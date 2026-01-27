KDI국제정책대학원, ‘글로벌 입학식’ 개최 …37개국 280명 신입생 첫걸음 축하

KDI국제정책대학원(원장 김준경, 이하 KDI대학원)은 지난 26일 세종캠퍼스 대강당에서 열린 2026학년도 봄학기 입학식에서 전 세계 37개국 인재들의 첫걸음을 축하했다고 밝혔다.
이번 입학식은 선진국과 개발도상국을 아우르는 글로벌 교육기관으로서의 위상을 공고히 하고, 신입생들이 KDI대학원의 네트워크를 체감할 수 있도록 기획됐다. KDI대학원은 현재까지 전 세계 144개국에서 8,252명의 공공부문 리더를 동문으로 배출하며, 글로벌 네트워크를 구축하고 있다.
특히 이번 행사에서는 AI 기술을 활용해 입학생 개개인에게 맞춤형 환영 경험을 제공하는 연출이 주목을 받았다.
신입생이 행사장에 입장하면 실시간으로 해당 국가의 언어로 된 환영 메시지가 송출되는 동시에, 무대 스크린의 세계지도 위에 해당 국가가 즉시 표시됐다. 이를 통해 37개국에서 온 학생들은 자국의 국기와 모국어로 전해지는 개인화된 환영을 경험했으며, 실시간으로 구성되는 ‘동기들의 국가 지도’를 통해 KDI대학원이라는 글로벌 공동체의 일원임을 시각적으로 확인할 수 있었다.
김동영 교학처장은 “입학식은 학생들이 공동체의 일원임을 처음 느끼는 중요한 순간인 만큼, 환영 메세지를 입체적인 경험으로 전환하고 싶었다”며 “앞으로도 AI 기술을 활용해 각국의 공공부문을 이끌어갈 글로벌 인재들이 최적의 환경에서 전문성을 쌓을 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.
이병권 교육혁신팀장은 “학생들이 모국어 환영 인사에 환하게 웃는 모습을 보며 큰 보람을 느꼈다”며 “신입생들이 자국을 대표하는 외교관과 같은 자긍심을 느낄 수 있도록 환영 메시지를 마련했다”고 전했다.
한편, 이번 봄학기에 합류한 37개국 280명의 국내외 신입생은 입학식 이후 1주간 진행되는 오리엔테이션을 통해 본격적인 학사 일정과 글로벌 네트워킹 프로그램에 참여할 예정이다.
