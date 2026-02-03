韓관세 25% ‘원복’ 예고 트럼프, 인도는 50→18% 인하

도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지 시간) 인도에 부과한 상호 관세를 25%에서 18%로 7%포인트 낮춘다고 밝혔다. 인도가 러시아산 원유 구매를 중단하기로 하면서다. 트럼프 대통령은 최근 한국에 대해서는 한국산 자동차 등에 대한 관세를 15%에서 25%로 올리겠다고 발표했다. 관세를 지렛대로 자신의 외교·경제적 목표를 달성하고 있다는 평가가 나온다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 나렌드라 모디 인도 총리와의 통화 내용을 공개하며 이같이 밝혔다. 그는 “모디 총리는 러시아산 원유 구매를 중단하고 미국과, 잠재적으로는 베네수엘라로부터 훨씬 더 많이 (원유를) 구매하기로 동의했다”며 “이는 매주 수천 명의 목숨을 앗아가고 있는 우크라이나 전쟁 종식에 도움이 될 것”이라고 말했다.
그러면서 “모디 총리에 대한 우정과 존중을 바탕으로, 그의 요청에 따라, 즉시 발효되는 미국-인도 간 무역 합의에 동의했다”며 “미국은 (인도에 대한) 상호 관세를 25%에서 18%로 인하할 것”이라고 밝혔다. 인도와 유럽 등의 러시아산 원유 구입이 러시아의 우크라이나 전쟁 자금줄 역할을 하고 있다는 트럼프 대통령의 주장을 인도가 받아들이자 곧바로 관세 인하 조치에 나선 것이다.
앞서 미국은 인도에 대해 국가 상호관세 25%에 러시아와의 석유 거래에 따른 제재성 관세 25%까지 총 50%의 관세를 부과해왔다. 하지만 미국은 인도에 대한 국가 상호관세를 25%에서 18%로 낮추고, 기존 러시아산 원유 수입에 따른 제재성 관세 25%도 철회할 예정인 것으로 알려졌다.
모디 총리도 이날 X를 통해 “인도산 제품에 대한 관세가 18%로 인하돼 기쁘다”며 “14억 인도 국민을 대표해 이 훌륭한 발표를 해준 트럼프 대통령에게 감사드린다”고 말했다. 이어 “인도는 트럼프 대통령의 평화 노력을 전적으로 지지한다”며 “양국 관계를 전례 없는 수준으로 끌어올리기 위해 긴밀히 협력하길 기대한다”고 덧붙였다. 다만 모디 총리는 러시아산 원유 수입 중단 등에 대해서는 언급하지 않았다.
