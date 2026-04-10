[속보]김정은, 방북 왕이 만나 “北-中 고위급 교류·전략 소통 강화”

김정은 북한 국무위원장이 왕이 중국 외교부장을 평양에서 만나 “현재 국제 정세가 급격히 요동치고 변화하는 가운데 조·중(북한과 중국) 관계를 끊임없이 심화하고 발전시키는 것은 양국의 공동 이익에 부합한다”고 밝혔다. 그는 “양국 고위급 교류를 강화하며 전략적 소통을 긴밀히 하고 상호 지지를 확고히 할 것”이라고도 강조했다.
10일 중국 관영 신화통신에 따르면 김 위원장은 이날 평양 노동당 중앙총부에서 왕 부장을 접견했다. 그는 왕 부장에게 “시진핑 총서기(중국 국가주석)에게 따뜻한 안부와 진심 어린 축원을 전해달라”며 “시 총서기와의 회담에서 도출된 중요한 합의가 구체적으로 이행되고 있는 것을 보니 매우 기쁘다”고 했다.
이어 “조선(북한)은 시 총서기가 제시한 인류운명공동체 이념과 4대 글로벌 이니셔티브를 전적으로 지지한다”며 “대만 문제 등에서 중국의 국가 주권과 영토 보전을 수호하려는 정당한 입장과 모든 노력을 확고히 지지한다”고 덧붙였다.
그러면서 “중국과 함께 사회주의를 핵심으로 하는 조·중 우호협력 관계를 계속 심도 있게 발전시키고 고위급 교류를 강화하며 전략적 소통을 긴밀히 하고 상호 지지를 확고히 할 것”이라며 “각자의 사회주의 사업 발전을 추진해 양국 인민의 복지와 세계 평화·안정을 위해 마땅한 역할을 할 것”이라고 밝혔다고 통신은 전했다.
왕 부장도 김 위원장의 중국 전승절 80주년 기념행사 참석 이후 양국 관계가 새로운 국면을 열었다고 화답했다. 그는 “변화와 혼란이 뒤섞인 국제 정세에 직면해 중·조는 각자의 주권과 안보, 발전 이익을 확고히 수호해야 한다”며 “중대한 국제·지역 사안에 대한 소통과 협조를 한층 더 강화해 광범위한 개발도상국의 공동 이익을 수호하고 세계 평화와 발전을 위해 마땅한 기여를 해야 한다”고 했다.
댓글 0