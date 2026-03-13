트럼프 “이란 완전히 파괴…테러정권 처단 수행하게 돼 영광”

도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 전쟁에 대해 “이란의 지도자들은 지구상에서 지워졌다”고 주장했다.
트럼프 미국 대통령은 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) 트루스소셜에 “우리는 군사적, 경제적, 그리고 모든 방면에서 테러 정권인 이란을 완전히 파괴하고 있다”며 “하지만 망해가는(The Failing) 뉴욕 타임스(NYT)를 읽는다면, 우리가 이기지 못하고 있다고 잘못 생각하게 될 것”이라고 했다.
NYT는 이날 미국의 이란 공습으로 전 세계 에너지 공급망이 역사상 최악의 상황에 빠지게 됐다고 보도했다. 매체는 미국-이란 전쟁 발발 이후 유조선, 상선 등 16척의 배가 공격을 받았다고 분석했다.
트럼프 대통령은 이란과의 전쟁에서 미국이 승리하고 있다고 강조했다. 그는 “이란의 해군은 사라졌고, 공군은 더 이상 존재하지 않으며, 미사일과 드론을 비롯한 모든 것들이 궤멸당하고 있다”고 했다.
그러면서 “우리에게는 비교할 수 없는 화력과 무제한의 탄약, 그리고 충분한 시간이 있다. 오늘 이 정신 나간 쓰레기들(Deranged Scumbags)에게 어떤 일이 일어나는지 지켜보라”고 했다.
트럼프 대통령은 “그들은 47년 동안 전 세계의 무고한 사람들을 죽여왔고, 이제 나 도널드 J. 트럼프가 미국의 제47대 대통령으로서 그들을 처단하고 있다. 이 일을 수행하게 되어 얼마나 큰 영광인지 모른다”고 말했다.
