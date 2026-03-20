취중에 젓가락 꿀꺽, 목에 박혀…8년 지나서야 제거 수술

중국에서 한 남성이 길이 12㎝에 달하는 금속 젓가락이 목에 박힌 채로 8년간 생활하다가 뒤늦게 수술로 제거한 사실이 알려졌다.
19일(현지 시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 랴오닝성 다롄에 거주하는 왕 씨는 최근 다롄시 중심병원에서 목에 박혀 있던 젓가락을 제거하는 수술을 받았다.
보도에 따르면 왕 씨는 8년 전 음주 상태에서 식사를 하다 실수로 금속 젓가락을 삼켰다. 당시 왕 씨는 통증은 있었지만 호흡에는 문제가 없었고, 의료진이 목을 절개해 젓가락을 제거하는 수술을 권유했지만 이를 거부했다.
이후 왕 씨는 간헐적으로 이물감을 느꼈지만, 이를 음주로 인한 숙취 등 일시적인 증상이라 여기며 별다른 치료를 받지 않았다. 그러다 몇 주 전부터 아침마다 통증이 심해지고, 음식물을 삼킬 때 고통이 커지자 다시 병원을 찾았다.
진료를 맡은 의료진은 검사 결과 그의 연구개(입천장 뒤쪽 부위)에 금속 젓가락이 박혀 있는 것을 확인했다. 다행히 주변 점막이나 장기에는 큰 손상이 없었고, 성대 기능도 정상적으로 유지된 상태였다.
의료진은 환자가 목 절개를 거부했던 점을 고려해 입을 통한 최소 침습 수술을 진행했고, 길이 12㎝의 젓가락을 성공적으로 제거했다. 수술은 소량의 출혈만 발생한 채 비교적 순조롭게 마무리됐으며, 왕 씨는 회복 후 며칠 만에 퇴원한 것으로 전해졌다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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