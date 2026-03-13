10대 소녀 살해하고 유기한 경비…결국 교도소서 끔찍한 최후

영국을 충격에 빠뜨린 ‘소함 아동 연쇄살인 사건’의 주범 이안 헌틀리(52)가 교도소 안에서 동료 수감자에게 피습당해 사망했다.
7일(현지 시간) 영국 가디언에 따르면, 지난달 26일 노스이스트 잉글랜드 더럼주 프랭클랜드 교도소에서 수감자 앤서니 러셀이 헌틀리를 쇠막대기로 기습했다. 헌틀리는 병원으로 이송돼 치료를 받았지만 9일 만에 사망했다.
프랭클랜드 교도소는 영국 내 최고 흉악범들이 수용되는 ‘카테고리 A’ 등급의 시설이다. 연쇄살인범, 아동살인범, 테러범 등 악명 높은 범죄자들이 수감된 교도소다. 이곳에서 연쇄살인 혐의로 복역 중이던 러셀은 날카로운 쇠막대기로 헌틀리의 머리 등을 수차례 공격했다. 정확한 범행 동기는 아직 밝혀지지 않았다.
경찰은 가해자 러셀을 상대로 자세한 경위를 조사 중이며, 살인 혐의를 추가해 왕립검찰청(CPS)에 송치할 예정이다. 영국 법무부 대변인은 “홀리와 제시카 사건은 여전히 우리 사회에 지울 수 없는 상처”라며 “우리의 마음은 유가족과 함께한다”고 밝혔다.
● 10살 소녀 살해·유기…범행 동기 조차 모른다
이안 헌틀리는 2002년 8월, 홀리 웰스(10)와 제시카 채프먼(10)을 살해하고 시신을 유기한 혐의로 종신형을 선고받았다. 영국 케임브리지셔 소함 빌리지 대학에서 경비원을 하던 그는 충동적으로 범죄를 저지른 것으로 알려졌다.
피해자인 두 소녀는 당시 가족과 함께 바비큐 파티를 즐기고 있었다. 그러다 오후 6시 피해자들은 사탕을 사겠다며 집 밖으로 나갔고, 그대로 오후 10시까지 돌아오지 않았다.
당시 400명의 경찰관과 전국의 수많은 자원봉사자가 참여해 대규모 수색 작전을 벌였다.
하지만 범인은 가까이 있었다. 소녀들을 살해한 헌틀리는 인근 소함 빌리지 대학의 관리인으로 일하며 모든 수색 과정을 지켜보고 있었다. 그러다 경찰이 그의 집에서 피해자들의 맨체스터 유나이티드 유니폼을 태운 흔적을 우연히 발견했고, 헌틀리는 결국 2주 만에 체포됐다.
사건을 취재했던 한 기자는 “2002년의 그 여름은 열병을 앓은 꿈처럼 느껴진다”며 “(피해자의) 부모와 가족, 친구들은 여전히 슬픔 속에서 비극에 맞서려 하고 있다. 오직 헌틀리만이 왜 범행을 저질렀는지 알고 있을 것이다. 그러나 이제 그마저도 세상을 떠났다”고 밝혔다.
