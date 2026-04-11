일왕 사는 ‘고쿄’에 침입한 중국인…경계 소홀 틈 타

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 11일 16시 06분

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일본 황실의 새해 모습. (기사와 관련 없는 참고 사진) 게티이미지뱅크
일본 황실의 새해 모습. (기사와 관련 없는 참고 사진) 게티이미지뱅크
일왕의 거처인 고쿄(皇居)에 무단으로 들어간 중국인이 경찰에 붙잡혔다.

10일 TV아사히 등에 따르면 이날 오전 8시경 한 중국인 남성이 허가 없이 궁궐에 들어갔다. 통상적으로 궁에 들어갈 때는 문 앞에 서있는 경찰이 신분을 확인한다. 하지만 출근 시간대에 많은 직원이 오가며 경계가 소홀한 틈을 타 무단 침입한 것으로 보인다.

남성의 신병을 확보한 경찰은 자세한 사건 경위를 조사 중이다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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