“맛집 웨이팅? 돈 더 내면 바로 입장”…日 패스트패스 등장

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  • 입력 2026년 4월 14일 10시 19분

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니혼게이자신문 엑스
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돈을 추가로 내면 우선 입장 시켜주는 패스트패스 서비스가 일본의 식당에도 등장했다. 부자들을 위한 서비스라는 논란이 있지만 의외로 대부분의 이용자는 젊은층이었다.

12일 니혼게이자이신문 등에 따르면 현재 도쿄, 오사카, 교토 등에 있는 약 80개 식당에서 패스트패스 서비스를 시행 중이다.

가게 앞에 부착한 QR코드를 스마트폰으로 스캔해 돈을 지불하면 빠르게 입장할 수 있는 서비스다.

니혼게이자신문 엑스
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패스트패스 가격은 식당의 혼잡도와 날씨에 따라 달라진다. 비쌀 때는 음식값의 몇 배에 달하기도 한다.

부유층을 위한 서비스라는 논란에도 이용자는 폭발했다. 예상과 다르게 이용자의 70%가 20∼30대의 ‘비 부유층’ 젊은 손님이라고 한다.

교토의 한 소바 가게는 한 달 동안 패스트패스 판매로만 41만9000 엔(약 390만 원)을 벌었다.

가장 비싸게 팔린 패스트패스권은 한 장에 8000엔(약 7만4620원)이었다. 이는 매장 평균 객단가의 6배에 달하는 금액이다.

이 시스템을 만든 IT기업 스이스 창업자는 “돈이 있느냐 없느냐의 문제가 아니고 시간 가치”라고 설명했다.

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박태근 기자 ptk@donga.com
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