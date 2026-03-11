머스크 자산 1230조원…2년 연속 ‘세계 최고 부자’

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 지난해에 이어 올해도 2년 연속 세계 최고 부호에 이름을 올렸다.
미국 경제전문매체 포브스는 10일(현지 시간) 제40회 전 세계 억만장자 순위를 통해 8390억 달러(약 1230조 원)의 자산을 보유한 머스크를 1위로 발표했다. 지난해 머스크의 자산은 지난해 3420억 달러였다. 1년 만에 자산 규모가 약 2.5배 늘어난 것. 이는 각각 2위, 3위를 차지한 구글 공동창업자 래리 페이지(2570억 달러)와 세르게이 브린(2370억 달러)의 세 배가 넘는 규모다. 4위는 2240억 달러를 보유한 제프 베이조스 아마존 창업자, 5위는 2220억 달러를 가진 마크 저커버그 메타 CEO였다.
그 밖에 래리 엘리슨 오라클 회장(6위·1900억 달러), 젠슨 황 엔비디아 CEO(8위·1540억 달러), 자오창펑 바이낸스 CEO(17위·1100억 달러), 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자(19위·1080억 달러) 등도 상위권에 올랐다.
한국인 중에는 이재용 삼성전자 회장이 270억 달러를 보유해 95위에 올랐다. 또 바이오 기업 케어젠의 정용지 대표가 268위(117억 달러), 서정진 셀트리온 회장이 346위(99억 달러), 이부진 호텔신라 사장이 353위(98억 달러), 정몽구 현대자동차그룹 명예회장이 359위(97억 달러)로 집계됐다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해보다 자산이 27% 늘어난 65억 달러로 645위였다. 닥터 드레, 비욘세, 로저 페더러 등의 연예, 스포츠계 스타들이 올해 처음 포브스 부호 명단에 이름을 올렸다. 자산 규모가 10억 달러가 넘는 억만장자 수는 3428명으로, 지난해보다 400명 늘었다. 이들의 자산 규모 총합은 20조1000억 달러에 달한다.
포브스는 “지난해는 억만장자의 해였다”며 “인공지능(AI) 관련 주식시장 열기가 예전에는 상상도 못할 수준으로 자산을 끌어올려 지난 1년간 매일 한 명 이상의 억만장자를 탄생시켰다”고 분석했다.
