방법으로 진통제를 노르웨이 바닷가재에 투여한 뒤 전기 충격을 가한 결과, 두 약물 모두 꼬리 뒤집기 행동의 빈도를 크게 감소시키는 것으로 나타났다.
스네든 교수는 연구 리포트에서 “사람 진통제가 노르웨이 바닷가재에도 작용한다는 사실은 우리가 얼마나 유사하게 기능하는지를 보여준다:며 “닭이나 소와 마찬가지로 갑각류도 어떻게 다루고 도살하는지 관심을 가져야 한다”고 밝혔다.
현재 노르웨이와 뉴질랜드, 오스트리아, 스위스, 영국 등은 갑각류도 고통을 느낀다는 연구 결과와 동물복지단체 등의 요구에 따라 산 채로 끓는 물에 넣는 것을 금지하고 있다. 대신 조리 전 전기 충격으로 기절시키는 것이 대안으로 제시되고 있다.
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